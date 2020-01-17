«Надо было напасть раньше»: ученые указали на ошибки Гитлера

Какие просчеты допустил Гитлер по версии британских историков

Нацистская Германия имела возможность выиграть Битву за Британию и, возможно, существенно повлиять на исход Второй мировой войны, если бы приняла ряд иных стратегических решений. К такому выводу пришли исследователи из Йоркского университета Великобритании. С помощью компьютерной модели они определили, что немцы с большой долей вероятности вышли бы победителями из сражения, если бы атаковали британцев не 10 июля, а 18 июня 1940 года, — сразу после знаменитой речи Уинстона Черчилля «Их звездный час».

Другой судьбоносной ошибкой Третьего рейха явилась приостановка атаки люфтваффе на британские аэродромы после успешного первого удара 13 августа того же года:

начало массированного воздушного наступления на остров известно в истории как «День орла».

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Научно-исследовательская статья «Начальная Битва за Британию» опубликована в №1 Journal of Military History в январе 2020 года. Ее авторами стали Бреннен Фэган, Иан Харвуд, Ниэлл Маккэй, Кристофер Прайс, Эд Ричардс и А. Джейми Вуд. Ключевой мыслью историков, вынесенной в аннотацию материала, является вывод о том, что немцы не реализовали свое превосходство в воздухе. В случае более целенаправленных и массированных атак бомбардировщиками люфтваффе аэродромов на территории Великобритании, агрессор получил бы лучшие результаты своей кампании, уверены сотрудники Йоркского университета.

«Проведенное компьютерное моделирование показало, что если бы немцы напали раньше и сосредоточились бы на бомбежке аэродромов, королевские ВВС, возможно, потерпели бы поражение, открыв путь для полномасштабного вторжения сухопутных сил вермахта», — отметили исследователи.

Эксперимент с привлечением компьютерных технологий показал, что если вероятность победы британцев в реальной битве составляла 50%, то два тактических изменения со стороны немцев снизили бы ее до менее чем 10%. Если же действительная вероятность британской победы оценивалась в 98%, те же самые причины опустили ее до 34%.

Один из соавторов статьи Маккэй убежден, что

примененный статистический метод бутстрэп способен помочь историкам исследовать альтернативные сценарии и предоставить новую информацию для исторических противоречий и диспутов.

Крупнейшее авиационное сражение Второй мировой войны, с легкой руки Черчилля получившее название Битва за Британию, происходило с 10 июля по 30 октября 1940 года. Целью Германии, уже расправившейся с Францией и обустроившей удобные авиабазы по ту сторону Ла-Манша, являлось достижение господства в воздухе, уничтожение британских ВВС, разрушение промышленности и инфраструктуры враждебного государства, деморализация населения и как итог – принуждение Великобритании к капитуляции. После выполнения силами люфтваффе первых пунктов программы Адольф Гитлер планировал высадку на побережье десанта в составе 40 дивизий – спланированную еще 16 июля 1940 года, но так и не стартовавшую операцию «Морской лев».

Вопреки ожиданиям фюрера, воодушевленные пламенной речью Черчилля британцы, в отличие от французов, оказали упорное сопротивление и не спешили сдаваться на милость победителя. По ходу событий устремления нацистов постоянно менялись. Если в начале кампании самолеты люфтваффе бомбили в основном прибрежные конвои и морские базы, то уже через месяц переключились на аэродромы, затем на авиационные заводы, а еще чуть позже – на гражданские объекты. Эта фаза борьбы стартовала 7 сентября, известна под названием «Блиц» и явилась ответом на британские налеты на Берлин.

На протяжении 57 ночей немцы утюжили Лондон, в котором погибли свыше 40 тыс. мирных жителей, а также другие военные и промышленные центры – Портсмут, Бирмингем, Ковентри, Ливерпуль, Саутгемптон, Белфаст, Кардифф и т. д. Несмотря на колоссальные жертвы и значительные разрушения в городах, Великобритания не только выдержала агрессию, но и сама нанесла ВВС противника серьезный урон и в итоге добилась победы. Нацистская Германия потерпела первое поражение во Второй мировой войне, а Гитлер нехотя был вынужден отказаться от первоначальной затеи и признать невозможность прорыва обороны Британских островов.

15 сентября 1940 года, когда состоялся самый крупный и яростный налет на Лондон, отмечается в стране как День Битвы за Британию. Считается, что понесенные тогда люфтваффе потери внесли перелом в развитие сражения.

Французский историк ранее нашел еще одну ошибку фюрера

В 2012 году вышла книга Люка Мари «Самые абсурдные решения в истории». В ней автор обращал внимание на другую стратегическую ошибку Гитлера, которая, по его мнению, изменила ход войны. Изначально немецкий воздушный флот располагал значительным преимуществом в количестве единиц техники — 2500 против 700. Бомбардировщики люфтваффе работали исключительно по заводам и аэродромам: сам фюрер категорически запретил атаковать города. Однако в ночь на 25 августа 1940 года один из самолетов, сбившись с курса, по ошибке сбросил бомбы на окраину Лондона. Это в корне изменило отношение народа к военным действиям: апатия и психологический упадок сменились резким национальным подъемом. В следующую ночь британская авиация уже бомбила столицу Третьего рейха, совершив до 7 сентября семь налетов.

«За десять дней над Великобританией были сбиты 367 самолетов люфтваффе, тогда как англичане потеряли 183 машины. В то же время большая часть их аэродромов была разрушена, а половина радаров и оружейных заводов были выведены из строя. 24 августа Англия стояла на грани катастрофы, когда свершилось «чудо»: немецкий летчик по ошибке сбросил бомбы на лондонский пригород. Этот просчет оказался куда более серьезным, чем может показаться на первый взгляд. На самом деле он, сам того не желая, изменил ход всей войны», — констатировал французский историк Мари.

Бомбардировка Лондона разозлила британцев, при этом Черчилль принял ее за спланированную атаку. На акцию возмездия отправился 81 самолет королевских ВВС. В Британию вернулась только треть боевых машин. Но и немцы впервые почувствовали опасность за свои жизни и увидели войну лицом к лицу. Это произвело колоссальный психологический эффект не только на рядовых граждан, но даже на Гитлера. Как утверждал в своих мемуарах его телохранитель Рохус Миш, именно угроза с воздуха в период визита советского наркома иностранных дел Вячеслава Молотова в немецкую столицу побудила фюрера задуматься о строительстве супербункера для укрытия.

Вот что писал по поводу немецкой реакции на бомбежку Берлина историк Мари: «Гитлер был не на шутку уязвлен. Как и Черчилль за несколько дней до этого, он потерял терпение и приказал летчикам ударить в ответ по английским агломерациям. Эмоции, безусловно, взяли верх над стратегией. «Мы уничтожим большие города!» — заявил фюрер в берлинском дворце спорта. Это решение стало роковой ошибкой Гитлера.

Его авиация уже почти поставила на колени королевские ВВС, однако он резко изменил поставленную перед ней задачу — просто «поквитаться» с англичанами.

Гитлер больше не хотел уничтожить английский военно-промышленный комплекс, а пытался терроризировать население, ошибочно полагая, что может сломить его дух. Еще один просчет. Чем больше бомб падало на Лондон и другие британские города, тем злее и сплоченнее вокруг своего лидера становилось население. Более того, раз английские города стали единственной целью немецких бомбардировок, это позволило королевским ВВС встать на ноги».