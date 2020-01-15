Новая опасность: птичий грипп идет в Россию

Роспотребнадзор сообщил о высокой вероятности заражения птиц юго-западных регионов России вирусом птичьего гриппа А(H5N8), переносчиками которого также могут стать свиньи. Заражения этим вирусом человека пока не зарегистрировано.

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«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней», — цитирует издание «Известия» специалистов Роспотребнадзора.

Несколько дней назад о первой за три года вспышке птичьего гриппа сообщила Словакия — пока что пострадали лишь несколько птиц, но всех птиц, которые были с ними в контакте, пришлось умертвить.

В других странах Европы дела обстоят хуже — в Венгрии из-за распространения H5N8 пришлось уничтожить более 50 тыс. голов индеек, в Польше — около 40 тыс.

Наиболее ранняя масштабная вспышка птичьего гриппа, вызванного H5N8, произошла в 1983 году в Ирландии — тогда пришлось уничтожить около 300 тыс. кур, уток и индюшек. С 2016 года регистрируются сообщения о заражении диких и домашних птиц в Венгрии, Дании, Австрии, Германии. Также пострадали птицы в нидерландском зоопарке, а затем и на фермах — пришлось уничтожить почти 200 тыс. уток.

К концу 2016 года вспышки инфекции наблюдались также в США, России, Японии, Китае, Южной Корее. Масштаб болезни значительно увеличился В Южной Корее истребили в общей сложности 18,4 тыс. птиц, как зараженных, так и бывших в контакте с зараженными. В Японии количество убитых птиц исчислялось сотнями тысяч.

В 2017 году вспышки птичьего гриппа наблюдались также в Нигерии, Испании, Зимбабве, ЮАР, Саудовской Аравии. Птиц пришлось уничтожать миллионами.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, еще весной 2019 года вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы, и только в двух странах Африки — Нигерии и ЮАР — все еще регистрировались заболевания животных, вызванные штаммом H5N8. Климатические аномалии могли привести к ранней миграции птиц. Поэтому можно предположить, что вирус распространился именно из Африки по африканско-черноморскому пролетному пути.

«Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России, — пояснили в Роспотребнадзоре. — Возможно инфицирование свиней».

О случаях заражения человека H5N8 пока что неизвестно, поэтому риск эпидемии птичьего гриппа среди людей оценивается как довольно низкий. Информация о генетических особенностях вируса, вызвавшего вспышки в Польше, Венгрии и Словакии, пока не доступна и делать окончательные выводы о свойствах вирусов преждевременно, добавили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, в 2019 году штаммы вируса гриппа A (H5N8) не демонстрировали эволюционного развития в сторону увеличения риска заражения человека.

«В России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях. За ситуацией следят службы ветеринарного и санитарного контроля. Кандидатные вакцинные штаммы вируса гриппа субтипа A (H5N8) в РФ имеются, но, как уже отмечалось выше, этот вирус не проявляет способности инфицировать человека», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее российские ученые в сотрудничестве с зарубежными коллегами выяснили, как распространяется вирус птичьего гриппа. Проанализировав 1652 образца биологических материалов, взятых у разных видов диких птиц, мигрирующих тремя различными маршрутами, исследователи выделили 69 штаммов вируса гриппа,

6 из которых оказались новыми для Северной Евразии.

Этот впервые найденный в России подтип вируса H12 достаточно редок и плохо изучен, поэтому научная группа провела полный анализ последовательностей генома и некоторых других биологических характеристик и сравнила полученные данные с доступной информацией об эволюции и экологии вируса птичьего гриппа.

С помощью компьютерных алгоритмов исследователи получили «родословную» возбудителей птичьего гриппа, определили место их происхождения и установили взаимоотношения между ними, связав их с местами обитания птиц и путями миграции. При этом в Сибири впервые обнаружили гены от североамериканских вирусов.

Результаты наблюдений могут быть полезны для ежегодного эпидемиологического надзора за заболеванием, а также для углубления понимания его экологической и эволюционной динамики, отмечают исследователи.