От эйфории к тошноте: как избежать похмелья

Хотя бы пару бокалов шампанского употребляет в новогодние праздники большинство людей, и многие из них на этом не останавливаются. Результат предсказуем: потеря контроля над собой и тяжелое похмелье на следующий день. Почему же первый бокал так располагает к последующим?

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Дело в том, что

в малых дозах алкоголь вызывает эйфорию, заставляя организм вырабатывать дофамин и эндорфины, которые стимулируют систему вознаграждения мозга.

Приятное возбуждение, которое приходит благодаря ее работе, побуждает увеличить дозу. Однако чем больше алкоголя попадает в организм, тем сильнее он в итоге подавляет активность мозга, а также замедляет сердцебиение и дыхание.

Чтобы вывести алкоголь из организма, печень вырабатывает специальные ферменты. Алкогольдегидрогеназа, взаимодействуя с этанолом, приводит к образованию сначала ацетальдегида, а затем — уксусной кислоты.

Часть мозга под названием area posterma отвечает за то, чтобы обнаруживать в организме вещества, которых там быть не должно. Именно она вызывает рвоту и диарею при отравлениях. Таким же образом area posterma реагирует и на избыток ацетальдегида. Как только его содержание в крови поднимается до определенного уровня, она посылает организму сигнал избавиться от содержимого желудка, чтобы избежать роста концентрации опасного вещества. Этот момент может наступить как во время потребления алкоголя, так и после него — многим знакома тошнота при похмелье.

На этом принципе, кстати, основано действие дисульфирама, препарата для лечения алкоголизма — он не дает ацетальдегиду распадаться дальше, вызывая сильнейшее похмелье и тошноту вскоре после употребления алкоголя.

Кроме ацетальдегида, похмелье усугубляют примеси — сивушные масла, минералы, метанол.

В темных напитках таких веществ больше, поэтому наиболее «безопасный» в этом плане напиток — простая водка.

Помимо физического недомогания, похмелье негативно сказывается на памяти и ухудшает умственные способности. Как показывают исследования, чем выше концентрация алкоголя в организме человека и, соответственно, чем выраженнее симптомы похмелья, тем хуже испытуемые справляются с тестами на память и когнитивные способности.

«Похмелье снижает способность к сложному поведению, а значит, способность водить машину, работать, учиться или заниматься другими видами деятельности ухудшается из-за похмелья», — отмечают ученые.

О том, что похмелье влияет на способность к вождению, ученые сообщали и раньше. В 2018 году британские специалисты установили, что в состоянии похмелья, даже когда алкоголя в крови уже нет, навыки вождения ухудшаются. Также страдают память, внимательность и координация.

Самый надежный способ избежать похмелья — не пить вообще.

Однако, если излишеств избежать не удалось, можно активно подвигаться, например, потанцевать. Во-первых, это ускорит метаболизм, что позволит быстрее снизить содержание алкоголя в организме. Во-вторых, на какое-то время убережет от дополнительных возлияний — танцевать с бокалом не слишком удобно.

Если же похмелье все-таки наступило, улучшить самочувствие поможет употребление достаточного количества жидкости, богатая белком пища и препараты от головной боли.

Улучшить самочувствие при похмелье можно с помощью газировки с лимонным соком, выяснили китайские исследователи. Они протестировали 57 безалкогольных напитков, в том числе несколько разновидностей холодного чая и газировки. В ходе эксперимента они смешивали метаболиты алкоголя с разными напитками.

Оказалось, что с задачей лучше всего справляется газированная вода с лимонным соком.

По словам исследователей, газировка выступает катализатором фермента, который помогает усваивать, расщеплять и выводить побочные продукты алкоголя из организма.