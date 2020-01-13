Полет на Луну: во сколько обойдется постройка «Орла»

Госкорпорация Роскосмос запланировала потратить свыше восьми миллиардов рублей на изготовление серийного пилотируемого корабля «Орел», который будет использоваться в полетах на МКС и к Луне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала госзакупок.

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Производством корабля занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия», в ближайшие годы она должна построить два корабля.

О долгожданном начале сборки первого корабля стало известно в мае 2019 года. Тогда Завод экспериментального машиностроения, входящий в ракетно-космическую корпорацию «Энергия», заказал изготовление алюминиевого корпуса для первого корабля на самарском предприятии «Арконик СМЗ».

Давно анонсированный корабль «Орел» носивший ранее название «Федерация», —

один из долгостроев Роскосмоса, его разработка ведется уже порядка десяти лет.

Согласно контракту между РКК «Энергия» и Роскосмосом, изготовление корабля для первого полета должно было начаться еще в 2016 году и продлиться по 2023 год.

При этом агрегатный отсек и возвращаемый аппарат «Федерации» будут изготовлены из алюминия, хотя ранее предполагалось, что новый корабль будет на 80 процентов состоять из композитных материалов.

Один из двух первых кораблей станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжелого класса «Ангара-А5» в 2023 году и сверхтяжелого класса «Енисей» в 2028 году.

Второй — полноценным многоразовым кораблем для летных тестов и последующей эксплуатации.

Уточняется, что в 2021-м Роскосмос намерен заказать «создание второго летного изделия» за 8,1 млрд рублей.

В декабре 2019 года стало известно, что «Энергия» запросила у Роскосмоса дополнительно 18 млрд руб. на разработку корабля. Эти средства оказались нужны для разработки и доработки систем аварийного спасения, органов спуска, управления движением и навигацией, бортовых измерений, электроснабжения и других задач.

«Дополнительные средства идут на создание инфраструктуры под транспортный пилотируемый корабль на космодроме Восточный. Сюда войдет и барокамера, и ряд других объектов, без которого развитие пилотируемого комплекса космодрома Восточный невозможно», — сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, требуемая сумма будет меньше 18 млрд рублей.

Для того, чтобы запустить первый корабль с Восточного в 2023 году, нужно построить заправочную станцию, барокамеру, монтажно-испытательный корпус, а также инфраструктуру для размещения космонавтов, их медицинской реабилитации, подготовки к полету, уточнил глава госкорпорации.

Постоянное отставание создания корабля «Федерация» давно стало одной из главных претензий к Роскосмосу.

«Собственного средства доставки в окололунное пространство у России нет. Межпланетный корабль «Федерация» никак не выберется из стадии чертежей и выставочных макетов, сверхтяжелая ракета, способная доставить «Федерацию» к Луне не появится раньше 2028 года (в лучшем случае)», — утверждал популяризатор космоса, блогер Виталий Егоров.

В феврале 2019 года Дмитрий Рогозин заявил, что российский космический корабль «Федерация» не будет отправляться к Международной космической станции. «Мы исходим из того, что это будет тяжелый многоразовый корабль с повышенной тепловой и радиационной защитой», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что «Федерация» рассчитана для дальних полетов, включая Луну.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что уволил специалистов ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», которые проектировали транспортный пилотируемый корабль «Федерация». По словам Рогозина, кадровые перестановки потребовались из-за того, что работа над кораблем была организована «не должным образом». Он подчеркнул, что это касается и других проектов «Энергии».

«В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена», — отметил Рогозин.