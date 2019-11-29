Депрессия и тревога: почему дети зависимы от смартфонов

Каждый четвертый ребенок и подросток страдает от психологических проблем, связанных с использованием смартфона, выяснили исследователи из Королевского колледжа Лондона. Молодые люди испытывают тревогу, если смартфона нет поблизости, и жертвуют другими занятиями в угоду времяпрепровождения с ним. Работа была опубликована в журнале BMC Psychiatry.

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Исследователи проанализировали данные 41 исследования, в которых приняли участие почти 42 тыс. человек из Европы, Азии и Америки, в основном дети и молодежь в возрасте до 20 лет.

В этих исследованиях респонденты сообщали об уровнях беспокойства, когда смартфона нет под рукой, или отказе от других занятий ради того, чтобы провести время с устройством.

По данным этих исследований, в среднем каждый четвертый ребенок и подросток имел такие проблемы, наиболее уязвимыми оказались девочки-подростки.

Кроме того, психологические проблемы, связанные с использованием смартфонов, были более распространены среди состоятельных людей. По мнению авторов работы, это говорит о более раннем использовании таких устройств, а также о снижении самооценки и повышении уровня одиночества. Было также установлено, что проблемы чаще наблюдаются у людей, страдающих зависимостью от интернета и соцсетей, онлайн-шопоголиков и зависимых от алкоголя и сигарет.

Кроме того, участники, страдавшие от излишней привязанности к смартфону, в три раза чаще страдали от депрессии, были подвержены тревожности, стрессу и бессоннице. Также у них наблюдался более низкий уровень образования.

«Похоже, часть подростков и молодых людей из разных стран имеют модель поведения, которая выделяется среди остальных видов зависимости, — говорит доктор Никола Калк. — Качество рассмотренных работ низкое, но этого достаточно, чтобы показать важность дальнейших исследований».

Исследователи отмечают, что о «смартфонной зависимости» говорить пока рано. Кроме того, не стоит путать причину и следствие и считать избыточное использование смартфона причиной выявленных проблем — возможно, наоборот, это они приводят к излишней увлеченности смартфоном. Однако корреляция между активным использованием смартфона и определенными моделями поведения, безусловно, есть.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько серьезный вред наносит использование смартфона и как сложно подростку изменить поведение, отмечают ученые.

Авторы опасаются, что избыточное использование смартфонов в повседневной жизни станет гораздо более серьезной проблемой для здоровья населения, чем злоупотребление психоактивными веществами или онлайн-игры.

Калк поясняет, что сейчас команда разбирается в том, вызывает ли привыкание информация, которую люди получают с помощью смартфона, или проблема кроется именно в самом устройстве.

Она отмечает пользу сервисов, которые показывают, сколько времени на какие приложения было потрачено.

«Как только вы начинаете следить за тем, для чего вы используете смартфон, вы начинаете понимать, сколько времени это занимает и что вы не успеваете сделать, потому что проводите время со смартфоном», — говорит она.

Так как большинство рассмотренных исследований основывались на самоотчете респондентов, а не на диагностике психических расстройств, коллеги авторов работы призывают не делать на основе полученных результатов далеко идущих выводов.

Так, в различных исследованиях критерии «проблемного» использования смартфонов или интернета достаточно сильно различаются, отмечает доктор Эми Орбен из Кембриджского университета. Кроме того, не исключено, что авторы работы не придали должного значения исследованиям, которые не показали значительных изменений в поведении увлеченных смартфонами людей, что в конечном итоге могло исказить результаты.

«Ранее уже было показано, что эффекты от смартфонов не однонаправленные, состояние человека тоже может повлиять на то, как часто он использует смартфон», — говорит она.

Все, что связано с влиянием смартфонов — пока что неизведанная территория, подчеркивает профессор Рассел Вайнер, президент Королевского колледжа педиатрии.

«Самое важное из того, что родители должны учитывать — это то, оказывает ли время, проведенное со смартфоном, пагубное воздействие на другие виды деятельности — учеба, отношения, хобби», — говорит он.

Вайнер считает, что в случае, если ребенок слишком увлечен смартфоном, следует спокойно ограничить время его использования и выяснить, нет ли у ребенка каких-то переживаний и проблем.

«Хотя увлечение смартфонами — это новая проблема, ее решение уже известно и проверено — честные и открытые разговоры, основанные на уважении и доверии», — говорит он.