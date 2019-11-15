Деньги на ветер: психиатры назвали шопоголизм расстройством

Пристрастие к онлайн-шоппингу стоит рассматривать как психическое расстройство, считают психиатры из Ганноверской медицинской школы в Германии — у многих людей тяга покупать вещи через интернет имеет признаки навязчивого поведения. Свою позицию они обосновали в статье в журнале Comprehensive Psychiatry.

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Исследователи изучили данные 122 пациентов, обращавшихся за психологической помощью из-за слишком сильного увлечения онлайн-шоппингом. У них значительно сильнее были выражены симптомы депрессии и повышена тревожность.

Треть пациентов демонстрировала симптомы аддикции.

Ученые не нашли связи между пристрастием к шоппингу и полом, возрастом или уровнем образования пациентов — расстройству оказались в равной степени подвержены представители разных социальных групп. Впрочем, отмечают они, результаты других работ показывают, что молодежь совершает покупки онлайн чуть чаще.

Сейчас нездоровое пристрастие к онлайн-покупкам не считается отдельным расстройством и в МКБ относится к группе неуточненных расстройств импульсного контроля. Это определение подразумевает острую жажду совершать покупки и получать товары. Шопоголики покупают больше товаров, чем могут себе позволить, захламляют дома и влезают в кредиты, но не могут остановиться. А интернет сводит трудозатраты на покупки к минимуму, делает процесс заказа доступным и анонимным, что в итоге повышает риск развития зависимости.

Шопоголизм сказывается не только на кошельке зависимого человека, но и на его отношениях с окружающими — велик риск разругаться с близкими из-за обилия покупок, тем самым вызвав у себя еще больший стресс и оказавшись в замкнутом круге.

«Настало время признать шопоголизм отдельным расстройством и накопить знания о том, как на него влияет интернет,

— говорит доктор Астрид Мюллер, ведущий автор исследования. — Шопоголики покупают вещи, которые им не нужны, которыми они не пользуются. Излишние покупки становятся инструментом регулирования эмоций — например, они совершаются в попытке получить удовольствие или избавиться от негативных переживаний».

Перемещение зависимости от покупок в отдельную категорию позволит врачам и исследователям разрабатывать специфические методики лечения этого расстройства, поясняет Мюллер.

«Мы надеемся, что наши результаты, показывающие рост распространенности зависимости от онлайн-шоппинга, послужат стимулом для дальнейших исследований, которые позволят узнать больше об особенностях расстройства и найти более эффективные методы борьбы с ним», — говорит она.

«Эйфория от шоппинга похожа на ощущения от алкоголя или наркотиков. В краткосрочной перспективе, когда у вас падает самооценка, вы чувствуете себя неуверенно, шоппинг способен помочь избавиться от негатива. Но у зависимости от него есть много общих черт с поведенческими расстройствами, и она способна серьезно повлиять на жизнь человека», — говорит директор реабилитационного центра для людей с зависимостями Леон Марш.

Когда шоппинг выходит за рамки редкой покупки безделушек для поднятия настроения, он становится опасным — шопоголики ежедневно скупают бесполезные товары, оставаясь без денег даже на необходимые вещи.

«Бесспорно, это самое настоящее клиническое расстройство», — говорит он.

Профессор психологии доктор Ричард Джеймс отмечает, что нездоровое увлечение азартными играми было признано расстройством только спустя 30 лет исследований. Однако для шопоголизма такой массив данных еще не накоплен.

«Существует целая дискуссия о том, не занимаются ли исследователи чрезмерной патологизацией — то есть, не пытаются ли впихнуть в рамки зависимости то, что ею не является, — говорит он. — Не стоит делать этого, не подумав как следует».

Шопоголизм также называют ониоманией. В Европе это слово используется еще с конца XIX века, когда были выявлены первые симптомы расстройства. К ним относятся походы по магазинам без четкого намерения купить определенный товар, желание покупать объективно ненужные вещи, осмотр большинства выставленного на продажу товара, подавленность без регулярных походов по магазинам.

Среди причин развития ониомании выделяют депрессию, чувство одиночества, потребность в признании. Также ее связывают с иллюзией контроля над своей жизнью, иллюзией власти, жаждой адреналина и низким уровнем саморегуляции.

Спустив деньги на ветер, шопоголики часто жалеют об очередной бесполезной покупке, однако продолжают совершать их снова и снова.

При лечении от шопоголизма пациентам рекомендуют максимально избегать походов в магазины, избавиться от кредитных карт, отправляться за покупками со списком необходимых товаров и вести список трат. Кроме того, под запретом внеплановые покупки товаров со скидками или предметов из новых коллекций.