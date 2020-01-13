Почему мы остываем: температура человека снизилась за 200 лет

Температура человеческого тела снизилась за последние 200 лет, выяснили исследователи из Стэнфордского университета. О своем открытии они рассказали в статье в журнале eLife.

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Температура тела здорового человека колеблется в течение суток в пределах 35,5-37,2°C. Такая температура считается оптимальной для поддержания нормальной работы внутренних органов и протекания биохимических реакций, а также позволяет сдерживать грибковые инфекции.

Хотя средней с XIX века считалась температура в 37°C, сегодня она считается повышенной и многим при таком показателе нездоровится. Раньше это списывалось на неточность измерений температуры в прошлом,

но теперь оказалось, что люди с XIX века действительно «остыли».

Чтобы выяснить, что на самом деле произошло, профессор Джули Парсоннет и ее команда объединили три набора данных. Первый из них охватывал почти 24 тыс. ветеранов Армии Союза времен Гражданской войны в США, температура которых измерялась в период между 1860 и 1940 годами.

«Мне потребовалось много времени, чтобы найти данные XIX века, где была бы информация о температуре тела», — отмечает Парсоннет.

Остальные наборы данных охватывали период с 1971 по 1975 год и с 2007 по 2017 год. В общей сложности команда проанализировала измерения температуры тела 677,5 тыс. человек.

В среднем, температура тела людей снижалась на 0,03°C за десятилетие. У мужчин, родившихся в начале XIX века, температура тела была на 0,59°C выше, чем у мужчин сегодня. Данные по женщинам стали собираться несколько позже. Как выяснилось, температура их тела снизилась на 0,32°C с 1890-х годов.

Средняя температура тела сегодня составляет около 36,6°С.

Парсоннет предлагает два доказательства того, что дело именно в снижении температуры тела, а не в ненадежности старых термометров. Во-первых, тенденция к снижению температуры тела прослеживается и в поздних исследованиях, где использовались уже более точные термометры.

«Изменения, которые происходили в 1860-1960-х годах, мы наблюдаем также в период с 1960-х годов по сегодняшний день, — говорит Парсоннет. — Я не думаю, что есть большая разница в термометрах между 1960-х годов и современными».

Во-вторых, у пожилых людей температура тела была выше, чем измеренная в том же году у более молодых людей, причем разница была примерно одинаковой независимо от года. Также, сравнив несколько групп по возрастам, исследователи установили, что температура тела снижалась и у молодых, и у пожилых людей в одинаковой степени. Если бы проблема была в термометрах, то выявить такие точные различия было бы сложно, считает Парсоннет.

В 1800-е годы люди страдали от малярии, туберкулеза, дизентерии, болезней полости рта и многих других продолжительных или хронических заболеваний, отмечает она. Сейчас с большинством болезней удалось справиться, что и могло повлиять на снижение температуры тела: организму не нужно больше постоянно бороться с инфекцией.

«На мой взгляд, дело в том, что, с микробиологической точки зрения, мы очень отличаемся от людей прошлого, — говорит Парсоннет. —

У современных людей меньше инфекций, благодаря вакцинам и антибиотикам, поэтому наша иммунная система не так активна, а ткани организма менее воспалены.

Если это так, то температура тела должна была бы понизиться и в других странах, где здоровье людей улучшилось».

Вряд ли в ближайшее время температура тела человека заметно понизится, считает Парсоннет.

«До нуля мы не остынем, — шутит она. — Есть какой-то предел, просто я пока не знаю, где он».

Как изменилась температура тела человека в большинстве других стран, еще предстоит узнать. Однако, например, результаты британского исследования 2017 года повторяют выводы Парсоннет. Измерив температуру тела 35,5 тыс. здоровых британцев, исследователи выяснили, что в среднем она составляет 36,6°C. Однако пожилые британцы, в отличие от американцев, были «прохладнее» молодых. Также температура зависела и от расовой принадлежности: темнокожие респонденты оказались «горячее».