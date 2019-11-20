Чтоб не засосало: Boeing проверит тысячи самолетов

Новыми неприятностями обернется для американской компании трагический инцидент, который произошел с самолетом Boeing 737 Next Generation в 2018 году, когда погибла одна из пассажирок. Редчайший для гражданской авиации случай потребует внесения изменений в конструкцию всего парка аналогичных самолетов.

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ЧП произошло 17 апреля 2018 года с лайнером Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines на эшелоне вскоре после вылета из аэропорта Нью-Йорка по маршруту в Даллас.

На высоте 10 тыс. метров у самолета неожиданно взорвался левый двигатель, обломки которого разлетелись в разные стороны.

close NTSB

Несколько обломков мотогондолы угодили в фюзеляж, и один разбил иллюминатор по левой стороне, причем не спереди, а позади крыла, что стало причиной гибели одной из пассажирок. Погибла женщина, сидевшая рядом с разбитым иллюминатором, мать двоих детей, 43-летняя Дженнифер Риордан, которая возвращалась домой из деловой поездки. Редчайший случай в истории гражданской авиации, это происшествие стало первым смертельным случаем на американских авиалиниях с 2009 года.

Сразу же было установлено, что имел место наиболее редкий и серьезный тип отказа двигателя — нелокализованное разрушение. При нем быстро вращающиеся части двигателя отрываются и прошивают насквозь мотогондолу и могут повредить крылья и фюзеляж самолета. Один пассажир рассказал, что осколки двигателя разбили стекло иллюминатора в нескольких сиденьях спереди него, в результате чего из салона стал стремительно выходить воздух. «Возникла паника, — поделился он с журналистами. — Трясло весь самолет, воздух вылетал из салона, люди стали кричать».

Сидевшую рядом с иллюминатором женщину буквально засосало в дыру. «Она оказалась за пределами самолета выше талии», — сообщил пассажир Эрик Зилберт.

По словам пассажира Альфреда Тумлинсона, мужчина в ковбойской шляпе бросился через несколько рядов, чтобы «схватить ту леди и втащить ее обратно». «Он не мог этого сделать в одиночку, поэтому другой джентльмен пришел на помощь и помог вернуть ее в самолет», — пояснил он. Во время снижения с пострадавшей пассажиркой проводились реанимационные мероприятия, однако из-за полученных травм она скончалась.

На распространенных кадрах осмотра самолета видно, что у двигателя пропала одна из лопаток компрессора, также заметны разрушения предкрылка и передней кромки крыла.

NTSB

В минувший вторник, спустя полтора года расследования Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) опубликовал предварительные выводы и рекомендации. В сообщении говорится, что к инциденту привела оторвавшаяся из-за усталостной трещины лопатка вентилятора, которая пробила воздухозаборное устройство и гондолу двигателя — ее обломки повредили фюзеляж с известными последствиями.

«Инцидент показал, что лопатка вентилятора может сломаться и отлететь не так, как наблюдается при сертификационных испытаниях двигателей», — заявил глава NTSB Роберт Самуолт.

Эксперты пришли к выводам, что оторвавшаяся лопатка пробила капот двигателя в особенно уязвимом месте, и теперь производителю предстоит выяснить, имеются ли такие слабые места на других моделях самолетов. При этом никаких предписаний в адрес авиакомпании Southwest на выдано.

NTSB

На основе расследования NTSB рекомендует «переделать» конструкцию гондол всех используемых в настоящее время двигателей CFM56-7B самолетов семейства Boeing 737 NG, «чтобы обеспечить структурную целостность капота вентилятора в случае отрыва лопатки».

Эта процедура затронет порядка 6700 самолетов, летающих по всему миру.

Их массовое производство было остановлено из-за перехода на самолеты семейства MAX, и компания имеет заказы на постройку еще почти ста самолетов NG. Окончательное решение о ремонте будет за управлением гражданской авиации США, однако в самой корпорации Boeing заявили, что уже «работают над улучшением конструкции, которое будет полностью соответствовать рекомендациям NTSB». «Будучи одобрены Управлением гражданской авиации, эти изменения будут выполнены на действующем флоте 737 NG, — заявили в компании. – Наша общая цель — помочь исключить подобные случаи в будущем».

NTSB

По данным CNN, сразу после сообщения NTSB стоимость акций Boeing упала на 2% однако вскоре они вернули свои позиции.

Черный год

Названные проблемы с самолетами NG стали новым ударом по компании Boeing, которая в уходящем году пережила один из худших этапов своей деятельности. О другой проблеме с популярными лайнерами семейства Boeing 737NG стало известно в конце сентября, когда инженеры компании случайно обнаружили трещины в их конструкции. Опасные трещины найдены уже в десятках самолетов Boeing 737NG. Американскому производителю, чьи новейшие лайнеры и так прикованы к земле из-за двух авиакатастроф, теперь грозят новые убытки. 2019 год стал кошмаром для корпорации и по причине двух катастроф самолетов семейства MAX, произошедших из-за неправильных алгоритмов автопилота. Расследование привело к посадке этих самолетов во всем мире и к искам со стороны жертв катастроф, а также перевозчиков.