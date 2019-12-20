«Слишком поздно»: Starliner не попал на МКС

Одним из важнейших событий уходящего года в космонавтике стал запуск в США космического корабля Starliner компании Boeing. Старт состоялся в 14:36 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от ракеты и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло. Корабль пришлось развернуть, чтобы зарядить солнечные батареи, сообщается в твиттере NASA.



Позже выяснилось, что на корабле возникли неполадки с отсчетом начала времени миссии — бортовой компьютер «думал», что корабль уже вышел на орбиту, сообщил директор NASA Джим Бранденстайн. Специалисты смогли скорректировать орбиту.

На состоявшейся вскоре пресс-конференции в NASA было объявлено, что из-за нештатной ситуации корабль Starliner не сможет достичь МКС и через двое суток будет возвращен на Землю.

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«Когда корабль отделился от ракеты, мы не смогли выйти на требуемую орбиту, на которую рассчитывали», — сказал Брайденстайн.

По его словам, когда с Земли были посланы необходимые команды для коррекции орбиты, оказалось «слишком поздно», так корабль истратил много топлива. Он отметил, что если бы в такой ситуации на борту находились астронавты, их жизни ничего бы не угрожало.

Внимание к этому долгожданному запуску привлечено тем, что испытание корабля производства американской компании Boeing стало еще одним пунктом американской пилотируемой программы, которая призвана положить конец зависимости США от российских кораблей «Союз».

«Завтра американцы впервые запустят свой второй новый космический корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing, и завтрашний первый полет будет в беспилотном режиме. Постсоветская Россия за 28 лет своего существования этого не сделала ни разу, увязнув в бумагах и бесконечном трепе, а СССР сделал это в последний раз 31 год назад (пуском «Бурана» 15 ноября 1988 года), — отметил накануне эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. —

До сих пор мы бахвалились, что американцы летают на наших «Союзах», теперь какое-то время будем кричать, что на первой ступени ракеты «Атлас-5» для этого корабля стоит наш двигатель РД-180.

Но как завтра у Америки будет уже два новых корабля на замену нашему «Союзу», так и вскоре появятся два новых двигателя (они уже в отработке) на замену нашему РД-180».

Для запуска использовалась принадлежащая компании United Launch Alliance (ULA) ракета-носитель Atlas V. Корабль CST-100 Starliner выполняет свой первый испытательный полет без экипажа. На борту корабля находится антропоморфный манекен Роузи, оснащенный 15 датчиками, и около 270 килограммов груза для МКС, в том числе продукты питания для экипажа, одежда и подарки к Рождеству.

Стыковка Starliner с МКС была запланирована 21 декабря, возвращение корабля на Землю ожидалось 28 декабря. Спускаемая капсула должна была впервые совершить мягкую посадку и приземлиться на парашютах на территории полигона «Уайт Сэндс» NASA в штате Нью-Мексико.

«Полет станет важнейшим шагом на пути к осуществлению запусков астронавтов NASA в космос на борту американских кораблей с американской земли», — подчеркнули в агентстве накануне старта.

Если бы полет прошел успешно, NASA сертифицировала бы Starliner для проведения пилотируемого полета.

«Результаты испытания будут использованы для сертификации новой транспортной системы для экипажей компании Boeing для полетов астронавтов на МКС и их возращения», — пояснили в NASA.

Испытания системы аварийного спасения многоразового космического корабля Starliner прошли в ноябре 2019 года на тестовой площадке базы «Уайт Сэндс» и продлились менее двух минут. Корабль поднялся на высоту 1,3 км, после чего сработали парашюты и отделилась капсула для экипажа, которая затем совершила плавную посадку.

Программа NASA Space Transportation System по доставке грузов и людей на околоземную орбиту завершилась в 2011 году, не последнюю роль в этом сыграло крушение шаттла «Колумбия» и гибель всех семи членов экипажа.

После этого доставка людей на МКС осуществлялась исключительно российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз».

От них Crew Dragon и Starliner отличаются, в частности, многоразовым использованием и большей вместимостью.

Общая стоимость контрактов на их разработку составила $6,8 млрд. В марте этого года первый испытательный полет в беспилотном режиме к МКС совершил корабль Dragon компании Space X. Он отправился к станции с манекеном персонажа из фильма «Чужой» Эллен Рипли на борту и успешно состыковался с МКС. 8 марта корабль вернулся на Землю.

Ожидается, что первые пуски с экипажем на борту обе компании смогут обеспечить в следующем году, американские астронавты уже проходят тренировку перед этими полетами.

За несколько дней до запуска американские журналисты обратили внимание на высказывание российского робота Федора, который в Twitter назвал американскую ракету Atlas с установленным на нее кораблем Starliner «страшной».

«Бедная ракета. Кто же тебя такой страшной сделал? Не могу поверить, что это Boeing...» — написал он.

Позднее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не стал признавать Twitter робота «Федора» официальной позицией Роскосмоса, переадресовав вопрос во время пресс-конференции к самому андроиду.

В начале декабря американские СМИ предрекли конец России как космической державы. Среди проблем в российском космосе американский публицист Марк Уиттингтон указал на коррупцию в отрасли и два прошлогодних инцидента, которые свидетельствуют об утрате культуры производства — аварию ракеты «Союз» с пилотируемым кораблем и дыру на аналогичном корабле, причина которой до сих пор не названа.

Журналист отметил, что Россия будет испытывать недостаток в средствах, которые NASA платит за полеты на «Союзах», а это около $85 млн за место. Журналист объяснил это тем, что российская экономика зависима от экспорта нефти и газа, «страдает от коррупции», вкладывает много средств в конфликты в Сирии и на Украине. По его мнению, вопрос, сможет ли Москва выдержать конкуренцию в космосе, остается открытым.