Жертва красоты: крем сделал женщину инвалидом

Крем для осветления кожи может привести к тяжелому поражению нервной системы, предупреждают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. О пациентке, которая оказалась прикована к постели после использования такого крема, они рассказали в отчете.

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47-летняя женщина обратилась к врачам с жалобами на слабость в руках и непроизвольные движения мышц. После двух недель амбулаторного лечения она оказалась в больнице с ухудшением зрения, нарушениями походки и речи. Токсикологическая экспертиза показала отравление ртутью.

Пообщавщись с семьей пациентки, врачи выяснили: последние семь лет она дважды в день пользовалась кремом для осветления кожи.

Лечение от отравления тяжелыми металлами (хелатотерапия) оказалось бесполезным: крем содержал метилртуть, органическое соединение, для которого хелатотерапия неэффективна.

«В самые опасные кремы для осветления кожи намеренно добавляют неорганические соединения ртути, — отмечает доктор Пол Бланк. — Но в этом случае пациентка использовала крем с неорганическим соединением ртути, которое намного более токсично».

Это первый известный случай отравления метилртутью в США почти за полвека, отмечают врачи. Сейчас пациентка питается через зонд и не в состоянии сама за собой ухаживать. О возможности дальнейшего лечения не сообщается. Как метилртуть попала в крем, пока не установлено. Также Центры изучают еще один похожий случай поражения организма, но с менее выраженными симптомами.

Потребителям врачи рекомендуют внимательно читать состав кремов, которые они покупают. Также на них обязательно должна быть защитная пленка. Брать кремы ручной работы, без этикеток, инструкции и перечисления ингредиентов опасно, предупреждают они.

Ртуть — распространенный компонент средств для осветления кожи, предупреждает ВОЗ.

Она встречается также в других косметических продуктах, таких как составы для снятия макияжа и тушь для бровей и ресниц. Наиболее популярны такие средства в странах Азии и Африки, а также среди темнокожих жителей Европы и Серверной Америки. Соли ртути замедляют процесс образования меланина, что придает коже более светлый тон.

Наиболее распространенная патология, которую влечет за собой использование кремов с ртутью — нарушение функции почек. Также ртуть способна вызывать сыпь, обесцвечивание кожи и рубцы, снижать резистентность кожи к воздействию бактериальных и грибковых инфекций.

Кроме того, ртуть, содержащаяся в мыле, кремах и других косметических продуктах, в некоторых случаях может попадать в сточные воды. В этом случае ртуть поступает в окружающую среду, где она вступает в соединение с метилом и поступает в пищевую цепочку в качестве высокотоксичной метилртути, главным образом в ткани рыбы. Беременные женщины, которые употребляют рыбу, содержащую метилртуть, передают эту ртуть плоду, что может привести впоследствии к замедлению неврологического развития детей.

Сбыт кремов со ртутью запрещен в Евросоюзе и многих африканских странах. В других государствах существуют нормы по максимальному содержанию ртути в косметических средствах. Тем не менее, косметику с опасно высоким содержанием ртути до сих пор свободно купить в интернет-магазинах.

Отравление органическими соединениями ртути, преимущественно метилртутью, приводит к болезни Минаматы.

Свое название она получила в честь японского города, где впервые была обнаружена в середине ХХ века. Симптомы включают нарушение моторики, жжение и покалывание в конечностях, ухудшение внятности речи, ослабление зрения и слуха, а в тяжёлых случаях — паралич и нарушение сознания, завершающиеся летальным исходом.

Причиной возникновения болезни послужил продолжительный сброс компанией Chisso в воду залива Минамата неорганической ртути, которую донные микроорганизмы в своем метаболизме преобразовывали в метилртуть. Потребление отравленной рыбы привело к появлению неврологических симптомов почти у полусотни человек.

Болезнь начиналась внезапно, пострадавшие лишь жаловались на снижение чувствительности в конечностях, ослабление зрения и слуха. У пациентов наблюдались нарушения координации, в результате пациенты с трудом могли брать маленькие предметы или застёгивать пуговицы, начинали спотыкаться при ходьбе, у них менялся тон голоса. После этого начинались припадки, потеря сознания.

Некоторые из тяжелых жертв болезни Минаматы сходили с ума, теряли сознание и умирали в течение месяца после начала болезни. Смертность достигала 35%.

В 1970-х годах загрязненное метилртутью зерно привело к нескольким сотням смертей от болезни Минаматы в Ираке.

В 2013 году страны ООН приняли Минаматскую конвенцию о ртути. Она направленна на защиту здоровья людей и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и ее соединений, которые могут приводить к отравлениям ртутью.