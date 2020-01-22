«По ошибке»: найдено средство от многих видов рака

Ученые случайно нашли средство от большинства типов рака

Новый тип рецепторов иммунных клеток позволит создать универсальную иммунотерапию для множества видов рака, надеются британские исследователи. Они обнаружили новые рецепторы случайно и уже успешно протестировали их применение в борьбе с раковыми клетками на культурах клеток и на мышах. К испытаниям на людях они надеются приступить к концу 2020 года.

Ученые Кардиффского университета в Великобритании обнаружили новый тип рецепторов иммунных клеток. Открытие поможет разработать эффективный способ лечения раковых опухолей, уверены исследователи. Работа была опубликована в журнале Nature Immunology.

Один из методов лечения рака — Т-клеточная терапия. Т-клетки (Т-лимфоциты) — основа иммунитета человека. Они играют центральную роль в защите организма при онкозаболеваниях. Т-хелперы распознают чужеродные агенты на поверхности специализированных клеток иммунной системы, а Т-киллеры, привлеченные их сигналами, устраняют угрозу. При Т-клеточной терапии иммунные клетки удаляются, модифицируются и возвращаются в кровь пациента для поиска и уничтожения раковых клеток.

Наиболее широко используемый метод такой терапии, CAR-T, персонализируется для каждого пациента — Т-клетки распознают белки, связанные с лейкоцитарными антигенами человека (HLA), которые сильно отличаются у разных людей.

Кроме того, метод действует только на несколько видов рака и не способен победить солидные опухоли, которые встречаются при подавляющем большинстве онкозаболеваний.

С помощью системы CRISPR-Cas9 исследователи смогли обнаружить новый тип рецепторов Т-клеток, MR1. Он способен распознавать раковые клетки и не сильно отличается у разных людей в популяции, что делает его перспективным кандидатом для использования в иммунотерапии рака. Кроме того, MR1 различает здоровые и раковые клетки, атакуя только последние.

Открытие было сделано случайно — ученые исследовали образец из банка крови в поисках клеток, способных бороться с бактериями.

«Мы искали кое-что другое! — признается профессор Эндрю Сьюэлл. — Все великие научные открытия сделаны по ошибке».

Исследователи проверили работу MR1 на культурах клеток человека. Т-клетки с этими рецепторами эффективно расправились с с раковыми клетками легких, кожи, толстой кишки, молочной железы, предстательной железы, костей и яичников.

Такжу ученые провели тесты с мышами, больными лейкемией. Новая терапия позволила им достичь ремиссии и прожить дольше грызунов в контрольной группе.

«Это была неожиданная находка. Теперь у нас есть перспектива создания «универсальной» иммунотерапии, которая позволит уничтожить множество видов рака среди населения. Раньше никто не верил, что такое возможно», — говорит Сьюэлл.

Несмотря на то, что CAR-T-терапия была одним из важнейших прорывов в лечении рака крови в последние годы — во многих случаях она дает последний шанс на излечение — ее применение ограничивается небольшим количеством видов рака, она очень дорогая и подходит далеко не всем, — поясняет доктор Аласдер Ранкин. — Разработка «универсального» метода иммунотерапии, который мог бы быть нацелен на различные типы раковых клеток и не нуждался бы в подстройке под каждого отдельного пациента — это захватывающая перспектива. Мы пока не подтвердили, что такой подход точно сработает на пациентах. Но, если этого удастся достичь, то это откроет новые возможности для людей, которые живут с онкозаболеваниями и страдают от тяжелых побочных эффектов при лечении».

«Новый вид Т-клеточной терапии обладает огромным потенциалом для преодоления существующих ограничений CAR-T», — отмечает гематолог Оливер Оттманн.

«Если это открытие подтвердится в других работах, оно заложит основу «универсальной» Т-клеточного терапии, что позволит сократить затраты, связанные с выявлением, производством и изготовлением персонализированных Т-клеток», — добавляет иммунолог Оуэн Галлимор. — Это поистине захватывающий и потенциально большой шаг в обеспечении доступности иммунотерапии при раке».

Теперь исследователи заняты определением точного механизма работы MR1.

Они предполагают, что рецепторы распознают изменения в клеточном метаболизме, когда клетка перерождается в раковую.

Ученые рассчитывают протестировать новую терапию на людях уже к концу 2020 года. Основная задача исследователей — обеспечить ее безопасность и убедиться, что Т-клетки не будут атаковать здоровые клетки.

Если испытания пройдут успешно, Сьюэлл надеется, что через несколько лет терапию получится ввести в клиническую практику.