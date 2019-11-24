«Держитесь подальше»: стало известно, чем нельзя завтракать

Популярная в России и других странах мучная лепешка – пита – является худшим компонентом для завтрака, поскольку содержит большое количество углеводов. К такому выводу пришла австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, сообщает Daily Mail.

Тем, кто надеется сбросить вес, нужно во что бы то ни стало избегать питу и другие хлебобулочные изделия, традиционные для турецкой кухни.

«Держитесь подальше от турецкого хлеба, ведь в нем содержится от 60 до 80 граммов углеводов, что эквивалентно трем или четырем ломтикам обычного хлеба», — предупредила Баррелл.

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Как подчеркнула диетолог, турецкий хлеб со сливочным маслом – абсолютно худший выбор в кафе. По ее мнению, не стоит начинать свой день и со сладких хрустящих хлопьев: они почти не содержат пищевых волокон.

Зато хлопья без сахара или гранола с добавлением натурального йогурта, меда и ягод являются наилучшим выбором для приема пищи в утреннее время.

Хорошей добавкой к каше может стать греческий йогурт с минимальным количеством сахара. Специалист также рекомендует тосты с яйцом и беконом. При этом предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу.

При отсутствии времени на приготовление полноценного завтрака допустимым вариантом станет зеленый смузи из фруктов и овощей, пояснила Баррелл. В любом случае необходимо следить за тем, чтобы употребляемые в пищу продукты были полезными и здоровыми, а весь рацион – сбалансированным.

Тем временем эксперты назвали десять продуктов, которые помогут сохранить упругость и эластичность кожи, проинформировал «Медикфорум». Так, например, помидоры содержат ликопин, являющийся антиоксидантом, и витамины А и С, которые обновляют кожу лица. Если ежедневно употреблять томаты, то защита кожи от ультрафиолета увеличивается на 33%, замедляются процессы старения.

С дряблостью кожи помогает бороться зеленый чай, так как в его составе есть танин, который стягивает кожу.

Чтобы сохранить упругость кожи, необходимо употреблять оливковое масло, листовые салаты, чернику и темный шоколад. Отмечается, что брокколи – это лучшая еда, способная устранить воспалительные процессы. Ускорить процесс регенерации кожи помогут авокадо и лосось. Употребление этих продуктов замедляет процесс появления морщин. В орехах содержатся антиоксиданты, а также кальций, калий, витамины А, Е, В6, В12, которые помогают улучшить состояние кожи, защищая ее от воздействия ультрафиолета и поддерживая водный баланс в организме.

В свою очередь, испанский диетолог Мария Мерино перечислила продукты, которые чаще всего вызывают отравления. В первую очередь, особую осторожность следует соблюдать, употребляя яйца. Не рекомендуется оставлять при комнатной температуре блюда, в которые добавляют майонез иди другой яичный соус. После подачи такие блюда нужно убирать в холодильник. Нередки случаи отравления морепродуктами и рыбой. Врач предупреждает, что морские деликатесы нужно покупать в проверенных местах, где соблюдаются санитарные нормы. Мерино указывает, что рыба должна подвергаться заморозке перед употреблением как минимум на 72 часа.

Среди мяса наибольшую опасность отравления вызывает курица, которую нельзя есть сырой ни при каких обстоятельствах. Из-за сальмонеллы и стафилококка это мясо всегда нужно доводить до полной готовности.

Ранее врач-диетолог Людмила Зотова рассказала, что менее вредными сладостями являются горький шоколад, мармелад, мед, а также зефир и пастила, готовящиеся не на химических желеобразователях, а на агар-агаре.

Эксперт констатировала, что нехватка потребления сладкого также представляет опасность для здоровья, как и излишняя любовь к нему.

По словам Зотовой, десерт тем вреднее, чем сложнее его состав.

Согласно исследованию HeadHunter, около 24% россиян не устраивает питание в течение рабочего дня. При этом 61% респондентов заявили, что приносят еду из дома. По данным опроса, 31% наших соотечественников ходит в ближайшие кафе, 22% — питаются в столовой на работе, а 13% обходятся без обеда.

Исследование также показало, что при неограниченном бюджете и вне зависимости от расположения работы около 40% опрошенных желают обедать в ближайших кафе, 21% выбрали бы столовую на работе, а 15% респондентов приносили бы еду из дома или заказывали с доставкой на рабочее место. Кроме того, 62% опрошенных считают, что работодатель должен организовывать питание сотрудников.