Жир и мясо: что есть, чтобы не ослепнуть

Избыток жирной пищи и красного мяса в рационе способен привести к слепоте, предупреждают специалисты Школы общественного здравоохранения Буффало. Исследование было опубликовано в журнале British Journal of Ophthalmology.

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Макулодистрофия сетчатки — заболевание, при котором поражается часть сетчатки, ответственная за центральное зрение. В основе макулодистрофии лежит патология сосудов и нарушение питания центральной зоны сетчатки. Возрастная макулодистрофия — одна из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет.

Риск развития макулодистрофии повышается с возрастом, также ее появлению способствуют генетическая предрасположенность и курение.

Как выяснили исследователи, избыток жирной пищи и красного мяса значительно повышает риск развития макулодистрофии.

Они изучили данные 1300 человек в возрасте около 60 лет. На протяжении 18 лет участники исследования несколько раз заполняли анкеты, где рассказывали о своем рационе. Глаза большинства из них были здоровы, у 117 к концу исследования наблюдалась макулодистрофия на ранней стадии, у 27 — на поздней.

Ученые разделили продукты на 29 категорий и выяснили, какие из них связаны с повышенным риском развития макулодистрофии. Как выяснилось, чем больше в рационе испытуемых было красного и переработанного мяса, жиров (как животных, так и растительных), жареной пиши, тем выше у них был риск развития патологий сетчатки.

«То, что мы едим, важно для нашего зрения, и влияет на риски его потери в более позднем возрасте, - говорит ведущий автор исследования профессор Эми Миллен. —

Люди знают, что диета влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, но не все в курсе, что неправильное питание может привести к потере зрения».

Так как исследователи лишь наблюдали за питанием испытуемых, не внося в него никаких изменений, они не берутся сказать, что правильное питание, наоборот, снижает риски. Однако, отмечают они, теперь по крайней мере понятно, какой пищи следует избегать.

«Это исследование подтверждает то, о чем мы давно догадывались, — говорит офтальмолог Авниш Деобхакта. — Рацион с высоким содержанием жирной пищи, переработанного мяса и обработанного зерна делает более вероятной более тяжелую форму макулярной дегенерации».

Миллен и Деобхакта поясняют, что риск развития макулодистрофии повышается из-за вызванных нездоровой диетой воспаления и окислительного стресса в клетках глаз.

«В крошечных кровеносных сосудах глаз заметны даже небольшие изменения, — говорит Деобхакта. —

Те сосудистые изменения, которые можно упустить в других органах, в глазах будут заметны сразу».

Исследователи отмечают, что в здоровом рационе, богатом овощами, фруктами и жирной рыбой, содержатся важные для здоровья глаз питательные вещества.

«Трудно поменять подход к питанию за раз, но и макулодистрофия развивается медленно, — говорят они. — поэтому просто постарайтесь постепенно прийти к более здоровому рациону. Дополните свое нынешнее питание большим количеством листовых овощей и увеличьте потребление рыбы».

Также ученые настоятельно рекомендуют бросить курить.

Более ранние исследования подтверждают связь рациона с риском развития макулодистрофии. Так, работа 2018 года показала, что употребление овощей, богатых нитратами, например, свеклы и зеленых листьев салата, снижает риск развития ранней стадии дегенерации желтого пятна. В исследовании, которое продлилось 15 лет, приняли участие более двух тысяч человек старше 49 лет. У тех, кто ежедневно потреблял 100-142 мг овощных нитратов, риск развития макулодистрофии был ниже на 35%, чем у тех, кто потреблял дозу примерно вдвое меньше. Превышение же этого количества не имело никаких дополнительных преимуществ.

Лечение ранней формы макулодистрофии сводится к стабилизации процесса.

На поздней стадии, когда за сетчаткой начинают расти новые кровеносные сосуды в направлении желтого пятна, проводится разрушающая их лазерная или фотодинамическая терапия. Эффект от лечения сохраняется до полутора лет.

Также в последние годы для лечения поздней макулодистрофии применяется препарат ранибизумаб, который вводится в полость глаза и подавляет рост «неправильных» сосудов.