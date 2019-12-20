«Учинить трижды стрельбу»: как Петр I перенес Новый год

20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января. Своим указом царь повелел 1 января 1700 года украсить дома по образцам, выставленным в Гостином дворе, в знак веселья обязательно поздравлять друг друга с Новым годом и новым столетием. На Красной площади был устроен фейерверк, пушечные и ружейные салюты, а москвичам было велено стрелять из мушкетов и пускать ракеты возле своих домов. По мнению Петра I, календарное различие мешало сближению России с Европой, установке торговых и политических связей.

Изначально наступление очередного года отмечали 1 марта.

В древние времена на Руси вели отсчет «летам» с сотворения мира. Празднование Нового года весной соотносилось с языческими традициями, которые в значительной степени сохранились и после принятия христианства. Со временем роль церкви в государстве усилилась. Священнослужители стремились побороть остатки языческих верований. С 1492 года на Руси был введен «византийский» календарь, по которому следующий год отсчитывался с 1 сентября.

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Новые правила приживались в народе не просто. Земледельцы продолжали ориентироваться на весеннее равноденствие и совершать привычные ритуалы, с недоверием относясь к предложенным властями новшествам. Но за три века страна все же привыкла праздновать смену года осенью. И когда все окончательно устаканилось, на авансцену выдвинулся энергичный самодержец Петр Алексеевич, перестраивавший свою державу на европейский манер. Если первым Романовым на русском престоле не было дела до праздника, именовавшегося тогда просто как «Первый день в году», то самый яркий представитель династии рассудил, что и этот аспект не может не входить в сферу его интересов.

Петр I принялся менять Россию после возвращения из Великого посольства

– своей знаменитой дипломатической миссии 1697-1698 годов, в ходе которой царь не только подписывал важные договоры и вступал в коалиции с монархами, но и знакомился с жизнью и порядками передовых стран Европы. Одним из первых вышел указ о введении налога на ношение бороды. Чтобы произвести психологический эффект, 26-летний Петр I взял в руки ножницы и лично принялся резать бороды пожилым боярам из достопочтенных княжеских родов. Далее эстафету принял царский шут.

Государь окружил себя иностранцами, которые оказывали на него определенное влияние. Как удалось обнаружить Петру, за рубежом уже давно никто не отращивает лопату от подбородка. Напротив, длинные бороды считались в цивилизованном мире архаизмом, если не проявлением варварства. В них видели уродство и антисанитарию. Стремление привести внешний облик своих подданных к европейскому не ограничивалось у Петра I только бородами. Его целью было переодеть сподвижников из русского национального костюма в западное платье.

Через полтора года после введения налога на ношение бороды по воле властителя России вышел указ №1736 «О праздновании Нового года». Петр I объяснил свое решение следующим образом: «не только что во многих европских християнских странах, но и в народах славянских, которые с восточною православною нашею Церковью во всем согласны — как валахи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые его, великого государя, подданные черкасы, и все греки, от которых наша вера православная принята — все те народы согласно лета свои исчисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть января с 1 числа, а не от Создания мира».

Царским подданным предстояло отпраздновать новый, 1700 год 1 января.

Такая перспектива ввергла многих в ступор, ведь совсем недавно, четырьмя месяцами ранее, они уже отметили наступление 7209-го года.

Кроме того, Петр I приказал взять за правило и прогрессивные европейские традиции — «перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых», «людям скудным каждому хоть по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей поставить», а также «учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько у кого случится».

Празднества окончились только 6 января крестным ходом на Иордань. Вопреки старинному обычаю, царь не шел за духовенством в богатом облачении, а стоял на берегу Москва-реки в мундире в окружении Преображенского и Семеновского полков, одетых в зеленые кафтаны и камзолы с золотыми пуговицами и позументом. Боярам и служилым людям было велено облачиться в венгерские кафтаны.

Многие старые обряды — веселые карнавалы, развлечения ряженых, катание на санях, полночные гадания и хороводы вокруг елки — хорошо вписались в ритуал встречи Нового года.

Со временем большая часть мира перешла на григорианский календарь, а русский Новый год стал на 11 дней опережать европейский. Крестьяне продолжали отмечать его в сентябре, новая дата ассоциировалась у них скорее со Святками и Рождеством. Важным составляющим праздника являлось съедание зажаренного «кесаретского поросенка». Это особое блюдо обязательно входило в ужин в Васильев вечер накануне Нового года. Свое название оно получило по имени святителя Василия Великого, или Кесарийского, день памяти которого приходился на 1 января по старому стилю. Святого Василия почитали как покровителя свинопасов, а «Кесарийский» в народе превратилось в «Кесаретский». Входили в трапезу и другие продукты, поедание которых должно было способствовать благополучию семьи в новом году.

Знать при Екатерине II начала проводить балы-маскарады. Отмечали Новый год и пальбой из пушек, которую позже отменил Павел I. Новогодняя ель окончательно вошла в обиход в период царствования Николая I. Произошло это благодаря супруге императора — прусской принцессе, принявшей православие под именем Александры Федоровны.

Елки украшали в дворянских домах по немецкому образцу:

на ветки вешали яблоки, символизирующие запретный плод, а венчала дерево Вифлеемская звезда. Впоследствии появились игрушки на рождественскую тематику.

Праздник становился все более народным. Ситуация изменилась в 1914 году: на волне вызванных Первой мировой войной антинемецких настроений Синод назвал елку «вражеской, немецкой затеей, чуждой православному русскому народу».