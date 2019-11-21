Выиграли время: ученые впервые погрузили человека в анабиоз

Ученые из Мэрилендского университета в Балтиморе впервые смогли погрузить человека в анабиоз. Об успехах руководитель проекта Сэмюэль Тишерман рассказал на симпозиуме Нью-Йоркской Академии Наук.

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Анабиоз — временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме под воздействием внешних или внутренних факторов. К нему способны многие растения и животные, кроме того, искусственно в анабиоз можно погружать человеческие эмбрионы.

Однако введение в анабиоз человека до сих пор не было реализовано.

Результаты первых исследований в этой области появились в 1990-х годах. Ученые погружали животных в анабиоз, охлаждая их тело и заменяя кровь солевым раствором. Им удалось добиться определенных результатах в том числе и на крупных животных — свиньях и собаках.

Исследования показали, что свиней с тяжелыми травмами можно держать в анабиозе до трех часов. Успехи в экспериментах позволили говорить о возможности погружения в анабиоз и людей.

К исследованиям в этой области Тишермана подтолкнул случай на заре его карьеры — молодые люди подрались из-за ботинок для боулинга, и один из них, здоровый юноша, погиб от удара ножом в сердце.

«Мы могли бы спасти его, если бы у нас было достаточно времени», — вспоминал Тишерман.

Тогда он начал искать способы, которые дали бы врачам больше времени на спасение жизни пациента.

При нормальной температуре клеткам человеческого организма необходимо постоянное снабжение кислородом. После остановки сердца мозг способен продержаться лишь пять минут — затем начинаются необратимые изменения. Однако понижение температуры тела замедляет клеточные процессы, и кислорода требуется меньше.

При введении человека в анабиоз его тело охлаждается до 10 градусов. Солевой раствор закачивается в аорту. Выживаемость людей, которые становятся жертвами ножевых ранений или перестрелок, не превышает 5%, но такая «консервация» может повысить их шансы.

В 2014 году был разработан регламент экспериментов над людьми. Испытания на людях дозволяются только в том случае, если пациент совершеннолетний, у него есть проникающее ранение, в течение пяти минут после прибытия в больницу у него останавливается сердце и он не реагирует на реанимационные мероприятия.

Профессор Тишерман стоял у истоков метода вместе с австралийским анестезиологом Питером Сафаром, ныне скончавшимся. В 2014-2016 годах он вел работу в Питтсбургском университете, но так и не дождался подходящих пациентов для исследований. Тогда он перебрался в Балтимор, где уровень насильственных преступлений выше. В 2018 году Тишерман заявил, что у него уже есть определенные результаты и он огласит их в течение следующих двух лет. И вот, наконец, это произошло.

По словам Тишермана, через процедуру прошел как минимум один пациент.

Человек, получивший ранения, пробыл в анабиозе два часа. Врачи прооперировали его, а затем вновь запустили сердце.

Однако ученый не сообщает, выжил ли в итоге пациент.

Тишерман подчеркивает, что его работа не имеет отношения к погружению людей в анабиоз для космических полетов. Полноценная гибернация в полете — крайне отдаленная перспектива, вместо этого в NASA изучают способы введения астронавтов в состояние, близкое к оцепенению, чтобы замедлить метаболизм на длительный период.

«Мы же пытаемся выиграть время для спасения жизни», — объясняет Тишерман.

Исследователь планирует провести 10 операций с погружением человека в анабиоз и сравнить с 10 случаями, когда людей с аналогичными травмами спасали без этой процедуры. Подробных результатов следует ждать не раньше конца 2020 года.

Пока не ясно, сколько времени можно держать человека в анабиозе. При выходе из него в клетках происходит ряд химических реакций, которые приводят к повреждениям, и чем дольше клетки остаются без кислорода, тем повреждений больше. Их можно компенсировать медикаментозно, но для этого нужно точно установить все их причины.

«Введение в анабиоз — это попытка спасти умирающего пациента, резко понизив температуру его тела и заставив его организм работать медленнее. Бывают ситуации, когда на спасение жизни остается несколько секунд, но их можно растянуть в минуты, — комментирует доклад анестезиолог Кевин Фонг. — Кардиохирурги делают нечто очень похожее в течение десятилетий, теперь же речь идет о продвижении этой техники дальше, в отделения неотложной помощи или, может быть, даже в полевые условия. В неотложной медицине мы всегда пытаемся размыть грань между жизнью и смертью, обрести надежду там, где ее раньше не было. Если задумка Тишермана сработает, это изменит правила игры».