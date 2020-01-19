Связи решают: как появилась гомосексуальность

Гомосексуальность часто пытаются представить как эволюционный парадокс — однополые отношения не приводят к появлению потомства и, следовательно, предрасполагающие к ней гены не должны передаваться по наследству и не дают эволюционных преимуществ.

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Анализ исследователей из Университета Маккуори в Австралии и Университета Дьюка в США показал: гомосексуальность, в том числе и у людей, может быть следствием повышенной склонности к социальным контактам. Свои выводы они изложили в статье в журнале Frontiers in Psychology.

«Эволюционные силы, формировавшие сексуальность человека, имели социальные корни», — отмечают авторы работы.

Так, у бонобо, одних из ближайших родственников человека, секс с партнерами и своего, и противоположного пола играет важную роль в играх, обмене едой, установлении социальных связей. Основываясь на работах, посвященных социальному поведению приматов, исследователи утверждают: когнитивная и поведенческая эволюция людей была обусловлена естественным отбором в пользу признаков, которые позволяли лучше встроиться в общество.

«Мы не должны ограничивать наше мышление об эволюции секса его репродуктивными функциями, — поясняют они. — Мы должны также учитывать его социальные функции».

Те из древних людей, которые могли быстро и легко влиться в группу, обладали большими преимуществами, которые в том числе влияли и на естественный отбор. Как полагают авторы работы, это привело к эволюции целого ряда черт, включая снижение агрессии, улучшение общения, взаимопонимания и социальных игр.

Бонобо, у которых развилась очень высокая просоциальность, научились использовать сексуальное поведение в социальном контексте. Это привело к увеличению числа сексуальных контактов в целом, более широкому разнообразию половых отношений и увеличению числа гомосексуальных контактов.

По мнению исследователей, развитие человека пошло по тому же пути.

Гомосексуальность развилась, потому что люди, в той или иной степени склонные к отношениям с представителями своего пола, выигрывали от большей социальной мобильности и возможности устанавливать более прочные однополые социальные связи.

«Это может показаться противоречащим интуиции, если учесть, что во многих обществах гомосексуальность подвергается остракизму и даже криминализуется, — говорят исследователи. — Однако наш аргумент касается ранней эволюции человеческой сексуальности, а не того, как относительно недавние явления, такие как религия и основанные на ее положениях правовые принципы, повлияли на отношение к сексуальным меньшинствам».

Последние генетические исследования подтверждают, что на сексуальность комплексно влияют сотни генов, пишут ученые. Люди совершенно случайным образом наследуют половину генов от каждого родителя. Генетический состав каждого человека уникален, поэтому вряд ли найдутся два человека с точно одинаковым набором генов, влияющих на его сексуальность.

При этом исследования, которые проводил в ХХ веке американский биолог и сексолог Альфред Кинси, показали: сексуальные меньшинства встречаются во всех культурах, а численность гомо- и бисексуалов в популяции с течением времени оставалась довольно стабильной.

«Мы полагаем, что сексуальность — это очень сложносоставная черта, переплетенная с социальностью. Привлекательность, сексуальное поведение, социальные связи и половое влечение — все это вносит свой вклад в ее сложность»,

— пишут авторы работы.

Они считают саму постановку вопроса о причинах существования гомосексуальности не совсем правильной. Исследователи сравнивают наличие гомосексуальных людей с наличием людей очень высокого или очень низкого роста.

«Мы могли бы опираться на пищевую экологию, чтобы исследовать эволюцию человеческого роста, но мы бы не чувствовали необходимости вводить специальные эволюционные аргументы, чтобы объяснить существование высоких или низких людей. Никакого специального объяснения не требуется. Их наличие — следствие естественных, генетически обусловленных изменений, — поясняют ученые. —

Аналогично, мы считаем, что вопрос о том, как развивалась гомосексуальность — неправильный. Более целесообразный вопрос: как развивалась сексуальность человека во всех ее формах?».

Гомосексуальность — не парадокс, которому нужно особое объяснение, заключают исследователи. Она — лишь результат социокультурной эволюции людей как вида.