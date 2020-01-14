Виновато потепление: миру предрекли участь Австралии

Пожары в Австралии — предупреждение человечеству, демонстрирующее, что произойдет, когда в мире поднимется температура. Так считает профессор географии Ричард Беттс из Эксетерского университета. Вместе к коллегами он проанализировал ряд посвященных изменению климата работ и установил, что рост средней температуры в мире тесно связан с частотой возникновения пожаров. С деталями работы можно ознакомиться на онлайн-платформе ScienceBrief.

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Сейчас средняя температура в мире выросла примерно на 1°C с 1850-х годов. 1983—2012 годы, вероятно, были самыми теплыми в Северном полушарии за последние 800 лет. Изменения климата, вызванные парниковыми газами, уже в первой половине XX века повлияли на развитие растений, в частности, в начале XX века повысился риск засухи в мировом масштабе.

Многие из последствий изменения климата, такие как отступление ледников, более раннее цветение растений, изменение в производительности сельского хозяйства наблюдаются уже сегодня.

Даже с учетом нынешних планов по сокращению выбросов СО 2 , к концу столетия, скорее всего, средняя температура повысится на 2°C. Если же смягчить последствия не удастся — то на 3°C и более.

Британские исследователи проанализировали 57 научных работ, опубликованных со времени выхода последнего крупного климатологического обзора в 2013 году. Все они показали связь между изменением климата и увеличением частоты или интенсивности пожаров. Предрасполагающие к ним условия — высокая температура, низкая влажность, небольшое количество осадков и сильные ветры — стали встречаться чаще.

С течением времени влияние человека на потепление становится все более явным, отмечают исследователи. Так, одна из работ 2019 года показывает, что на 22% земель, где возможны пожары, климатические изменения находятся за пределами естественного диапазона.

«В целом, 57 рассмотренных работ ясно показывают, что антропогенное потепление уже привело к росту частоты возникновения пожароопасных условий, увеличивая риск лесных пожаров, — говорит доктор Мэтью Джонс из Университета Восточной Англии. — Это наблюдается во многих регионах, включая западную часть США и Канаду, южную часть Европы, Скандинавию и Амазонию. Антропогенное потепление также увеличивает риск пожаров в других регионах, включая Сибирь и Австралию».

Впрочем, насколько велик вклад человека именно в австралийские пожары, подсчитать трудно, отмечают исследователи. Значительную роль в них сыграли естественные погодные условия. Тем не менее, антропогенный фактор тут тоже присутствовал.

«Пожары могли начаться и сами по себе, но мы уверены: настолько опасными они стали именно из-за влияния человека», — говорит Беттс.

Он указывает на то, что сейчас средняя температура в Австралии на 1,4°С выше, чем в мире в доиндустриальную эпоху.

«Та температура, которая была в Австралии в декабре, казалась слишком высокой, — говорит Беттс. — Но это станет новой нормой, когда средняя температура в мире повысится на 3°С. И вы видите, какими тогда станут условия».

Остальные исследователи отмечают, что такие пожары — это последствия глобального потепления, которые люди могут увидеть своими глазами.

«Это последствия, которые мы наблюдаем при потеплении лишь на 1°С. — говорит профессор Коринн Ле Кер из Университета Восточной Англии в Норвиче. — Воздействие будет усугубляться до тех пор, пока мы не сделаем все возможное, чтобы стабилизировать мировой климат. Мы должны свести выбросы СО 2 и других парниковых газов к нулю. Если мы этого не сделаем, последствия будут гораздо хуже.

В России теплеет гораздо быстрее, чем на Земле в целом, предупредили ранее российские ученые.

«Посмотрите на карту мира: вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша — 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности.

Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф»,

— рассказал сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Климатолог также не исключил, что всплески холода и тепла в нашей стране станут более резкими. Также он пояснил, что климатология дает не прогноз, а своего рода тренд на десятилетия — что будет происходить. Но что будет точно в 2020 году — предсказать практически невозможно.