«По ошибке»: найдено средство от многих видов рака

Ученые Кардиффского университета в Великобритании обнаружили новый тип рецепторов иммунных клеток. Открытие поможет разработать эффективный способ лечения раковых опухолей, уверены исследователи. Работа была опубликована в журнале Nature Immunology.

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Один из методов лечения рака — Т-клеточная терапия. Т-клетки (Т-лимфоциты) — основа иммунитета человека. Они играют центральную роль в защите организма при онкозаболеваниях. Т-хелперы распознают чужеродные агенты на поверхности специализированных клеток иммунной системы, а Т-киллеры, привлеченные их сигналами, устраняют угрозу. При Т-клеточной терапии иммунные клетки удаляются, модифицируются и возвращаются в кровь пациента для поиска и уничтожения раковых клеток.

Наиболее широко используемый метод такой терапии, CAR-T, персонализируется для каждого пациента — Т-клетки распознают белки, связанные с лейкоцитарными антигенами человека (HLA), которые сильно отличаются у разных людей.

Кроме того, метод действует только на несколько видов рака и не способен победить солидные опухоли, которые встречаются при подавляющем большинстве онкозаболеваний.

С помощью системы CRISPR-Cas9 исследователи смогли обнаружить новый тип рецепторов Т-клеток, MR1. Он способен распознавать раковые клетки и не сильно отличается у разных людей в популяции, что делает его перспективным кандидатом для использования в иммунотерапии рака. Кроме того, MR1 различает здоровые и раковые клетки, атакуя только последние.

Открытие было сделано случайно — ученые исследовали образец из банка крови в поисках клеток, способных бороться с бактериями.

«Мы искали кое-что другое! — признается профессор Эндрю Сьюэлл. — Все великие научные открытия сделаны по ошибке».

Исследователи проверили работу MR1 на культурах клеток человека. Т-клетки с этими рецепторами эффективно расправились с с раковыми клетками легких, кожи, толстой кишки, молочной железы, предстательной железы, костей и яичников.

Такжу ученые провели тесты с мышами, больными лейкемией. Новая терапия позволила им достичь ремиссии и прожить дольше грызунов в контрольной группе.

«Это была неожиданная находка. Теперь у нас есть перспектива создания «универсальной» иммунотерапии, которая позволит уничтожить множество видов рака среди населения. Раньше никто не верил, что такое возможно», — говорит Сьюэлл.

Несмотря на то, что CAR-T-терапия была одним из важнейших прорывов в лечении рака крови в последние годы — во многих случаях она дает последний шанс на излечение — ее применение ограничивается небольшим количеством видов рака, она очень дорогая и подходит далеко не всем, — поясняет доктор Аласдер Ранкин. — Разработка «универсального» метода иммунотерапии, который мог бы быть нацелен на различные типы раковых клеток и не нуждался бы в подстройке под каждого отдельного пациента — это захватывающая перспектива. Мы пока не подтвердили, что такой подход точно сработает на пациентах. Но, если этого удастся достичь, то это откроет новые возможности для людей, которые живут с онкозаболеваниями и страдают от тяжелых побочных эффектов при лечении».

«Новый вид Т-клеточной терапии обладает огромным потенциалом для преодоления существующих ограничений CAR-T», — отмечает гематолог Оливер Оттманн.

«Если это открытие подтвердится в других работах, оно заложит основу «универсальной» Т-клеточного терапии, что позволит сократить затраты, связанные с выявлением, производством и изготовлением персонализированных Т-клеток», — добавляет иммунолог Оуэн Галлимор. — Это поистине захватывающий и потенциально большой шаг в обеспечении доступности иммунотерапии при раке».

Теперь исследователи заняты определением точного механизма работы MR1.

Они предполагают, что рецепторы распознают изменения в клеточном метаболизме, когда клетка перерождается в раковую.

Ученые рассчитывают протестировать новую терапию на людях уже к концу 2020 года. Основная задача исследователей — обеспечить ее безопасность и убедиться, что Т-клетки не будут атаковать здоровые клетки.

Если испытания пройдут успешно, Сьюэлл надеется, что через несколько лет терапию получится ввести в клиническую практику.