Семья, депрессия, алкоголизм: как становятся самоубийцами

На риск самоубийства больше всего влияют психические и неврологические расстройства, пристрастие к алкоголю и наркотикам, а также наличие родственников-самоубийц, выяснили специалисты Оксфордского университета и Каролинского института в Стокгольме. Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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Ежегодно около 800 тыс. людей кончают жизнь самоубийством — это около 1,5% смертей от общего числа. 80% случаев суицида происходит в странах с низким и средним доходом. В США число самоубийств с 2000 по 2016 годы выросло с 10,1 до 13,7 случаев на 100 тыс. населения.

В России за это время количество случаев суицида значительно снизилось, но все равно осталось высоким — если в 2000 году кончали с жизнью 47,5 человек на 100 тыс., то в 2016 году — 26,5.

Это — один из самых высоких показателей самоубийств в мире. Опережает Россию Лесото, схожие результаты — у Литвы, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи.

Проанализировав более 70 источников, авторы работы выделили ряд наиболее значимых факторов, влияющих на риск самоубийства.

Генетические и эпигенетические факторы влияют на риск суицида на протяжении всей жизни. Семейная история и пережитые в детстве несчастья (например, сексуальное насилие) накладывают свой отпечаток на молодость и зрелость, но в старости их влияние постепенно ослабевает. Также в период от юношества до пожилого возраста играют роль психические болезни и расстройства, в частности, депрессия. В зрелые годы и до конца жизни на риске самоубийства серьезно сказываются злоупотребление алкоголем и наркотиками и проблемы с физическим здоровьем.

Внешние факторы риска вступают в игру в основном в юношестве и влияют на протяжении всей жизни — это нехватка социальной поддержки, жизненные неурядицы, влияние медиа, экономические факторы и доступ к оружию или смертоносным веществам.

При этом пристрастие к алкоголю и наркотикам, нервные и психические заболевания, а также семейная история самоубийств оказались наиболее значимыми факторами — они повышали риск самоубийства более чем в три раза. Меньше всего влияли медиа и социоэкономические проблемы.

В странах с высоким доходом именно психические расстройства и злоупотребление психоактивными веществами становятся наиболее значимыми факторами риска самоубийств.

Среди стрессовых событий, способных спровоцировать самоубийство, исследователи выделяют расставания и разводы, смерть партнеров, самоубийство близких друзей и родственников, появление потенциально смертельного или хронического заболевания (так, у людей с раком риск самоубийства резко повышается в первую неделю после постановки диагноза). Также риск суицида повышен у жертв нападений и заключенных.

Также число самоубийств может возрастать при катастрофах и глобальных бедствиях, но далеко не во всех случаях.

«Удивительно, но теракты временно уменьшают количество самоубийств,

— отмечают исследователи. — Рост социальной сплоченности может объяснить снижение случаев суицида в Нью-Йорке в период после 11 сентября 2001 года».

Небольшой прирост числа самоубийств наблюдается после суицида знаменитостей. Чем подробнее СМИ рассказывают о случившемся, тем сильнее оказывается эффект.

Риск суицида выше у неквалифицированных рабочих и у людей, профессия которых дает доступ к смертельным веществам и оружию — врачей, ветеринаров, медсестер, фармацевтов, полиции.

«Это первый масштабный анализ, позволяющий взглянуть на самоубийства на уровне всего населения и на протяжении жизни людей, что особенно полезно, поскольку многие факторы риска вносят различный вклад в детстве, подростковом и взрослом возрасте. Мы попытались выявить как сами факторы, так и и степень их воздействия и разные периоды жизни, — говорит профессор Сиена Фазель. —

Профилактика самоубийств предполагает понимание полной картины сопутствующих факторов на протяжении всей жизни. Простого решения не существует».

Оценивая вероятность суицида, необходимо учитывать не только очевидные проявления готовности человека уйти из жизни, но и прочие предрасполагающие факторы, отмечают исследователи. В зависимости от степени риска, человека можно поместить в стационар или же оставить дома, обезопасив среду вокруг него и объяснив родственникам или сиделке, как за ним ухаживать.

Модели, предсказывающие риск суицида в разных группах, важны для улучшения стратегий помощи населению, поясняют исследователи. Сейчас большинство из них используется скорее для оценки текущего риска у пациента или группы людей, а не для предсказания риска в будущем. Они надеются, что более полное понимание факторов риска позволят специалистам разрабатывать действенные программы борьбы с ними, а людям — лучше осознавать свою ситуацию и своевременно обращаться за психологической помощью.