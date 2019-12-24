Пьет — значит бьет: как алкоголь вредит семье

Мужчины, имеющие проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью, в 6-7 раз более склонны к рукоприкладству по отношению к женам и другим членам семьи. К таким выводам пришли ученые из Оксфордского университета, проанализировавшие данные о десятках тысяч шведских мужчин, взятых под стражу по обвинению в домашнем насилии.

По словам ученых, алкоголь заставляет мужчин терять самоконтроль и при решении проблем обращаться к насильственным методам.

Психические заболевания и расстройства поведения, такие как депрессия и СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), также вносят вклад в развитие агрессивного поведения, когда мужчины бьют, угрожают, прибегают к сексуальному насилию. По словам автора исследования в журнале PLOS-Medicine Сиены Файзель, профессора факультета психологии Оксфордского университета, полученные результаты указывают на то, что уровень домашнего насилия может быть снижен при помощи лечения алкогольной и наркотической зависимостей.

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«Программы реабилитации преступников до сей поры не были достаточно эффективными, что, возможно, отражает недостаток надежных доказательств существования факторов риска, на которые стоит обращать внимание, — считает Файзель. — Программы профилактики и вмешательства должны делать акцент на вопросах злоупотребления веществами, чтобы предупреждать рецидив».

В исследовании участвовали 140 тыс. мужчин старше 16 лет с установленной алкогольной или наркотической зависимостью в период 1998-2013 годов. Ученые попытались выяснить, как много этих мужчин впоследствии привлекались к ответственности за угрозы, избиение своих жен и девушек.

Выяснилось, что по прошествии времени 1,7% мужчин, злоупотреблявших алкоголем, привлекались за такие правонарушения — это в шесть раз больше, чем среди мужчин, не имеющих зависимостей. А среди мужчин, имевших проблемы с наркотиками, доля абьюзеров составила 2,1%,

что в семь раз выше среднего показателя среди мужчин того же возраста.

Несмотря на то что проведенное исследование указывает на некоторую связь между домашним насилием и злоупотреблением алкоголя с наркотиками, к результатам его надо относиться осторожно, считает Вера Бэрд, британский политик, защищающая жертв домашнего насилия. «Многие преступники, совершающие домашнее насилие под воздействием алкоголя, бывают неистовыми и в трезвом виде, — заявила она BBC. — И многие виновные в домашнем насилии не имеют проблем с наркотиками и алкоголем, поэтому было бы ошибкой отвлекать ресурсы от проблем домашнего насилия на борьбу с алкоголизмом и наркоманией».

Кроме того, пьяные мужчины чаще воспринимают женщин как сексуальные объекты, выяснили ранее психологи. Исследование показало, что пьяные мужчины меньше смотрят на лицо женщины и больше разглядывают ее грудь и талию. Кроме того, этот эффект усиливался, если женщина воспринималась как недружелюбная или глуповатая.

Домогательства нередко имеют место на вечеринках, и употребление алкоголя может быть одним из факторов, влияющих на мужское поведение, подчеркнули исследователи.

Также выпившие мужчины чаще пытаются склонить женщину к нежелательному для нее сексуальному контакту. В одном из исследований участники должны были пообщаться с женщиной в симуляторе свидания, где предлагались варианты реплик, как склоняющие партнершу к сексуальному контакту, так и нет. Сама же виртуальная собеседница была не против одних видов эротического взаимодействия, но отказывала в других, причем чем сильнее настаивал участник, тем более резкими были ее отказы.

Как и ожидалось, участники охотно вступали в те виды сексуального взаимодействия, на которые была согласна воображаемая партнерша. Однако те из них, которые были пьяны, активнее настаивали на нежелательных для нее формах контакта. И пьяные, и трезвые мужчины использовали весьма грубые реплики для того, чтобы склонить партнершу к неприятным действиям.

«Мы выяснили, что алкогольное опьянение повышает вероятность того, что мужчина будет настаивать на нежелательном для партнерши сексе, даже получив отказ. Кроме того, отказ приводит к грубым высказываниям со стороны мужчины даже в том случае, если он трезв», — сообщили авторы работы.