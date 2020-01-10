Крепкий орешек: у индуса яичко покрылось «скорлупой»

В Индии мужчина обратился к врачам с жалобами на кровь в моче и другими симптомами инфекции мочевыводящих путей. Однако осмотр показал, что это не единственная его проблема — вокруг одного яичка сформировалась «скорлупа» из кальция. О необычном случае врачи рассказали в статье в журнале BMJ.

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80-летний пациент, обнаружив у себя в моче кровь, поспешил обратиться к врачам. На осмотре те обнаружили еще одну проблему — правое яичко мужчины увеличилось в несколько раз и было твердым как камень. Компьютерная томография показала: у мужчины водянка яичка (гидроцеле). При этом заболевании между оболочками яичек скапливается серозная жидкость. Гидроцеле может быть как врожденным, так и приобретенным, во втором случае оно возникает в результате травм, операций на половых органах, воспалительных заболеваний яичка. Как правило, приобретенная водянка проходит по мере лечения основного заболевания. Возможно и оперативное лечение.

Однако при водянке мошонка остается мягкой, а у пациента она была твердой.

Как оказалось, причина этого — толстый слой кальция, сформировавший внутри своеобразную «скорлупу».

Кальцификация, отложения солей кальция — само по себе нередкое явление. Ее причиной могут стать травмы, операции, почечная недостаточность. В данном случае ее спровоцировала водянка, считают врачи. С таким проявлением кальцификации они столкнулись впервые — впервые подобное отложение кальция было описано в 1935 году и с тех пор известно лишь о нескольких подобных случаях.

Учитывая, что пациент был родом из Индии, причиной водянки, скорее всего, стали паразиты. По мнению врачей, мужчина мог пострадать от нитчатки Банкрофта, вызывающей вухерериоз, или похожего паразита. Нитчатка Банкрофта — это нематода, которую переносят комары. Ее личинки селятся в кровеносных сосудах внутренних органов, а по ночам мигрируют в периферические сосуды кожи. Взрослые черви живут в организме человека до 17 лет, личинки в кровяном русле — до 70 дней.

Как поясняют авторы статьи, водянка яичка, а также слоновость — довольно распространенные явления на поздних стадиях болезни.

Личинки паразитов закупоривают лимфатические сосуды, приводя к серьезным отекам.

Нашли ли врачи у мужчины следы паразитарной инфекции, не уточняется. Они отмечают, что с паразитами можно бороться медикаментозно, но такие случаи, как у этого пациента, требуют оперативного вмешательства.

Ранее американские врачи столкнулись с еще одним редким случаем кальцификации — у пациента окостенел член. 63-летний мужчина обратился к врачам после падения на улице — у него стало болеть колено. Во время осмотра он не жаловался на боль в области гениталий, врачи не выявили никаких припухлостей, выделений или других подозрительных признаков. Однако, сделав рентген тазовой области, они обнаружили, что вдоль полового члена мужчины сформировалась «обширная, похожая на бляшку область кальцификации».

Пациента, однако, диагноз никак не смутил. Убедившись, что его колено в норме, он отказался от дальнейшего лечения.

Не исключено, что ему придется вернуться позже — такие образования склонны со временем разрастаться, принося сильную боль.

Окостенение полового члена происходит крайне редко — в медицинской литературе описаны менее 40 подобных случаев. Зачастую оно связано с болезнью Пейрони — заболеванием, при котором член искривляется из-за фиброзных изменений в белковой оболочке. Точная причина болезни неизвестна, но обычно ее связывают с повторяющимися микротравмами пещеристых тел. Стадия острого воспаления может проявляться болью в половом члене в покое и болезненной эрекцией, а также появлением мягких бляшек и искривлением члена.

Около 30% пациентов с болезнью Пейрони страдают эректильной дисфункцией.

Единственный способ избавиться от бляшек — операция, при которой они иссекаются. После этого нередко требуется пластика в месте дефекта. Операция Несбита позволяет выпрямить член — при ней иссекаются ткани в месте напротив точки максимальной деформации, однако теряется часть его длины.