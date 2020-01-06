Бактерии и плесень: чем опасен неправильный чай

Чай может стать опасным для здоровья, если его заваривать не кипятком. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на данные немецкого Федерального института оценки рисков.

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Чай — натуральный продукт, и он может содержать бактерии (например, сальмонеллу), дрожжи, плесень. Поэтому при приготовлении напитка стоит четко следовать инструкции от производителя: залить чайные листья кипятком и оставить завариваться на пять минут.

«Только если заваривать чай кипятком и настаивать его достаточное количество времени, можно гарантировать, что попавшие в него патогены погибнут», — отмечают специалисты института.

Они добавляют, что пить чай, который простоял больше нескольких часов, тоже не стоит — если каким-то патогенам удалось выжить, за это время они размножатся и смогут навредить здоровью.

Однако пить слишком горячий чай не следует: это может повысить риск развития рака пищевода.

Это происходит потому, что слишком горячий чай повреждает слизистую пищевода, приводя к ее воспалению. Также, возможно, нарушение барьерной функции пищевода приводит к более выраженному воздействию канцерогенов.

«Многие люди любят пить чай, кофе и другие горячие напитки, — отмечает онколог Фархад Ислами. — Однако, согласно нашим данным, употребление слишком горячего чая может увеличить риск развития рака пищевода, поэтому желательно подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем их пить».

Оптимальная температура чая — не более 60°C. Это не значит, что каждый раз перед чаепитием надо опускать в чашку термометр — большинство людей и так пьют чай температурой до 50°C. Но любителям обжигающе горячих напитков стоит отказаться от привычки вливать в себя кипяток.

Также стоит отказаться от чая в пакетиках — он щедро «обогащает» организм микропластиком. Раньше чайные пакетики изготавливались в основном из бумаги, но сейчас многие производители стали переходить на пластиковые сеточки. Данных о том, как именно микропластик влияет на здоровье человека, пока не очень много. ВОЗ отмечает, что об однозначном вреде пока говорить нельзя.

Однако исследования на животных показывают, что микропластик может повреждать кишечник и печень.

Как выяснили канадские исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика. При этом более ранние подсчеты показывали, что за год человек потребляет всего около 74 тыс. частиц микропластика.

Частицы меньше 150 микрон способны проходить через стенку кишечника и проникать в клетки крови и органы. Кроме того, многие компоненты пластика отрицательно влияют на эндокринную систему, и их постоянное нахождение в организме чревато тяжелыми последствиями.

Ученые погружали в воду, где побывали чайные пакетики, дафний. Результаты были неутешительными — чем выше была концентрация пластика, тем больше нарушений в развитии и поведении рачков, в организм которых он попадал, наблюдали исследователи.

Как выбрать хороший чай, рассказал Роспотребнадзор.

Специалисты отметили, что в первую очередь необходимо внимательно изучить упаковку. На ней должно значиться наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Также важно, чтобы сухие чайные листья были одинакового размера, плотности и скрученности. Необходимо обратить внимание, чтобы в содержимом не присутствовали стебли, чайная крошка и поломанные листья.

Кроме того, по словам экспертов, после заваривания качественный чай должен иметь высокую прозрачность, насыщенный темный цвет и терпкий вкус. При этом запах гари, плесени и сырости может говорить об опасности продукта для здоровья.