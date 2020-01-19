Спланированная авария: корабль Маска упал в океан

Одно из важнейших запланированных на 2020 год событий в мировой космонавтике свершилось в США 19 января. Инженерам компании SpaceX впервые удалось испытать систему аварийного спасения при старте ракеты Falcon 9. Этот эксперимент стал последним и главным шагом на пути к первому полету астронавтов на корабле Crew Dragon к МКС, который должен состояться через несколько месяцев.

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Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал,

спустя 84 секунды после старта все девять двигателей первой ступени Merlin остановились, что имитировало отказ ракеты.

После этого корабль Crew Dragon отделился от ракеты и начал баллистический спуск, задействовав восемь собственных реактивных двигателей SuperDraco, которые отработали порядка десяти секунд и увели его на безопасное расстояние от ракеты.

Как и было задумано, вскоре с помощью одного вытяжного и четырех основных парашютов корабль приводнился в Атлантическом океане, после чего к нему были направлены специальные команды для подъема на судно и доставки на берег.

На борту корабля находились два манекена, установленные на них датчики измеряли параметры перегрузок в момент аварийного снижения.

Считается, что перегрузки при срабатывании системы аварийного спасения не должны превышать 4G.

Изначально тест планировалось провести в минувшую субботу, однако он был отложен из-за сильного волнения моря. В этот раз первая ступень ракеты, которая уже трижды участвовала в космических запусках, не была спасена. Ее обломки и обломки второй ступени планируется поднять с поверхности океана. Вторая ступень ракеты в этом эксперименте была полностью заправлена, однако вместо двигателя Merlin имела аналогичную по массе нагрузку-имитатор.

Подобные тесты в мировой космонавтике проводятся чрезвычайно редко, поэтому запуск Falcon 9 привлек к себе огромное внимание экспертов и зрителей во всем мире. «В день запуска мы надеемся, что будет захватывающее зрелище, — заявила накануне Кейти Людерс, руководитель пилотируемой программы NASA, в рамках которой осуществляются контракты на постройку пилотируемых кораблей. – Мы нарочно прервали старт корабля, чтобы убедиться в том, что наша система спасения работает».

Этот эксперимент – необходимый и последний шаг для проверки способности ракет Falcon 9 и пилотируемых кораблей Crew Dragon отправлять американских астронавтов в космос по контрактам с NASA. Его успешное проведение открывает дорогу к первому полету астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена на МКС, который состоится в ближайшие месяцы.

Свои поздравления компании SpaceX уже выразил глава NASA Джим Брайденстайн. «Этот критический тест возвращает нас к запускам американских астронавтов на американских ракетах с американской земли», — заявил он.

Система аварийного спасения – необходимый элемент в ракетах, осуществляющих запуски пилотируемых кораблей. Нештатная ситуация при запуске пилотируемых кораблей действительно несет угрозы жизни космонавтам. В первые минуты старта ракета испытывает максимальные аэродинамические нагрузки,

и в случае отказа корабль должен иметь возможность отстрелиться от носителя и сохранить жизни экипажа.

В настоящее время для доставки российских и американских космонавтов используется корабль «Союз», который запускается с космодрома Байконур и приземляется при помощи парашютов в заданном районе казахской степи.

Первая за последние 30 лет аварийная ситуация при запуске произошла 11 октября 2018 года при старте ракеты с кораблем «Союз –МС10». Тогда из-за брака при сборке при отстреле боковых ускорителей первой ступени произошло повреждение ракеты и

экипаж вернулся на Землю благодаря срабатыванию системы аварийного спасения (САС).

В рамках контракта с NASA разработкой пилотируемых кораблей в США ведут две частные фирмы – SpaceX и Boeing. В марте 2019 года пилотируемый корабль Crew Dragon впервые в беспилотном режиме был доставлен к МКС. Корабль Starliner фирмы Boeing стартовал к МКС с аналогичной целью в декабре 2019 года, однако из-за сбоя в системе подсчета полетного времени он не смог достичь нужной точки, чтобы состыковаться с космической станцией.

Программа NASA Space Transportation System по доставке людей и грузов на околоземную орбиту при помощи кораблей Space Shuttle завершилась в 2011 году. После этого доставку людей на МКС осуществляли только российские одноразовые трехместные корабли «Союз» — они менее вместительны, чем Crew Dragon и Starliner.

Общая стоимость разработки многоразовых космических кораблей составила $6,8 млрд.