Бактерии и плесень: чем опасен неправильный чай

Ученые рассказали об опасности неправильно заваренного чая

Заваренный недостаточно горячей водой чай может быть опасен для здоровья, предупреждают немецкие специалисты. Всему виной бактерии, плесень и другие патогены, которые могут в нем содержаться. Кипяток позволяет уничтожить большинство из них.

Чай может стать опасным для здоровья, если его заваривать не кипятком. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на данные немецкого Федерального института оценки рисков.

Чай — натуральный продукт, и он может содержать бактерии (например, сальмонеллу), дрожжи, плесень. Поэтому при приготовлении напитка стоит четко следовать инструкции от производителя: залить чайные листья кипятком и оставить завариваться на пять минут.

«Только если заваривать чай кипятком и настаивать его достаточное количество времени, можно гарантировать, что попавшие в него патогены погибнут», — отмечают специалисты института.

Они добавляют, что пить чай, который простоял больше нескольких часов, тоже не стоит — если каким-то патогенам удалось выжить, за это время они размножатся и смогут навредить здоровью.

Однако пить слишком горячий чай не следует: это может повысить риск развития рака пищевода.

Это происходит потому, что слишком горячий чай повреждает слизистую пищевода, приводя к ее воспалению. Также, возможно, нарушение барьерной функции пищевода приводит к более выраженному воздействию канцерогенов.

«Многие люди любят пить чай, кофе и другие горячие напитки, — отмечает онколог Фархад Ислами. — Однако, согласно нашим данным, употребление слишком горячего чая может увеличить риск развития рака пищевода, поэтому желательно подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем их пить».

Оптимальная температура чая — не более 60°C. Это не значит, что каждый раз перед чаепитием надо опускать в чашку термометр — большинство людей и так пьют чай температурой до 50°C. Но любителям обжигающе горячих напитков стоит отказаться от привычки вливать в себя кипяток.

Также стоит отказаться от чая в пакетиках — он щедро «обогащает» организм микропластиком. Раньше чайные пакетики изготавливались в основном из бумаги, но сейчас многие производители стали переходить на пластиковые сеточки. Данных о том, как именно микропластик влияет на здоровье человека, пока не очень много. ВОЗ отмечает, что об однозначном вреде пока говорить нельзя.

Однако исследования на животных показывают, что микропластик может повреждать кишечник и печень.

Как выяснили канадские исследователи, погруженный в воду с температурой 95°C пластиковый чайный пакетик практически моментально выделяет около 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 млрд частиц нанопластика. При этом более ранние подсчеты показывали, что за год человек потребляет всего около 74 тыс. частиц микропластика.

Частицы меньше 150 микрон способны проходить через стенку кишечника и проникать в клетки крови и органы. Кроме того, многие компоненты пластика отрицательно влияют на эндокринную систему, и их постоянное нахождение в организме чревато тяжелыми последствиями.

Ученые погружали в воду, где побывали чайные пакетики, дафний. Результаты были неутешительными — чем выше была концентрация пластика, тем больше нарушений в развитии и поведении рачков, в организм которых он попадал, наблюдали исследователи.

Как выбрать хороший чай, рассказал Роспотребнадзор.

Специалисты отметили, что в первую очередь необходимо внимательно изучить упаковку. На ней должно значиться наименование продукта, состав, адрес изготовителя, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Также важно, чтобы сухие чайные листья были одинакового размера, плотности и скрученности. Необходимо обратить внимание, чтобы в содержимом не присутствовали стебли, чайная крошка и поломанные листья.

Кроме того, по словам экспертов, после заваривания качественный чай должен иметь высокую прозрачность, насыщенный темный цвет и терпкий вкус. При этом запах гари, плесени и сырости может говорить об опасности продукта для здоровья.