«Стреляли по окнам, убивали людей»: как Лебедь усмирял Баку

30 лет назад в Баку были введены советские войска

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20 января 1990 года. Войска на улицах Баку. Соколов Дмитрий 20 января 1990 года. Войска на улицах Баку. Соколов Дмитрий
20 января 1990 года. Войска на улицах Баку. Соколов Дмитрий

20 января 1990 года. Войска на улицах Баку. Соколов Дмитрий

Дмитрий Соколов/ТАСС
30 лет назад в Баку вошли советские войска. Подавление силами армии беспорядков, вспыхнувших на фоне межнационального конфликта, вылилось в огромные жертвы и усугубило кризисную ситуацию в Азербайджанской ССР. Если верить очевидцам, солдаты часто не различали, в кого стрелять.

20 января 1990 года в Баку, где уже неделю продолжались погромы армянского населения, вошли части Советской армии. Операция по принуждению к порядку боевиков Народного фронта Азербайджана (НФА) обернулась массовыми жертвами. Пострадали как зачинщики незаконных действий, так и военные и мирное население. Как отмечали многочисленные свидетели, солдаты часто действовали без разбора, принося значительный вред простым горожанам. Трагическая развязка затяжного межнационального конфликта вошла в историю под названием «Черный январь». Известный специалист по Закавказью, британский журналист Томас де Ваал позднее подчеркнул в своей книге, что

в тот день «Москва, в сущности, потеряла Азербайджан».

Существует несколько точек зрения на события 30-летней давности. Дискуссионной остается роль военных в прекращении бесчинств и восстановлении мира. Некоторые эксперты убеждены, что истинной целью СА в Баку являлась борьба с НФА и поддержка Компартии Азербайджанской ССР, в то время как безопасность людей якобы интересовала войска в меньшей степени. Ряд лиц с обеих сторон противостояния обвиняли армию в промедлении. Грабежи и убийства начались в Баку еще 13 января, и долгое время никто не пытался обуздать бандитов. Итогом явился массовый исход армянского населения из Азербайджана. Насилие проявлялось и в отношении других этнических групп: русских, евреев, греков.

«Москва, используя армянские погромы как повод, ввела в Баку войска с целью разбить стремящийся к власти Народный фронт. Советские войска, возглавляемые командующим воздушно-десантной дивизией вооруженных сил СССР, генералом Александром Лебедем, вошли в столицу Азербайджана 20 января. Действия координировал министр обороны СССР Дмитрий Язов. Спустя несколько дней он признался, что войска были введены в Баку «с целью пресечения попытки захвата власти Народным фронтом», — указывается в книге армянского политолога Татуля Акопяна «Карабахский дневник. Зеленое и черное».

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Военнослужащие подразделения внутренних войск МВД СССР сопровождают армянских беженцев в морской... Военнослужащие подразделения внутренних войск МВД СССР сопровождают армянских беженцев в морской...
Военнослужащие подразделения внутренних войск МВД СССР сопровождают армянских беженцев в морской...

Военнослужащие подразделения внутренних войск МВД СССР сопровождают армянских беженцев в морской порт для эвакуации их на пароме Баку — Красноводск (г.Туркмебаши, Туркмения), 13—20 января 1990 года

Сергей Титов/РИА «Новости»

Из-за того, что телеэфир после взрыва блока питания на телевизионной станции был отключен накануне в 19:30, жители города не знали, что происходит. Большинство бакинцев получили информацию о введении чрезвычайного положения только в 5:30 утра из объявления по радио и из листовок, разбрасываемых с вертолетов, когда было уже слишком поздно. Солдаты наступали на Баку с трех сторон по всей окружности кольцевых дорог. В них стреляли из засады. Военным приходилось открывать ответный огонь.

О том, как события «Черного января» выглядели глазами советских военных, в своей книге «За державу обидно…» рассказывал генерал Александр Лебедь. По его словам, подлетавшие к ВПП самолеты обстреливались с земли.

«Все было, как всегда: строго в установленное время колонны полков совершили марши на аэродромы, скоро и организованно загрузили технику.

Первым ушел на Баку 137-й гвардейский Рязанский парашютно-десантный полк. Я взлетел с первым самолетом Тульского полка. Январь, зима, светает поздно, темнеет быстро. Самолет, в котором я летел, приземлился в густых сумерках на аэродром Кала, что в 30 километрах от Баку. Кругом ненавязчиво постреливали. Какой-то летный начальник торопливо доложил, что по фюзеляжу одного из самолетов прошлась длинная очередь, потерь нет, самолет вроде тоже серьезно не поврежден», — отмечал Лебедь.

По пути от аэродрома к столице солдатам приходилось разбирать многочисленные баррикады. Кроме того, бунтовщики выливали на асфальт бензин и бросали горящие факелы. Из виноградников у обочины шоссе колонну периодически обстреливали. Военных забрасывали кирпичами, арматурой и обрезками труб. По сведениям Лебедя, за время 30-километрового марша семь бойцов ВДВ из Рязани получили пулевые ранения, а около 30 — телесные повреждения.

Первое же вступление в бой, как вспоминал генерал, ознаменовалось новыми потерями.

«Сержанту пуля попала в спину, в район поясницы, правее позвоночника, и проникла в брюшную полость. Ему в госпитале отмотали метра полтора кишок, но он остался жить. Рядовой получил через каску слепое ранение головы. Через месяц солдат, не приходя в сознание, скончался в госпитале», — констатировал он.

Если верить кавказоведу де Ваалу, «танки переползали через баррикады, сминая на своем пути автомобили. По словам очевидцев, солдаты стреляли в бегущих людей, добивали раненых».

«И армяне, и русские, и евреи, безусловно, ждали прихода войск. Но военные пришли как в стан врага: не защищать, а сражаться. Они учинили расправу над местным населением, а не над бандитами. Им было все равно. Солдаты стреляли по окнам, убивали людей. Известный случай: игравшая в тот день свадьбу пара подошла к окну — и оба были убиты», — рассказала «Газете.Ru» правозащитница Светлана Ганнушкина, которая следила за происходившим в Баку, а позднее детально занималась этой темой.

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20 января 1990 года. Жертвы трагических событий 20 января в Баку 20 января 1990 года. Жертвы трагических событий 20 января в Баку
20 января 1990 года. Жертвы трагических событий 20 января в Баку

20 января 1990 года. Жертвы трагических событий 20 января в Баку

Олег Литвин/ТАСС

Азербайджанская правозащитница и очевидец событий в Баку Лейла Юнус в книге «Из советского лагеря в азербайджанскую тюрьму», написанной в соавторстве с мужем Арифом Юнусом, также отмечала, что при подавлении беспорядков военные зачастую действовали без разбора:

«Советская армия вошла в советский город, как армия оккупантов: под покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь «огнем и мечом».

Давили машины с людьми, даже машины «скорой помощи», шквальным огнем убивали всех, включая детей, всех, кто попадал под пули, и даже тех, кто находился у себя на балконе или у окна своей квартиры. Пулеметная очередь прошила окно в коридоре нашей квартиры…»

Во многом Юнус повторила слова кинорежиссера Станислава Говорухина, который побывал в Баку вскоре после подавления беспорядков и откликнулся на увиденное и услышанное статьей под названием «Репетиция?» Она вышла в «Московских новостях» 18 февраля 1990 года. В частности, Говорухин писал:

«По данным военного коменданта, расход боеприпасов в эту ночь — 60 тысяч патронов.

На сумгаитской дороге стояла на обочине, пропуская танковую колонну, легковая машина, в ней — трое ученых из Академии наук, трое профессоров, одна из них — женщина. Вдруг танк выехал из колонны, скрежеща гусеницами по металлу, переехал машину, раздавив всех пассажиров. Колонна не остановилась — ушла громить «врага, засевшего в городе...»

В то же время маршал Язов отрицал использование подобной техники: «В Баку вообще не было танков. В Баку были боевые машины пехоты».

«Мы не убили ни одного человека. Мне не было доложено ни об одном случае, что кого-то застрелили наши солдаты», — признавался он в интервью азербайджанскому Lider TV.

На следующий день после ввода войск в Баку стали появляться листовки и надписи, осуждающие действия армии: «Долой советскую империю!», «Долой КПСС!», «Советская армия — фашистская армия». Вечером 21 января открылась чрезвычайная сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР, которая признала неправомерным ввод войск и приостановила действие указа Президиума Верховного Совета СССР о чрезвычайном положении в городе, заявив, что, если центральные власти проигнорируют это решение, будет поставлен вопрос о выходе Азербайджана из СССР.

В опубликованном позже заявлении комиссии ВС Азербайджанской ССР по расследованию событий ввод войск в Баку был назван «страшной по своей жестокости преступной акцией, приведшей к массовой гибели мирного населения».

«Жители города не были заранее оповещены о введении чрезвычайного положения. Лишь спустя семь часов после начала акции было сделано объявление военного коменданта. Ввод воинских частей и соединений в Баку сопровождался антигуманными, жестокими действиями со стороны военнослужащих, жизни лишались все, кто попал в поле зрения», — сообщалось в этом документе.

Согласно данным, собранным Лейлой Юнус, в общей сложности в результате ввода войск в Баку и районах были убиты 133 человека, ранены 611, незаконно арестован 841 человек, пятеро пропали без вести.

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Баку, 20 января 1990 года Баку, 20 января 1990 года
Баку, 20 января 1990 года

Баку, 20 января 1990 года

Андрей Соловьев/ТАСС

«Военнослужащими были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и машин «скорой помощи». Среди убитых были женщины, дети и старики, работники «скорой помощи» и милиции», — указывала правозащитница в книге.

Большинство жертв похоронены на Аллее шахидов в Баку.

Политолог Акопян резюмировал: «Убито было более сотни демонстрантов и боевиков, часть которых принимала участие в армянских погромах в Баку. Под гусеницами танков погибли десятки мирных жителей, сотни были ранены. Во время столкновений погибли более двух десятков солдат Советской армии, а это означает, что в городе шли бои».