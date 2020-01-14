Жертва Тито: как потомки русского эмигранта выселили полицию

Власти Сербии приняли решение передать наследникам дом, конфискованный 75 лет назад у расстрелянного без суда русского эмигранта Александра Бучина, сообщает «Политика». Пикантность ситуации придает тот факт, что после Второй мировой войны здание в городе Шабац на западе страны занимали спецслужбы – сначала Министерство госбезопасности (УДБА), затем милиция и позже полиция.

Процесс возвращения родственникам казненного инженера принадлежавшего ему имущества стартовал еще в 2007 году.

Инициатором реабилитации Бучина выступили его дочь Татьяна Павлович и внук по линии сына Александар Бучин. В Шабацком районном суде женщина заявила, что ее отец не занимался политикой и не принадлежал к противникам красных партизан. Она была свидетелем ареста своего отца 24 октября 1944 года представителями коммунистического режима Иосипа Броз Тито. В тот же день ее вместе с матерью Ружицей и братом Дмитрием выбросили на улицу, а все имущество семьи конфисковали.

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В числе других местных жителей, объявленных партизанами «предателями» и «врагами», Бучина расстреляли на Старом шабацком железнодорожном мосту через реку Саву 27 октября 1944-го. В списках на ликвидацию он значился под пятым порядковым номером. Вместе с ним казнили дирижера Шабацкого певческого общества Василия Кузенко и еще, по разным оценкам, от 100 до 2000 человек. При президенте Борисе Тадиче в 2007 году Бучин был посмертно реабилитирован, а в 2017-м суд вынес постановление о реституции.

Согласно вердикту, полицейское управление могло оставаться в здании в течение трех лет. В январе 2020 года установленный законом срок истек. Однако для окончательного решения всех юридических нюансов потребовалось новое судебное заседание. По словам Бучина-младшего, здание долго не ремонтировалось и сейчас находится в плохом состоянии. Потомки казненного инженера намерены добиться компенсации в судебном порядке.

«С момента реабилитации дедушки до принятия окончательного решения о реституции прошло десять лет, — подчеркнул Александар Бучин. – Окружной суд Шабаца установил, что он был убит участниками партизанского движения как гражданское лицо без судебного разбирательства. Все решения о конфискации его имущества также признаны недействительными».

Дом на улице Лазы Лазаревича и Александар Бучин

Как отметил внук репрессированного инженера, полиция разрешила наследникам занять здание, начиная с понедельника, 12 января. Бучин-младший признался, что его бабушка, отец и тетя всегда обходили стороной улицу Лазы Лазаревича, поскольку каменный дом напоминал им о семейной трагедии.

Александр Бучин родился в 1902 году в Москве. Октябрьская революция 1917-го застала его в Ростове-на-Дону, куда переехала семья. После падения власти белых в городе юноша эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев вместе с Императорской военной академией, курсантом которой он являлся. В Белграде Бучин окончил среднюю школу и строительный факультет местного университета. В качестве дипломированного специалиста он несколько лет проводил гидрометрические исследования Дуная, Савы, Тисы, Моравы и других крупных рек региона.

В 1930 году Министерство строительства определило молодого инженера на работу в Шабац.

В этом городе Бучин оставил значительный след: система водоснабжения и канализация, городской рынок и пристань, жилые кварталы и административные здания были созданы по его планам. Уже через два года успешный русский эмигрант основал собственную фирму по проектированию и строительству. В Шабаце его хорошо знали и уважали.

История Шабаца в период Второй мировой войны получилась одной из самых трагических среди всех городов оккупированной Югославии. Именно здесь произошел печально знаменитый Марш смерти, также известный как Кровавый марш. Печальным событиям предшествовало нападение на немцев отряда четников – партизан монархических взглядов – 22 сентября 1941 года. В усилившихся на следующий день боях обе стороны понесли значительные потери. А 24 сентября в Шабац на подмогу гарнизону прибыли новые немецкие и хорватские части. Вследствие невозможности продолжать борьбу с превосходящими силами противника четники отступили к горе Цер. А взбешенный большим количеством жертв глава нацистской администрации генерал Франц Беме издал приказ, согласно которому все жители мужского пола в возрасте от 14 до 70 лет подлежали помещению в концентрационный лагерь к северу от Савы. В самом Шабаце произошла жесткая зачистка. Уклонившихся от прибытия на общий сбор расстреливали на месте.

В ходе обысков многие дома были разорены и сожжены. Особенно пострадала западная окраина города.

Вечером 24 сентября мужчины Шабаца были сведены в колонны и конвоированы немцами и хорватами. Согласно немецким данным, во время акции 47 сербов были застрелены и 4410 арестованы и отправлены во временный концлагерь за колючей проволокой, по периметру которого располагались вышки с автоматчиками. В следующем переходе погибли около 120 человек. В октябре 1941 года немцы расстреляли в Шабаце порядка 2100 жителей. Как показали дальнейшие события, освободившие город в 1944-м красные партизаны оказались настроены не менее радикально.

В 2006 году рядом с местом массовой казни в память о жертвах была возведена церковь Святой Параскевы Сербской. На мемориальной табличке указано, что 27 октября 1944 года граждане Шабаца стали жертвами коммунистического террора.