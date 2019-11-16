Готовы на все: как люди врут ради секса

Когда на горизонте маячит перспектива секса, люди готовы врать о чем угодно, лишь бы выставить себя в выгодном свете и повысить свои шансы — теперь это доказано научно. Исследователи из Рочерстерского университета и Междисциплинарного центра Герцлии в Израиле установили это в своей работе, опубликованной в журнале Journal of Experimental Social Psychology.

Реклама

Самопрезентация играет важную роль при знакомстве, поясняют исследователи. Более ранние исследования показали, что если у человека появляется перспектива секса с привлекательным партнером, он более охотно идет на контакт и рассказывает о себе больше, чем если речь идет о знакомстве без сексуального подтекста. Рассчитывая на интимную связь, человек старается сделать свою внешность привлекательнее, выявить сходство в интересах с партнером, подчеркнуть качества, которые могли бы его привлечь, и утаить те, которые способны оттолкнуть.

Однако насколько люди готовы поступиться своими взглядами, приукрашивать свой образ и лгать, если они при этом рассчитывают на секс?

Участниками исследования стали 328 женщин и 306 мужчин, средний возраст испытуемых составил около 25 лет. В течение четырех недель психологи подвергали часть из них сексуальным стимулам (эротические фото), а часть — нейтральным. Затем испытуемые общались с незнакомцами противоположного пола.

В первой части исследования двум испытуемым предлагалось решить дилемму, касающуюся выдуманного человека — принять ли ему предложение о работе за рубежом или отклонить и остаться на родине, с семьей и друзьями. Один из участников должен был отстаивать позицию «за», другой — «против». После этого они оценивали, насколько убедительными им показались аргументы партнера и в какой степени они с ними согласны.

Как оказалось, участники, получившие предварительно сексуальные стимулы, с большей вероятностью были готовы согласиться с точкой зрения оппонента.

Как отмечают исследователи, это говорит о желании создать благоприятное впечатление, тем самым повысив шансы на дальнейшее сближение.

Во второй части исследования испытуемые заполняли анкеты, отвечая на вопросы вроде «Смогли бы Вы встречаться с неряхой?» и «Вам нравится обниматься после секса?». Затем часть участников смотрела эротические фото, а контрольная группа — нейтральные.

После этого они общались онлайн якобы с другим участником противоположного пола, а на самом деле — с одним из исследователей. Им предлагалось сначала ознакомиться с предпочтениями собеседника, а затем заполнить анкету, аналогичную первой, которую якобы увидит второй участник.

Те испытуемые, которые рассматривали эротические картинки, куда охотнее отринули свои прежние убеждения, сформировав профиль, соответствующий предпочтениям собеседника.

«Желание произвести впечатление на потенциального партнера особенно сильно, когда речь идет о предпочтениях, которые лежат в основе установления тесных связей, — пишут авторы работы. — Такое поведение может рассматриваться как безобидный шаг, чтобы произвести впечатление или быть ближе к потенциальному партнеру».

Еще две части работы были посвящены тому, насколько участники склонны лгать о количестве бывших половых партнеров. Исследователи предполагали, что они будут преуменьшать их количество, чтобы показаться потенциальным партнерам более сдержанными и избирательными.

Так и оказалось — испытуемые, получившие сексуальные стимулы, были более склонны преуменьшать число партнеров, общаясь в чате с участником противоположного пола, чем те, кто их не получал.

Интересно, что при вранье они чаще всего они называли цифру в семь прошлых партнеров.

«Люди будут делать и говорить что угодно, чтобы установить связь с привлекательным незнакомцем, — говорит один из авторов работы Гурит Бирнбаум. — Когда ваша сексуальная система активирована, вы стараетесь представить себя в наилучшем свете, насколько это возможно. Это значит, что вы рассказываете потенциальному партнеру что-то, что в его глазах сделает вас лучше, чем вы есть на самом деле».

«Многое из этого — не обязательно наглая ложь, — считает его коллега Гарри Рейс. — Несмотря на то, что это явная неправда, таким образом люди подчеркивают то, как они сами себя видят».