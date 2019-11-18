«Я уехал в Дубай»: к сибирским академикам пришли с обыском

В Российской академии наук прошли новые обыски. На этот раз силовики нагрянули в Сибирское отделение РАН – обыски прошли в новосибирском Академгородке. О подробностях обысков «Газете.Ru» рассказал советник председателя СО РАН по информационной политике Андрей Соболевский. «Обыски происходили в здании управления Сибирского отделения РАН, — рассказал Соболевский. – Все было вежливо, никаких «маски-шоу» не было. Пришли представители СК, произвели выемку документов в одном кабинете и все».

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В самом Следственном комитете сообщили, что обыски проведены в связи с возбуждением уголовного дела в отношении 77-летнего сотрудника СО РАН, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным «Газеты.Ru», речь идет об Эдуарде Скубневском — почетном работнике науки, зампредседателя СО РАН по вопросам эксплуатации.

По данным следствия, в 2014 году Скубневский, будучи управляющим делами Сибирского отделения РАН, в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа.

«В 2015 году было зарегистрировано право собственности на указанный коттедж за дочерью председателя президиума СО РАН, — сообщили в СК. — В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности Российской Федерации и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 млн рублей».

По информации издания «Академ-онлайн», следователи СКР и оперативники ФСБ нагрянули не только в офисы СО РАН, но и в квартиры некоторых сотрудников. Уголовное дело, в рамках которого проходят обыски, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцева, рядом с утиным прудом. Приметный дом с 2014 года принадлежит дочери экс-председателя СО РАН. Опрошенные сотрудники Сибирского отделения рассказали «Газете.Ru», что как развивалась история с коттеджем академика Асеева по улице Мальцева, 16.

«Это дело длится уже много лет. Асеев незаконно построил коттедж и приватизировал его, будучи председателем СО РАН. Приватизировал его на дочку, которая живет во Франции, — рассказал «Газете.Ru» источник в аппарате отделения. – Раньше там был коттедж академика Беляева. Беляев и его вдова ушли в мир иной. Они старый коттедж снесли и построили совершенно новый, трехэтажный.

Такого коттеджа ни у кого в городке нету».

«Это какая-то старая, уже давно отмуссированная история, какие-то старые дрязги», — отметил один из коллег Асеева.

Сам Асеев рассказал «Газете.Ru», что в настоящее время уехал в Дубай, и назвал обыски «дурью». «Я уехал на конференцию в Дубай, где делаю доклад. Это большая глупость и дурь, как и обыски у Колачевского. Вопрос этот давно решен, и все судебные разборки прошли», — заявил академик. – Кому-то неймется нагнетать истерику вокруг Академии. Все это не красит Следственный комитет».

По его словам, коттедж был приватизирован законно вместе с другими коттеджами Академгородка после начале реформы РАН. «Когда наступила реформа, стало ясно, что у нас их отнимут бодрые ребята из ФАНО. Было приватизировано около 60 коттеджей, все законно, — пояснил Асеев.

– Мне выделили коттедж Беляева, он оказался в плохом состоянии, его обновили, причем за мой счет. Плюс четырехкомнатную квартиру, построенную на собственные деньги, я передал в казну, потом ее передали Сибирскому отделению».

Обыски в Новосибирске прошли на следующий же рабочий день после Общего собрания РАН, завершившегося в минувшую пятницу в Москве. Одной из главных тем собрания было дело ФИАН – обыски и привлечение директора этого академического института Николая Колачевского по делу о контрабанде.

Претензии к директору ФИАНа Николаю Колачевскому связаны с поставкой за рубеж оптических изделий, которые сначала прошли, а потом не прошли по непонятной причине экспертизу. Как раз в пятницу, в последний день Общего собрания стало известно и о новом повороте в этом деле. Двое фигурантов дела ФИАНа – сотрудник этого института, оптик Сергей Канорский и его дочь Ольга Канорская, директор ООО «Триоптикс», получили гражданство Израиля и уехали в эту страну.

«Отцу на единственном допросе сказали – мы знаем, что у вас есть миграционные визы, не смейте уезжать. Исходя из того, как развиваются дела, в ближайшее время мы возвращаться не собираемся. То, что после этого в отношении дела последуют какие-то действия, это очевидно, — рассказала Канорская. — За то, что хороший ученый уехал из России, спасибо ФСБ».