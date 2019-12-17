«Ненавидела коммунизм»: кто сбежал из СССР в красном бикини

Юная официантка на большом теплоходе

В декабре 1979 года в Австралии решалась судьба беглянки из Советского Союза. 19-летняя Лилиана Гасинская приплыла к далеким берегам в запоминающемся купальнике и очень молила предоставить ей политическое убежище. Советское посольство, в свою очередь, требовало немедленной выдачи своей гражданки. Австралийские власти ломали голову над тем, как поступить – депортировать нарушительницу границы или все же спасти ее от «кровавого режима».

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История уроженки Алчевска одновременно комична и драматична. Воспитываясь в нормальной советской семье, она с детства была одержима мечтой о загранице. Гасинская ходила на уроки английского языка только с одной целью: однажды применить его не в школьном кабинете, выполняя задание из учебника, а в разговоре с настоящим иностранцем. Сегодня ей не составило бы труда реализовать свою затею. Но в СССР дальние страны оставались привилегией для узкой категории счастливцев. Украинская школьница в их число не входила.

В какой-то момент ей в голову пришел план побега. Вынашивая его, Гасинская после восьмого класса уехала в Одессу, где поступила в ПТУ на младшего специалиста пассажирского флота. Довольно привлекательная внешность позволила ей чуть позже устроиться официанткой на круизный лайнер «Леонид Собинов». Это был огромный теплоход, построенный в 1954 году в Великобритании и изначально выполнявший трансатлантические рейсы по маршруту Ливерпуль – Монреаль.

За 19 лет эксплуатации судно поизносилось и устарело по британским параметрам.

В 1973-м его продали в СССР, и уже там переименовали в честь великого оперного певца. Корабль прослужил до середины 1990-х. А в январе 1979 года попал во все мировые газеты. Именно с палубы «Леонида Собинова» начала свой заплыв в капиталистический рай официантка Гасинская, получившая известность как девушка в красном бикини. Кроме этого наряда она не забрала в новую жизнь ничего.

По следам Шаляпина и Курилова

Выдающиеся и не очень люди бежали из СССР на протяжении всего периода существования этого государства. 1920-е запомнились как эпоха мастодонтов: невозвращенцами тогда стали оперный певец Федор Шаляпин, шахматист Александр Алехин и другие. В 1930-е бежали в основном деятели спецслужб.

1970-е с 1980-ми явились эпохой артистов балета, спортсменов и людей искусства. Одним на родине угрожала реальная опасность, другие просто рвались за лучшей долей. 100-километровый заплыв океанолога Станислава Курилова с борта советского лайнера к филиппинскому берегу выглядел как социальный протест. Он был невыездным, но мечтал исследовать глубины Мирового океана. Юная Гасинская, конечно, не помышляла о науке, равно как и от политики была бесконечно далека. Она уверяла, что переплыла бухту с акулами, чтобы больше не видеть очередей и тушенки. Хотя такую девушку трудно представить курсирующей по продуктовым магазинам.

В начале 1979 года Гасинская впервые в жизни путешествовала в капиталистическую страну. Вернее, она работала. Разносила туристам еду и напитки. Первую попытку побега предприняла во время стоянки в Фримантле. В последний момент подозрительно суетящуюся официантку приметил один из прикрепленных к экипажу чекистов.

В страхе перед разоблачением Гасинской пришлось затаиться.

В один из дней «Леонид Собинов» встал на рейд в порту Сиднея. Гасинская сразу поняла, что прямо сейчас ей открывается шанс изменить свое будущее. На борту было в разгаре шумное веселье, обычная картина для подобных рейсов. Как и Курилов до нее, Гасинская бежала ночью. Отлучившись из буфета, она ловко пролезла через иллюминатор и прыгнула в воду. 40-минутный заплыв по Сиднейской бухте к городу-спутнику Пирмонту, разумеется, несравним с почти трехсуточным марафоном Курилова. Однако для хрупкой девушки и он означал смертельную опасность. Тем более, во время прыжка она травмировала лодыжку и плыла свой километр с чем-то через сильную боль.

«Только коктейли, пляж и свобода»

Гасинская осуществила задуманное очень вовремя. Уже в конце года правительство Австралии запретило советским судам приближаться к ее берегам в знак протеста против начала войны в Афганистане. Беглянка долго бродила по безлюдному пляжу. Ее сердце колотилось, нога болела, зубы дрожали от холода. Она не очень понимала, что делать дальше. На счастье Гасинской вскоре показался местный житель Билли Грин, выгуливавший собаку. Как добропорядочный гражданин он поспешил на выручку озябшей красотке в красном бикини. К его неподдельному удивлению «отдыхающая» оказалась не местной. Ее тело было покрыто ссадинами и синяками. Гасинская на своем посредственном английском объяснила Грину, что сбежала с советского лайнера и хочет просить политического убежища.

«Мне надо в полицию, за мной гонятся!» — приговаривала она.

Уже совсем скоро официантку обхаживали корреспонденты бульварной прессы. В обмен на эксклюзивное интервью и фото в красном бикини ее согрели и накормили. На «Леониде Собинове» тем временем хватились сотрудницу буфета. Начались поиски, о ЧП прознали находившиеся на судне офицеры КГБ. Когда выяснилась правда, разразился большой скандал.

«Я надела красное бикини и оставила на пальце кольцо. Я знала: брать что-то с собой бесполезно, иначе меня поймают. Я залезла на кровать, протиснулась в иллюминатор и прыгнула в воду. Я просто мысленно считала преодоленные метры и думала, что скоро берег, а там начнется другая жизнь. Никаких очередей и тушенки, только коктейли, пляж и свобода», — рассказывала советская гражданка.

На следующее утро таблоид Daily Mirror вышел с кричащей «шапкой»:

«Красотка бежит с «красного» лайнера».

Впоследствии поговаривали, что девушка, вероятно, плыла в обычном купальнике, а красное бикини выдумали и раскрутили акулы пера.

Роман с фотографом как гарантия успеха

Репортерам Гасинская призналась, что размышляла о побеге с 14 лет, а Австралию выбрала по картинкам в журнале. В интервью беженка убедительно рассказывала о своей ненависти к коммунизму, «построенному на лжи и пропаганде». Переплыть Сиднейскую бухту было нужно, чтобы стать актрисой и поступить в школу моделей – так Гасинская объяснила свою мотивацию.

Вскоре симпатии общества благодаря газетчикам были на ее стороне. Однако заслужить доверие властей оказалось труднее. Официантке не удалось объяснить причины «преследования» на родине. В общем, легенда о побеге из-за политики с треском провалилась. И все же Гасинскую решили оставить в Австралии.

Не в последнюю очередь в необходимости такого решения власти страны убедили события в Афганистане.

В первые же недели Гасинская закрутила роман с фотографом Daily Mirror Грэмом Флэтчером, который прятал ее от советских дипломатов в своем доме. Ради юной украинки мужчина бросил жену и троих детей. Они сочетались браком. При помощи фотокора Гасинская устроилась танцовщицей диско. Началась веселая жизнь, в которой хватало всякого. В какой-то мере она исполнила свою мечту, снявшись в сериалах. Однако карьера актрисы не сложилась. Вместо этого Гасинская за солидные гонорары снималась обнаженной для глянцевых журналов. Одна из фотосессий вышла под заголовком «Девушка в бикини без бикини».

«В России мы не делаем ничего сексуального», — призналась Гасинская в одном из интервью, вызвав смех и недоумение.

Брак с Флэтчером довольно скоро распался. На смену веселому парню пришел мультимиллионер Йен Хэйсон, за которого Гасинская выскочила замуж в 1984-м. Примерно через шесть лет они расстались. В заграничной эпопее беженки, превратившейся в респектабельную обладательницу австралийского паспорта, было еще много мужчин. Сейчас она многодетная мать, живет в Лондоне и сторонится публичности.