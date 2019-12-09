Орел со свастикой: символ нацизма пустят с молотка

360-килограммовый нацистский орел со свастикой, в 2006 году поднятый исследователями с затопленного корабля времен Третьего рейха «Адмирал граф Шпее», будет продан на аукционе, сообщает Daily Mail. Соответствующее решение приняла судебная инстанция в Уругвае: именно в территориальных водах этой страны, в заливе Ла-Плата и был найден ценный исторический артефакт.

Эксперты оценивают возможную сумму продажи в £20 млн.

Однако Альфредо Этчегарай, 13 с лишним лет назад руководивший экспедицией по извлечению символа нацизма с морского дна, рассчитывает выручить не менее £50 млн. По его словам, интерес к покупке проявили музеи из разных стран мира, правительство Германии и частные коллекционеры: кто-то даже планирует выставить орла в Дохе во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Этчегарай заметил, что борьба в уругвайском суде за право выставить артефакт на торги длилась много лет.

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Орел неоднократно попадал в скандальные ситуации. Так, протестующие добились его удаления с площадки одного из отелей Монтевидео, где он был выставлен на всеобщее обозрение. Ряд активистов в Уругвае опасается, что после аукциона орел попадет в «плохие руки». Например, к неонацистам, которые смогут использовать его в пропагандистских целях. Вместе с ним планируется пустить с молотка пушку и дальномер, также поднятые с крейсера «Адмирал граф Шпее».

Представитель Уругвайского еврейского комитета Эрнесто Креймерман убежден, что орел должен попасть в музей, но не к частнику. В свою очередь, директор Комиссии по культурному наследию Уругвая Мигель Эсморис считает важным не допустить незаконного оборота культурных и исторических предметов, замечая при этом, что не имеет ничего против дополнительного заработка для исследователей. По мнению Этчегарая, орел должен находиться в общем доступе, чтобы «мир мог извлечь уроки из прошлого».

С момента спуска на воду в июне 1934 года и до августа 1939-го тяжелый крейсер типа «Дойчланд» рассматривался как самый мощный корабль немецкого флота, его роль в возможных боевых действиях являлась определяющей.

Подобные боевые суда также называли «карманными линкорами».

Их огромная дальность действия позволяла оставаться в районах ожидания в течение нескольких месяцев с тем, чтобы в зависимости от развития событий либо начать рейдерские действия, либо вернуться домой. Разработанный командованием кригсмарине план был одобрен лично Адольфом Гитлером.

25 сентября 1939 года «Адмирал граф Шпее» получил приказ о начале крейсерских операций. Первым районом действий был выбран северо-восток Бразилии около порта Ресифи. 30 сентября крейсер потопил свою первую жертву — английское судно «Клемент».

Для операций против немецких рейдеров британцы выделили восемь тактических боевых групп.

Конкретно против «Адмирала графа Шпее» действовали три соединения военно-морского флота Великобритании. Тем не менее, «карманный линкор» продолжал нагонять страх на пассажирские и торговые суда. 5 октября его команда захватила британский пароход «Ньютон Бич». В течение следующих пяти дней были захвачены или потоплены еще три корабля. Опасаясь обнаружения, «Адмирал граф Шпее» 28 октября пополнил запас топлива с судна снабжения «Альтмарк» и 4 ноября перешел в Индийский океан, обогнув мыс Доброй Надежды.

14 ноября крейсер потопил небольшой теплоход-танкер «Африка Шелл», затем вернулся в Атлантику и в начале декабря потопил еще два английских судна.

Около 6:00 13 декабря 1939 года «Адмирал граф Шпее» столкнулся с эскадрой британских кораблей. Немцам удалось вывести из боя крейсер «Эксетер», однако легкие крейсеры противника проскочили опасную зону и наносили рейдеру нацистов значительный урон. В полночь, когда «Адмирал граф Шпее» отдал якорь на рейде Монтевидео, «Аякс» и «Ахиллес» перекрыли оба выхода из устья Ла-Платы. На следующую ночь к ним присоединился тяжелый крейсер «Кумберлэнд».

«Адмирал граф Шпее» нуждался в ремонте. На выходе из залива его поджидала сильная британская эскадра. Понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления, командир крейсера отрапортовал в Берлин и получил приказ Гитлера не вступать в бой и уничтожить корабль. 17 декабря «Адмирал граф Шпее» был затоплен. Команда сошла на берег и была интернирована в Аргентине, где капитан Ганс Лангсдорф свел счеты с жизнью 20 декабря.

До своей гибели в гавани Монтевидео «карманный линкор» успел пустить ко дну 11 торговых судов Великобритании.

В ходе последнего боя в заливе Ла-Плата на «Адмирале граф Шпее» погибли 36 моряков, 60 были ранены. Жертвами схватки с британской стороны стали 72 человека, 61 из них служил на «Эксетере». Еще 28 получили ранения.

«Исход боя у реки Ла-Плата вызвал ликование в английском народе и повысил наш престиж во всем мире. Зрелище трех более слабых английских кораблей, атаковавших и обративших в бегство противника, обладавшего гораздо более мощными орудиями и броней, вызвало всеобщее восхищение», — отмечал Уинстон Черчилль в своей книге «Вторая мировая война».