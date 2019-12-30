«Перешли все границы»: создатель ГМ-детей попал в тюрьму

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian. Также приговоры получили двое его коллег.

«Трое обвиняемых не имели должной сертификации, чтобы работать в области медицины, и, стремясь к славе и богатству, умышленно нарушали национальные правила в области научных исследований и лечения, — заявил судья. — Они перешли все этические границы».

Исследователи Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу были приговорены к двум годам тюремного заключения и штрафу в 1 млн юаней и 18 месяцам лишения свободы, но с отсрочкой исполнения приговора на два года и штрафом в 500 тыс. юаней соответственно.

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В 2018 году в Китае появились на свет девочки-близняшки с модифицированным геномом — ученый Хе Цзянькуй якобы повысил их устойчивость к ВИЧ-инфекции, носителем которой был их отец. Цзянькуй, по его словам, с помощью метода редактирования генома CRISPR «выключил» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. При этом у одной из девочек оказались изменены обе копии гена CCR5, другая же получила и измененную, и неизмененную копию гена. Второй ребенок, по заявлениям ученого, все еще будет иметь возможность заразиться ВИЧ, однако риск будет снижен.

Также он отметил, что ждет появления на свет третьего модифицированного ребенка.

Правительство Китая оказалось крайне возмущено такими экспериментами и запретило дальнейшую работу группы исследователей. Вице-министр Китая по науке и технологиям Сюй Нанпин заявил, что выступает решительно против изменения человеческого генома. Он назвал действия ученых незаконными и добавил, что их деятельность уже расследуется.

«Эксперимент перешел грань морали и этики, которой придерживается академическое сообщество, и оказался шокирующим и неприемлемым», — сказал он.

Когда в прессе появилась информация о малышках, Южный университет науки и технологий в Шэньчжэне поспешил откреститься от опытов Цзянькуя.

На сайте университета было опубликовано сообщение, гласившее, что об исследовании он никому из руководства не сообщил и вообще с февраля 2018 года был в неоплачиваемом отпуске, который продлится до января 2021 года.

Также руководство университета призвало международных экспертов собрать независимую комиссию, чтобы расследовать этот случай и публично огласить результаты.

После этого Цзянькуй пропал без вести. Позже появилась информация, что исследователь находится под домашним арестом, но в университете призвали не верить слухам. «Сейчас никакую информацию нельзя считать верной, кроме той, что идет от официальных каналов», — подчеркнула представительница университета.

В начале декабря в руки специалистов Массачусетского технологического института попал текст научной статьи Цзянькуя. Эксперты в области ЭКО, эмбриологии, редактирования генома и юриспруденции составили заключение об исследовании.

Хотя текст изобилует высказываниями о прорывной технологии, которая позволит сдержать эпидемию ВИЧ, в самом тексте работы практически нет доказательств того, что эксперимент прошел успешно и девочки действительно приобрели устойчивость к инфекции.

У исследования удивительно мало авторов, предоставленные в статье данные не согласуются с ее задачами и результатами, а причины, по которым родители вообще согласились на эксперимент, вызывают вопросы.

Кроме того, привнесенные мутации оказались не идентичны естественным изменениям в CCR5, а использование CRISPR, как известно, способно приводить и к массе других, непредвиденных мутаций. Авторы работы, однако, говорят лишь об одной такой мутации, которую им удалось обнаружить.

Эксперты уверены — их было намного больше.

«Этот эксперимент — попытка найти оправданную причину использования технологии CRISPR/Cas9 в эмбрионах человека любой ценой, а не добросовестный, тщательно продуманный, поэтапный подход к редактированию генома человека для будущих поколений. Использование CRISPR/Cas9 в эмбрионах человека, предназначенных для имплантации в матку, на данном этапе неоправданно и не должно продолжаться», — подвели итог они.