Стресс и муж-импотент: куда пропадает либидо

Ученые Питтсбургского университета выяснили, почему у женщин после менопаузы снижается половое влечение. Результаты работы были опубликованы в журнале Menopause, кратко исследователи изложили их на сайте университета.

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В возрасте около 50 лет у женщин наступает климакс — период, в который прекращается менструация и пропадает возможность зачатия.

Менопаузой называют последнюю менструацию, которая произошла в ходе самостоятельной работы яичников. Естественная менопауза связана с возрастным истощением запаса фолликулов в яичниках. Она обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет. В случае наступления менопаузы до 40 лет говорят о синдроме истощения яичников.

В период климакса женщины страдают от множества неприятных симптомов.

Большинство жалуется на «приливы» — резкое покраснение кожи лица, шеи, груди, сопровождающееся жаром и потливостью. В день может происходить более 20 таких приступов. Также многим досаждают перепады настроения, мигрени, проблемы с давлением, одышка, тошнота, тахикардия, боли при мочеиспускании, мучают зуд и сухость во влагалище.

До 40% женщин старше 60 лет имеют низкое либидо, и около 10% из них сообщают о том, что испытывают беспокойство по этому поводу. Исследователи решили разобраться, почему это происходит. Большинство работ в этой области сосредоточено на уровнях гормонов у пожилых женщин, поясняют они, но могут быть и другие причины.

Ученые отобрали три фокус-группы по 12 женщин, а также опросили 15 женщин отдельно, в зависимости от того, как было комфортнее общаться самим участницам.

Чаще всего респондентки жаловались на пять факторов — дискомфорт во влагалище, связанный с менопаузой, эректильная дисфункция партнера, усталость и боли, стресс в жизни и то, как выглядит их тело.

Исследователей удивило, что многие женщины выделили эректильную дисфункцию партнера как причину, по которой им не хочется заниматься сексом.

«Некоторые женщины находят обходные пути, но перед другими их партнер выстраивает стену, и они остаются в тупике, — говорит профессор Холли Томас, ведущий автор исследования. — Как женщин, нас поощряют к тому, чтобы мы принимали партнеров, поэтому мы учимся подавлять свои собственные потребности и желания и отдавать предпочтение нуждам и желаниям других. Но секс происходит не в вакууме и то, что происходит с партнером женщины, тоже может влиять на ее сексуальность».

Также ученых удивило, что многие женщины, даже выйдя на пенсию и дождавшись, пока их дети съедут из дома, все равно испытывают слишком большой стресс, чтобы уделять время сексу.

Так, одной из респонденток приходилось ухаживать за больной матерью и поддерживать дочь на пути к излечению от расстройства, вызванного приемом психоактивных веществ. Половая жизнь для нее находилась отнюдь не в списке приоритетов.

Предыдущая работа этих же авторов показала схожие результаты. Также женщины рассказали, как справляются с возникающими проблемами. Они используют лубриканты, ищут новые позы, сосредотачиваются на тех аспектах секса, которым раньше не придавали значения.

«Важно то, что мы больше любим друг друга и заботимся друг о друге, — отметила одна из респонденток. — Если секс не так хорош, как был раньше, это никого не расстраивает. Это уже не столь значимо».

Некоторые из женщин и вовсе отметили, что после менопаузы их половая жизнь улучшилась. В молодости они хуже знали свое тело, переживали из-за возможности нежелательной беременности, были неопытны, но теперь полностью довольны.

«Физические ощущения не такие сильные, как в молодости, но эмоциональная составляющая стала гораздо ярче, — рассказала 57-летняя женщина. — Я чувствую себя более игривой, мне комфортно в моем теле, я могу показать, чего я хочу, и понять, чего хочет партнер. Сейчас секс мне нравится больше, чем раньше».

В целом, довольные половой жизнью респондентки отметили, что у них с партнером усилилась эмоциональная связь, они стали лучше понимать желания и потребности друг друга, стали более уверены в себе, а переживания насчет семейных аспектов сошли на нет.

«Важно признать, что не все изменения в половой жизни после менопаузы — негативные, — отметили исследователи. — И даже когда происходят негативные изменения, женщины находят способ приспособиться к ним. Врачи должны понимать, что опыт каждой женщины в этом плане уникален».

Также они подчеркyли, что врачи должны помогать женщинам, которых беспокоят проблемы в половой жизни, адаптироваться к происходящим изменениям и научиться обсуждать свои переживания и пожелания с партнером.