Первые дайверы: как неандертальцы ныряли за ракушками

Неандертальцы делали орудия из ракушек, которые добывали со дна моря, выяснили специалисты из Колорадского университета в Боулдере. Ранее считалось, что у неандертальцев не было склонности к плаванию. Исследование было опубликовано в журнале Plos One.

Реклама

Во время раскопок в 1949 году в пещере Гротта-деи-Мосчерини в центральной Италии археологи обнаружили 171 орудие, сделанное из створок раковин моллюсков. В том же слое находились зубы разных животных, по которым ученые смогли установить возраст находки — около 90-100 тыс. лет, то есть тогда, когда эти места населяли неандертальцы.

До сих пор считалось, что неандертальцы использовали раковины, которые выбрасывало на берег волнами. Однако в наши дни, изучив орудия с помощью более точных микроскопов, ученые выяснили: далеко не на всех из них есть следы износа, характерные для раковин, побывавших в полосе прибоя.

Всего команда изучила 167 орудий.

40 раковин сохранили гладкую блестящую внутреннюю поверхность, которая указывает на то, что кто-то поднял ракушки со дна.

Остальные уже подверглись эрозии волнами и песком и, видимо, были собраны на берегу.

«У живых моллюсков внешняя оболочка раковины блестящая, а у створок, выброшенных на пляж морем во время шторма, поверхность матовая и покрыта налетом», — поясняет автор работы Паола Вилья.

Ученые полагают, что как минимум четверть найденных раковин извлекли из воды, пока моллюск был жив. Также отмечается, что, добывая моллюсков со дна, неандертальцы могли не только делать скребки из их раковин, но и есть самих моллюсков.

Моллюски водятся на глубине от одного до 180 м. Как считают ученые, неандертальцы ныряли на 2-4 м, чтобы добыть их.

Сравнив количество каменных орудий и орудий из ракушек в разных слоях, исследователи пришли к выводу, что раковины использовались куда более активно. По всей видимости, местные неандертальцы использовали каменные орудия лишь тогда, когда под рукой больше ничего не было, а предпочтение отдавали ракушкам.

Это уже не первое свидетельство того, что неандертальцы были хорошими ныряльщиками и пловцами, отмечают авторы работы.

Ранее в черепах неандертальцев ученые обнаружили костные наросты, аналогичные тем, что образуются у людей в ответ на неоднократное воздействие холодной воды и ветра и встречаются у серферов.

Неожиданной находкой стали кусочки пемзы. Известно, что ранние современные люди, в числе прочего, использовали их для полировки костяных наконечников стрел. Видимо, неандертальцы тоже нашли им какое-то применение.

«Существуют веские доказательства того, что некоторые неандертальцы или даже популяции умели нырять в поисках тех или иных ресурсов»,

— заключает археолог Мэтью Поуп.

Также он отмечает, что использование морских ресурсов и гибкость в использовании инструментов, как правило, рассматривается как «современное» поведение, связанное с появлением нашего собственного вида. Однако предыдущие находки позволяют предположить, что неандертальцы собирали моллюсков и использовали их для изготовления орудий труда. Это показывает, что они были весьма интеллектуально развитым видом.

Ранее нидерландские исследователи предположили, почему неандертальцы могли вымереть. Это произошло из-за близкородственного скрещивания на фоне раздробленности популяций и невозможности увеличить численность, считают они.

Первым значимым фактором было близкородственное скрещивание, которое вредит здоровью популяции. Вторым — так называемый «эффект Элли», открытый американским экологом Вардером Клайдом Элли. Эффект заключается в том, что небольшие сообщества не могут расти из-за ограниченного выбора партнера, у них слишком мало людей для охоты и воспитания детей. Третий фактор — естественные колебания рождаемости, смертности и соотношения полов.

Как показал анализ, близкородственное скрещивание само по себе вряд ли могло стать единственной причиной вымирания неандертальцев.

Однако, наложившись на другие факторы, оно сыграло свою роль. К появлению современных людей численность неандертальцев составляла около 10-70 тыс. По мнению исследователей, появление людей сыграло отнюдь не такую значимую роль в исчезновении неандертальцев, как считалось — вероятно, им просто не повезло.