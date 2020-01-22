«Не имел права жить в США»: умер 100-летний украинский нацист

Командир одного из подразделений 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны этнический украинец Михаил Каркоць скончался в возрасте 100 лет. Его сын Андрий отказался подтвердить факт кончины своего отца корреспонденту AP и повесил трубку. Также воздержались от комментариев в ритуальной компании. Однако журналисты нашли соответствующую информацию в документах министерства здравоохранения Миннесоты. Кроме того, свежее захоронение появилось рядом с могилой супруги Каркоця Надежды, умершей в 2018 году, на кладбище в Миннеаполисе.

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На протяжении семи десятилетий украинский нацист проживал в этом штате и, пока мог, трудился плотником. В 1949 году он обманул власти США, убедив миграционную службу в отсутствии каких-либо связей с военизированными формированиями Третьего рейха. Правда всплыла только в 1995 году, когда Каркоць почувствовал себя в безопасности и опубликовал мемуары на украинском языке. В них он признался, что являлся со-основателем Легиона самообороны Украины и сотрудничал с разведагентством СС.

Более того он сам написал, что служил командиром роты в подразделении, получавшем приказы напрямую от эсэсовцев.

Как следует из проведенного AP семь лет назад расследования, в 1944 году указанный легион напал на польскую деревню. Жертвами атаки стали десятки женщин и детей. Факт работы Каркоця на Адольфа Гитлера подтверждает и обнаруженная в польских архивах зарплатная ведомость, подписанная им 8 января 1945 года. За четыре месяца до капитуляции Германии Каркоць находился в Польше и получил жалование. В листке он подписался на украинском языке. А в своей книге воспоминаний Каркоць даже похвастался награждением нацистским Железным крестом за храбрость.

Каркоць родился в 1919 году в украинской семье в Луцке, который в то время постоянно переходил из рук в руки – в разгаре была Гражданская война в России и советско-польская война. В 1921 году город оказался в составе Польши, пока в 1939-м не был передан СССР. Каркоць воевал с 1941 года. Позднее, после роспуска легиона, его перевели в 14-ю гренадерскую дивизию СС «Галичина».

По данным AP, подразделение под командованием Каркоця участвовало в подавлении Варшавского восстания 1944 года.

Несмотря на то, что позже дивизия СС «Галичина» вошла в черный список организаций-преступников, члены которых не имеют права въезжать в США, Каркоць успешно прошел все фильтры и обосновался в этой стране.

Его делом заинтересовались в Германии и Польше только после предъявленных журналистами в 2013 году неопровержимых фактов. Еще через два года Центр Симона Визенталя выступил с критикой властей США за то, что те не депортировали нациста.

«Это типичный пример человека, который служил на нацистскую Германию и участвовал в преступлениях против мирного населения. Он не заслуживал привилегии жить в такой великой демократии, как США», — подчеркнул ведущий «охотник за нацистами» из Центра Симона Визенталя доктор Эфраим Зурофф.

А в 2017-м Польша объявила, что будет добиваться ареста и экстрадиции Каркоця, который подозревался в отдаче приказа на убийство 44 поляков во время Второй мировой войны. Прокурор Роберт Яницки тогда отмечал, что доказательства, собранные за годы расследования, подтвердили «на все сто процентов» командирский пост Каркоця в дивизии СС «Галичина».

Как рассказывал друг нациста по Миннеаполису Антон Семенюк, Каркоць называл себя украинским патриотом и хотел, чтобы его страна «была демократической и свободной от нацистского и коммунистического режимов».

В январе 2019 года известный нацистский преступник Второй мировой войны Яков Палий скончался в Германии в возрасте 95 лет. Смерть настигла этнического украинца в доме престарелых города Ален в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, где он проживал с конца лета 2018 года по решению немецких властей. За океан бывший надзиратель концлагеря «Травники» перебрался в 1949 году, соврав властям, что работал свинопасом на оккупированной Украине. Восемь лет спустя предприимчивый нацист добился получения американского гражданства. Вплоть до выхода на пенсию Палий трудился неприметным чертежником, занимая двухэтажный частный дом в Нью-Йорке.

Он спокойно прожил по вымышленной легенде более полувека, пока в начале 2000-х его не разоблачил анонимный «доброжелатель». В результате обыска в доме Палия обнаружили нацистские шевроны. Начался судебный процесс, установивший причастность украинца к убийствам гражданских лиц.

Широкий общественный резонанс заставил вмешаться в дело президента Дональда Трампа. При непосредственном участии его администрации 21 августа 2018 года Палий был депортирован в Германию и на санитарном поезде доставлен в муниципальный дом престарелых. Команда Трампа представила изгнание Палия как окончательную победу над нацизмом в США. Намекали даже, что иммиграционно-таможенная служба исполнила решение суда от 2004 года, чего не смогли добиться предыдущие президенты.

После приобретения опыта в лагере Палий служил в зондеркоманде и элитном охранном батальоне СС. Согласно судебным документам, украинец участвовал в реализации «Операции Рейнхард» — программы Третьего рейха по систематическому истреблению евреев и цыган в Польше.

В этом же лагере работал самый знаменитый нацистский преступник украинского происхождения Иван Демьянюк,

который в конце 1980-х — 2000-х годах проходил обвиняемым на судебных процессах в Израиле, США и Германии, однако отбывать тюремное заключение по большому счету так и не начал. В 2012-м Демьянюк умер в доме престарелых в немецком Бад-Файльнбахе на 92-м году жизни во время рассмотрения апелляции. В 2009 году бластной совет Львова попросил украинские власти заступиться за нациста, назвав преследование Демьянюка «международным заговором».

Еще один известный охранник «Травников» Федор Федоренко был выдан американцами в СССР и расстрелян в 1987 году как соучастник массовых убийств.