Секс в томографе: 20 лет первым снимкам

20 лет назад в журнале BMJ была опубликована одна из самых известных научных статей — ученым из Гронингенского и Амстердамского университетов впервые удалось заснять секс в томографе. Хотя никаких серьезных открытий исследователи не сделали, их статья популярна до сих пор.

Реклама

Внимания достойны не только снимки, но и сам текст статьи. Авторы начали вступление с описания зарисовки Леонардо да Винчи «Копуляция».

«Считалось, что сперма поступает из мозга по каналу, который можно наблюдать в позвоночнике мужчины, — писали они. — Молочный проток у женщины начинается в правой груди и заканчивается в области половых органов».

Royal Collection/BMJ

Первым тщательно изучить, как взаимодействуют гениталии во время полового акта, взялся американский акушер-гинеколог Роберт Дикинсон в 1933 году, отмечали исследователи. Для этого он вводил во влагалище возбужденной женщины стеклянную пробирку размером с пенис.

R S Kendall/BMJ

В 1960-х годах американские гинекологи Вильям Мастерс и Вирджиния Джонсон провели аналогичные эксперименты с помощью искусственного полового члена, гинекологического зеркала и пальпации. В частности, они установили, что при возбуждении у женщины удлиняется влагалище.

В 1992 году появились первые ультразвуковые снимки полового акта, однако изображения были нечеткими и малопонятными. Вдохновившись результатами МРТ-сканирования горла профессионального певца во время пения, исследователи решили использовать этот метод, чтобы запечатлеть половой акт.

Участников удалось набрать с помощью объявления на телепередаче.

Поучаствовала в эксперименте и одна из исследовательниц, Ида Сабелис.

Всего в исследовании наблюдались восемь гетеросексуальных пар и трое женщин. Ученым пришлось отдать предпочтение худощавым добровольцам — иначе забраться вдвоем в томограф и заняться в нем сексом было бы проблематично.

Все женщины во время эксперимента смогли возбудиться и испытать оргазм, хотя и описали его как «поверхностный». У мужчин же возникли проблемы, и для поддержания эрекции им пришлось принимать специальные препараты.

До того как исследователи получили снимок полового акта «изнутри», считалось, что пенис во влагалище во время миссионерской позиции принимает S-образную форму. По другой версии, он оставался прямым.

Как оказалось, сторонники обоих версий ошибались — половой член немного изгибается и становится похож на бумеранг.

BMJ

Одним из важных открытий стало то, что матка не увеличивается при возбуждении, как считалось раньше. Впрочем, исследователей это не удивило — такие выводы были получены при мануальных осмотрах и, возможно, ученые ошибались из-за наполнения мочевого пузыря или смещения матки.

Авторы работы не предполагали, что у результатов исследования найдется важное клиническое или научное применение. Их открытия позволили сделать вклад в знания о человеческой анатомии и том, что происходит с половыми органами во время возбуждения и полового акта, но революционными эти данные не были.

«В науке, как и в искусстве, и в жизни, только то, что верно для культуры, верно и для природы», — процитировали исследователи в конце польского ученого Людвика Флека.

«Изображения, полученные с помощью МРТ, объективны и показывают анатомию человеческого совокупления и женское половое возбуждение такими, какие они есть по природе», — заключили они.

И все же статья собрала рекордное количество просмотров на сайте. По мнению исследователей, возможность посмотреть на секс изнутри стала для читателей своеобразным аттракционом — пусть и всем, что они могли увидеть, были черно-белые статичные картинки. Кроме того, интерес к статье все эти годы подогревала пресса, регулярно напоминая о ней новым поколениям читателей.

За 20 лет на статью в других исследованиях сослались 130 раз, а посетители на сайте BMJ все еще продолжают ее просматривать — в октябре 2019 года таковых набралось 50.

В первый же год после публикации статья удостоилась Шнобелевской премии, которая вручается «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».

Сабелис, теперь уже профессор антропологии, недовольна, что статья кого-то смешит. Она говорит, что семья и друзья до сих пор потешаются над исследованием, «хотя это люди с высшим образованием, которым уже скоро пора на пенсию». Сабелис называет эту реакцию «странной для университета, сотрудники которого — ученые, работающие в области социальных наук в одном из самых прогрессивных городов мира».