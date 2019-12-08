Все дело в крови: старость стучится трижды

Три важных этапа старения, которые человек проходит на протяжении жизни, выявили американские ученые из Стенфордского университета.

Эти этапы связаны с качественным составом крови и начинаются в 34, 60 и 78 лет,

пришли к выводу авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Medicine. Эти данные помогут в разработке новых диагностических инструментов и откроют путь к новым исследованиям по проблеме старения.

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В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.

В действительности информация о 373 из этих белков может предсказать возраст человека с высокой точностью.

С достаточной точностью же о возрасте человека могут говорить и данные по всего девяти белкам. Они являются важной составной частью крови, несут информацию ото всех клеток организма. Их преобразования говорят о старте, затухании или изменении различных процессов.

«Исследуя протеом (совокупность белков) стареющей плазмы крови, мы определили волны его изменений на протяжении жизни», — пишут исследователи.

На основе полученных данных ученые выяснили, что концентрации большинства белков меняются скачкообразно – вместо того, чтобы сохраняться постоянными или плавно меняться с годами, они претерпевают внезапное увеличение или падение.

Более того, эти изменения происходят относительно синхронно, в среднем в 34 года, 60 и 78 лет, это указывает на то, что именно в этих возрастах организм претерпевает самые важные перестройки.

Причины скачков концентраций отдельных белков пока не известны, однако в будущем понимание этих вопросов поможет врачам определять, что, например, печень человека стареет быстрее, чем остальной организм.

Кроме того, полученные результаты подчеркивают связь возраста с составом крови, на которую указывало множество прошлых исследований.

«Мы знаем довольно давно, что изменение в концентрации отдельных белков может указывать на состояние здоровья человека, например, липопротеины отвечают за сердце»,— пояснил автор работы Тони Уийс-Корей из Стенфордского университета. – Однако не было замечено, что столь большое число белков, до трети всех, что мы исследовали, значительно изменяются с возрастом».

Проанализировав картину изменений белков, авторы научились определять возраст человека по анализу 373 компонентов плазмы с точностью до трех лет.

Причем, когда эта система дает сбой, оказывается, что человек действительно очень здоров для своего возраста.

Еще одним важным выводом стало доказательство предположения, что мужчины и женщины стареют по-разному. Из 1379 сильно меняющихся с возрастом белков около 900 оказались способны предсказывать возраст человека одного пола, нежели другого.

Осенью 2019 года американские исследователи случайно обратили старение вспять с помощью нескольких лекарств.

Исследователи не планировали создавать лекарство от старения — они лишь хотели выяснить, насколько безопасно использовать гормон роста для восстановления тканей вилочковой железы, в которой происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое «обучение» T-клеток иммунной системы. После начала полового созревания она значительно атрофируется и зарастает жиром, дополнительное ее уменьшение происходит по мере старения. С этим отчасти связывают понижение иммунитета у пожилых людей.

Однако использование в эксперименте препаратов для диабетиков, DHEA и метформина, привело к тому, что биологический возраст участников уменьшился на 2,5 года — об этом свидетельствовали эпигенетические изменения.

Признаки омоложения ученые нашли также и у иммунной системы. Такой результат удивил даже самих ученых.

Неизвестно, насколько долговременным будет эффект, но он сохранился у шестерых испытуемых, которые предоставили образцы своей крови спустя полгода после исследования.