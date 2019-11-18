Тромбы, рак и слепота: чем грозят полеты в космос

Междунадная группа ученых в сотрудничестве с NASA выявила новую опасность, грозящую космонавтам — обратный ток крови по яремным венам и повышенный риск тромбообразования. Об этом исследователи рассказали в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

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Наблюдение за 11 космонавтами на МКС показало, что у шести из них на протяжении всего полета наблюдался застой или обратный ток крови по яремным венам.

У одного из них развился тромбоз.

Для работы исследователи использовали показания и изображения, полученные на борту МКС. Космонавт, у которого образовался тромб, в течение оставшейся части полета получал лечение антикоагулянтами (личность не сообщается по соображениям конфиденциальности).

«Люди летают в космос уже полвека, но, насколько нам известно, это первое сообщение о тромбозе вен во время космических полетов, — отмечают авторы работы. — Учитывая, что тромбоз был бессимптомным и был выявлен только во время обследования, вполне вероятно, что тромбы образовывались и у других космонавтов, но оставались незамеченными».

Яремные вены — это три пары вен на шее, которые уносят кровь от шеи и головы. Последствия их тромбоза и неправильной работы могут привести к различным проблемам со здоровьем и смерти.

«Воздействие невесомости во время космического полета приводит к хроническому смещению крови и тканевой жидкости к голове по сравнению с вертикальным положением на Земле, последствия этого для венозного оттока неизвестны»,

— пишут исследователи.

На Земле гравитация влияет на то, как кровь отливает от головы и добиться ее прилива можно, разве что, постояв вниз головой. Однако на МКС в условиях микрогравитации ситуация становится иной.

«Сдвиг жидкости в сторону головы во время продолжительного нахождения в невесомости приводит к отечности лица, уменьшению объема ног, увеличению ударного объема сердца (количеству крови, выбрасываемому за одно сокращение) и уменьшению объема плазмы», — пишут исследователи.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько серьезна эта проблема и как можно от нее защититься в будущих космических полетах, отмечают ученые. Их обеспокоило количество космонавтов, у которых был нарушен кровоток в яремных венах. И разобраться с последствиями этого явления нужно до того, как отправлять людей на Марс или в другие длительные полеты.

«Это — новые данные о явлении, которое может иметь значительные последствия для здоровья человека в ходе гражданских космических полетов, а также будущих исследовательских, таких как полет на Марс»,

— резюмируют ученые.

Длительные полеты сказываются на состоянии глаз космонавтов, в частности, изменяется внутриглазное давление. Это приводит к ряду осложнений, в том числе отеку зрительного нерва. Изменения состояния глаз, например, снижение остроты зрения, наблюдаются у 75% космонавтов.

На давление влияет и выполнение физических упражнений. В условиях микрогравитации они необходимы, чтобы не допустить атрофии мышц и потери костной массы.

Офтальмологи нашли способ защитить глаза космонавтов — для этого можно использовать очки для плавания. Они позволяют увеличить внутриглазное давление и тем самым компенсировать вред, который условия микрогравитации наносят глазам.

Пока неясно, каким по продолжительности и интенсивности должно быть повышение внутриглазного давления, отмечают исследователи — подбирать очки предстоит исходя из этих данных. Кроме того, необходима оценка безопасности их использования.

Ранее российские ученые также выяснили, что пребывание в космосе приводит к снижению объема серого вещества мозга.

«Нами обнаружено достоверное снижение серого вещества в височной области коры, максимальное снижение объема составляло 3,3%. Что касается белого вещества мозга, для него тоже характерно снижение объема», — рассказала «Газете.Ru» одна из исследовательниц, завотделом сенсомоторной физиологии Института медико-биологических проблем РАН, к.б.н. Елена Томиловская.

Спустя полгода объемы серого вещества возвращались к прежнему уровню. Однако восстановления белого вещества не наблюдалось.

Чреваты полеты на Марс и раком кишечника, установили специалисты NASA. Ученые на протяжении нескольких месяцев воздействовали на лабораторных мышей электрически заряженными частицами железа, наиболее опасным видом космической радиации. Он более разрушителен, чем рентгеновское излучение. Оказалось, что даже небольших доз радиации достаточно, чтобы кишечник перестал нормально перерабатывать пищу и в нем образовались полипы, способные переродиться в раковые опухоли.