«Коммунисты облажаются»: в Праге заменят Конева на Власова

Что происходит в Праге

Памятник участникам вооруженных формирований под руководством Андрея Власова — так называемым власовцам — может появиться в Праге. С подобной инициативой выступает бывший журналист Павел Новотны, ныне староста пражского района Ржепорые. Этот политик состоит в Гражданской демократической партии, он также известен своими антикоммунистическими высказываниями, популистскими жестами и эксцентричным поведением.

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Бывший генерал-лейтенант Красной армии Власов воспринимается в соответствии с советской и российской исторической традицией как предатель:

после пленения немцами в 1942 году он согласился на сотрудничество с Третьим рейхом.

При непосредственном участии Власова из советских военнопленных, эмигрантов-белогвардейцев и прочих лиц, по разным причинам настроенных против власти большевиков, была организована Русская освободительная армия (РОА), а позже — Комитет освобождения народов России (КОНР). Власова считают главным русским коллаборационистом периода Второй мировой войны, хотя есть и те, кто объясняет его действия искренними патриотическими чувствами и желанием освободить Россию от советского режима.

Как следует из материала чешского журналиста Давида Горака, опубликованного в издании Forum24, мотивацией Новотны к созданию монумента является желание «насолить коммунистам». По словам старосты, в Ржепорые «никто не против» установления первого на территории бывшей Чехословакии памятника власовцам.

Новотны принимает активное участие в процессах по увековечиванию или пересмотру исторической памяти. Так, ранее по его распоряжению был исправлен текст на мемориальной доске, установленной на памятнике жертвам Холокоста. Политику удалось установить точные даты смерти трех человек. В их честь в тротуар вмонтировали так называемые камни пропавших.

Почему чехи не любят маршала Конева

История с увековечиванием памяти власовцев перекликается с демонтажoм памятника командующему 1-м Украинским фронтом, войска которого участвовали в Пражской наступательной операции, маршалу Ивану Коневу. Этот монумент был торжественно открыт в самом большом районе чехословацкой столицы Прага 6 в 1980 году как историческое напоминание о заслугах советского полководца.

После распада соцблока памятник неоднократно подвергался нападениям вандалов.

Одна из последних акций состоялась в августе 2019 года и была приурочена к 51-летию ввода войск стран Организации Варшавского договора (ОВД) в Чехословакию. Неизвестные облили тогда монумент красной краской и написали на памятной плите: «Нет кровавому маршалу! Не забудем». В сентябре местные власти приняли решение перенести статую в музей, а на ее месте создать памятник «освободителям Праги».

Сторонники перемещения изваяния в другое место указывают на роль Конева в подавлении Венгерского восстания 1956 года и его участие в подготовке ввода войск ОВД в 1968-м, а также на то, что к моменту прихода РККА в Прагу в мае 1945-го немцы уже практически капитулировали. В то же время в архиве российского Министерства обороны не подтверждают причастность Конева к подавлению Пражской весны.

Памятник установят там, где ночевал генерал Власов

Идею прославить в своем районе власовцев Новотному подал его соратник по партии историк Павел Жачек. В статье Forum24 отмечается, что Власов и его ближайший сподвижник Сергей Буняченко останавливались в Ржепорые, который в ту пору был отдельным городом (в состав Праги он вошел в 1974 году), в ночь с шестого на седьмое мая 1945 года и обсуждали там операцию по освобождению Праги.

«Их силы, которые прежде сотрудничали с нацистской Германией, стремясь освободить Россию от Сталина, на три дня опередили Красную армию в Праге и помогли местным повстанцам», — написал журналист Горак.

Новотны периодически затрагивает тему сооружения монумента в своем Twitter. Так, в одной из недавних записей староста, репостнув сообщение работающего в Чехии российского журналиста Александра Митрофанова на заданную тему, отметил следующее: «Россияне несколько ошибаются. То, что «мы хотим памятник Власову» — не совсем точно. Правильнее будет так: мы построим его здесь! Городской совет одобрит намерение, и мы объявим конкурс».

Rusovй majн v lбnku chybu. e "chceme pomnнk Vlasovc" nenн ъpln pesnй. Sprбvn je, e ho tu zbudujeme! Zastupitelstvo M si v pondlн zбmr odhlasuje a vypнeme sout. Psal jsem zastupitelm, e po mйm projevu na tй konferenci nebude cesty zpt, vici odepsali, e v poбdku! https://t.co/OxbNMSacEJ — Pavel Novotnэ (@PavelNovotnak) November 20, 2019

14 ноября Новотны принял участие в международной конференции, посвященной 75-летию провозглашения Пражского манифеста КОНР.

«В Ржепорые нашли место для первого в Чехии памятника власовцам. Без дискуссий об исторических противоречиях, — сообщил он тогда. — Монумент будет стоять в следующем году. У нас достаточно причин: Власов и Буняченко ночевали здесь. Коммунисты облажаются».

Pednesl jsem tu projev. O tom, pro eporyje bez debat o historickэch kontroverznнch naly mнsto pro prvnн pomnнk Vlasovc v R. Pнtн rok bude stбt. Dvodu mбme dost. Vlasov i Buaenko u nбs mimochodem v noci na 6.5. pespali. Prvnн v R bude. To se komunisti poserou pic.twitter.com/8kIRYt571z — Pavel Novotnэ (@PavelNovotnak) November 14, 2019

Освобождали ли власовцы Прагу

Событие, произошедшее в Праге 75 лет назад и привлекшее внимание Новотного, имело определяющее значение для русских коллаборационистов Второй мировой. Основным положением состоявшего из 14 пунктов программного документа являлось «свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года».

Своей целью КОНР ставил прекращение войны и заключение почетного мира с Германией, затем — «создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров». В тексте также упоминалось об «утверждении национально-трудового строя», «всемерном развитии международного сотрудничества», «ликвидации принудительного труда», «ликвидации колхозов» и «предоставлении интеллигенции права свободно творить».

Так окончательно оформилась в политическом смысле власовская ветвь антисоветского движения людей, в той или иной степени связанных в прошлом с Россией или Советским Союзом.

В начале мая 1945 года 1-я дивизия КОНР под командованием Буняченко продвигалась мимо Праги на юг, в Австрию, где руководство Комитета ввиду очевидного поражения нацистской Германии намеревалось собрать весь свой контингент для принятия дальнейших решений. Узнав об оставлении власовцами позиций, немецкий комендант Праги приказал им остановить самовольное движение и вернуться на фронт. Однако реальных рычагов влияния на части КОНР у значительно уступавшего им в численности немецкого пражского гарнизона не было.

В самом же городе 5 мая началось народное восстание против немецкой оккупации.

По предложению некоммунистического крыла восставших присоединиться к «совместной борьбе против фашизма и большевизма», надеясь таким способом впоследствии выпросить политическое убежище в демократической Чехословакии, занятой американскими войсками, а также принимая во внимание враждебные намерения вермахта против своей дивизии, Буняченко отдал распоряжение помочь восставшим.

Утром 6 мая передовые части Буняченко вступили в первые бои с эсэсовцами у Збраслава и Радотина, а затем и вся дивизия вошла в Прагу, заняв южные, юго-западные и западные районы. В час ночи 7 мая Буняченко передал своим частям приказ о переходе в наступление. В приказе говорилось: «Нужно взять Прагу для спасения наших братьев-чехов». Действия войск КОНР были успешными и воодушевляющими народное восстание.

Однако в ночь на 8 мая, когда окончательно выяснилось, что в Прагу вступят не американцы, а советские войска, власовцам пришлось уйти из города, так и не получив от руководителей восстания никаких гарантий по поводу своего статуса союзников. Уход подразделений КОНР осложнил положение восставших.

Нерешительность американцев

В современной Чехии нередко положительно оценивают вклад власовцев в освобождение Праги, считая их помощь более важной, чем действия подошедших позже сил РККА. При этом существует версия, согласно которой отступить из Праги Буняченко заставили сами чехи.

«Когда 5 мая в Праге началось восстание, соединения 1-й дивизии отправились в направлении столицы, чтобы в итоге перейти на сторону восставших и помочь остановить немецкие войска и выбить их из города, надеясь на то, что этим поворотом заслужат себе право на новую родину, — писало в 2016 году издание Reflex. — Однако чешское командование колебалось, решая вопрос о том, стоит ли принимать помощь власовцев, и относилось к ним почти с презрением.

Когда 7 мая Чешский национальный совет не изменил своего отношения к соединениям власовского генерала Буняченко, произошла размолвка, и от Буняченко потребовали вывести его силы из Праги.

Он сделал это и вместе с немецкими солдатами, которых взял до того в плен и разоружил, а потом вернул оружие, начал отступать из Праги по направлению к Бероуну, чтобы там сдаться американским войскам на демаркационной линии.

В то же время Власов и его силы тоже добрались до территории, контролируемой американцами, и начались переговоры о сдаче. Власов требовал, чтобы его подчиненным гарантировали, что их не выдадут Красной армии, которая уже успела казнить большую часть власовцев, в том числе раненых, оставшихся в Праге. Однако американское командование не могло принять такое политическое решение и только потребовало от Власова, чтобы его дивизии сдались, части были распущены, а оставшиеся солдаты прошли дальше в американскую зону».

В ходе боев за Прагу погибли порядка 200 бойцов 1-й дивизии КОНР и еще столько же получили ранения.

Часть раненых власовцев, размещенных в госпиталях города, были в последующие дни расстреляны советскими военными. По данным чешских историков, в Праге и окрестностях без суда и следствия казнили до 600 бойцов КОНР.

Согласно решению Крымской конференции, все советские граждане, воевавшие на стороне Адольфа Гитлера, подлежали выдаче СССР. 1 августа 1946 года Власова, Буняченко и группу приближенных к ним военных повесили в Москве.