«Агрессивная операция»: почему лопнул имплант Кудрявцевой

«К сожалению, встречаются случаи, когда у пациенток происходит разрыв импланта, но, как правило, все эти случаи касаются старых имплантов, установленных около 15 лет назад, — пояснил врач «Газете.Ru». — Современные импланты имеют пожизненную гарантию от производителя, и, в случае разрыва импланта, производитель оплачивает расходы по операции и замене импланта.

Как правило, разорвать или повредить современный имплант практически невозможно — для этого требуется либо колюще-режущее воздействие, либо серьезные травмы. Физически, руками, его порвать нельзя».

Единственный случай, когда возможен разрыв импланта — это какой-то брак со стороны производителя или повреждение во время установки, указал Володин.

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«Не исключено, что в случае Кудрявцевой во время операции возникли микроразрывы, микроповреждения импланта. И, спустя 15 лет, дефект увеличился в размерах, что привело к потере целостности импланта», — предположил специалист.

В современных имплантах используется мягкий, но достаточно плотный гель с памятью формы, поэтому при повреждении его оболочки наполнитель не сможет распространиться в ткани, подчеркнул хирург.

«Залог того, чтобы все было комфортно, правильно и безопасно — соблюдать рекомендации. Раз в год после операции нужно приходить на осмотр, делать УЗИ. В принципе, этого достаточно, но если есть какие-то подозрения на разрыв импланта, делается МРТ», — заключил Володин.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала у себя в Instagram о перенесенной операции по удалению имплантов груди из-за разрыва одного из них.

«В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей, — написала она. — Очень агрессивная операция».

Кудрявцева сообщила, что импланты ей поставили 15 лет назад. На недавнем обследовании врачи выявили, что один из них порвался и протекает. Тогда они решили прооперировать телеведущую, удалить импланты вместе с капсулой и иссечь просочившийся в ткани силикон.

«Если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря», — добавила телеведущая.

Сейчас Кудрявцева находится в больничной палате и восстанавливается после процедуры.

Первые импланты груди появились в 1960-е годы. В наши дни только в США в год проводится около 400 тыс. операций по увеличению груди. Сейчас импланты чаще всего наполняют специальным гелем, но совсем недавно самым популярным наполнителем был силикон.

При установке импланта возможны те же осложнения, что и при любых других операциях — неблагоприятная реакция на наркоз, кровотечения, серомы, инфицирование раны. Среди специфических осложнений, связанных с имплантами, — боль в груди, затруднение кормления грудью, истончение тканей молочной железы, симмастия (визуальное сращение молочных желез), образование вокруг импланта плотной капсулы, деформирующей грудь, смещение импланта. С операционными и послеоперационными осложнениями сталкиваются до 6-7% пациенток.

Что касается непосредственно силиконовых имплантов, к их удалению из-за осложнений в течение 10 лет после установки прибегает каждая пятая женщина. Среди тех, кому была проведена не косметическая, а реконструктивная операция — каждая вторая.

В 2009 году риск разрыва имплантов в течение нескольких лет после установки оценивался в 3-5%.

Вытекшее содержимое импланта, проникая в ткани, приводит к развитию гранулем и воспалению лимфоузлов.

Чаще всего они возникают в области груди и подмышек, но содержимое может мигрировать и к более отдаленным участкам.

Риск разрыва имплантов отчасти зависит от их объема. Так, в 2014 году в Великобритании в пять раз возросло число инцидентов с разрывом имплантов груди. Бывший президент британской ассоциации эстетических пластических хирургов Дуглас Макджордж отметил, что все больше женщин хотят грудь огромных размеров — однако, чем импланты объемнее, тем вероятнее, что в дальнейшем с ними будут проблемы.

Впрочем, участившиеся разрывы могли быть также связаны с некачественным наполнителем — в эти же годы прогремел скандал, связанный с французской фирмой Poly Implant Prothese (PIP). Компания производила импланты с использованием промышленного силикона, предназначенного для матрасов.

В результате пострадали более 50 тыс. женщин в Великобритании и 40 тыс. по всему миру. Основатели PIP были приговорены к пяти годам тюрьмы.

Обнаружить разрыв импланта при мануальном обследовании сложно — даже опытный пластический хирург способен при пальпации распознать повреждения лишь в 30% случаев, если нет каких-либо симптомов. На МРТ же заметны до 86% бессимптомных разрывов.

В связи с этим Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует провести первое МРТ груди на предмет возможных разрывов спустя два года после установки имплантов и повторять процедуру каждые два года.