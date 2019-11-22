Размером с челябинский: к Земле летит крупный астероид

Российские астрономы обнаружили приблизившийся к Земле новый астероид размером с челябинский метеорит. Открытие было сделано во время плановых работ по мониторингу геостационарной области, сообщает «Роскосмос».

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Астрономы заметили астероид, работая с оптико-электронным комплексом ЭОП-2-1, входящим в состав Комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в районе села Передовое Амурской области. Проанализировав небесное тело, специалисты АО «Астрономический научный центр» (АНЦ) установили, что астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

Исследователи засекли астероид 6 ноября в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км.

По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Проверив базу данных Центра малых планет Международного астрономического союза, исследователи установили, что обнаруженный объект ранее не наблюдался — это новый астероид, периодически сближающийся с Землей. Астрономы из США и Великобритании подтвердили находку.

«Новый астероид был обнаружен 6 ноября в 17:43 мск оптико-электронным комплексом Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области. Он приблизился к Земле на расстояние чуть более 139 тыс. километров», — сообщил ТАСС исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он уточнил, что небесный объект находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 1055 дней.

«Такой объект ранее не наблюдался и является периодически сближающимся с Землей, что определяет наше внимание к его сопровождению и анализу траектории», — отметил Блошенко.

Это уже второй астероид, который удалось обнаружить с помощью АСПОС ОКП за последние три месяца — предудщий был замечен в ночь с 27 на 28 июля. Наблюдения подтвердили американские специалисты. Максимальное сближение этого астероида с Землей произошло 28 июля, минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.

В марте 2019 года астероид 2019 EA2 размером почти с два Челябинских метеорита, открытый совсем недавно, пролетел в относительной близости от Земли. Скорость астероида относительно Земли оказалась довольно мала — «всего» 5,37 километров в секунду. Обнаружен астероид был 9 марта 2019 года в ходе астрономического обзора Маунт-Леммон, проводящегося в одноименной обсерватории США с 1994 года.

Подобные близкие пролеты околоземных астероидов ученые стараются использовать для их пристального исследования при помощи наземных телескопов.

2019 EA2 относится к группе Атонов — астероидов, чьи орбиты находятся внутри орбиты Земли. Несмотря на то, что их орбиты в целом лежат внутри земной орбиты, эти тела пересекают ее в области перигелия Земли. Эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя, астероида (2062) Атон, который был обнаружен в январе 1976 года и назван в честь одного из древнеегипетских богов.

Это было максимальное сближение астероида 2019 EA2 с Землей за 112 лет. Следующее его сближение с нашей планетой состоится в марте 2131 года.

Также в начале 2019 года в сети появилось видео, на котором видно, как в небе в Красноярским краем пролетает светящийся шар. Водитель опубликовал ролик с видеорегистратора, на котором видно, как светящееся зеленым светом тело в небе ушло в сторону поселка Тура и опустилось за горизонт.

Как рассказал ТАСС астроном-наблюдатель томского планетария Евгений Парфенов,

части метеорита, замеченного очевидцами, можно будет найти.

«Судя по вспышке [которая была заснята очевидцами] незадолго до падения на землю метеорит разлетелся на части, однако их можно будет найти. Знаменитый челябинский метеорит тоже на куски разнесло — потом по частям находили и еще крупное тело доставали из озера», — отметил он.

Падение метеоритов — нередкое явление, они падают по нескольку раз в год в регионах России, но их нечасто удается заметить или заснять на видео. «На землю около 5 тонн космической пыли падает каждые сутки. И каждый день на землю падают метеориты размером с теннисный мяч: в океан, в пустыню, в Антарктиду», — сообщил ТАСС астроном-методист Большого Новосибирского планетария Андрей Никифоров.