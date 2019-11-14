Не виляет и не мешает: в США найден щенок с хвостом на лбу

В США, штате Миссури, найден щенок с хвостом на лбу, сообщает издание The Washington Post. Спасатели назвали пса Нарвалом — в честь китов нарвалов, у которых на лбу находится длинный рог. Полное имя щенка — Нарвал, маленький волшебный пушистый единорог.

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Группа спасения животных под названием Mac's Mission специализируется на помощи собакам с особыми потребностями — травмированным или с пороками развития, нуждающимся в ветеринарной помощи. Они спасают подстреленных, сбитых, брошенных животных, которым нередко грозит усыпление, и находят для них новых хозяев.

О необычном щенке спасатели узнали после звонка прохожего, заметившего его на улице. Из-за холодной погоды малыш получил небольшое обморожение.

Осмотр ветеринара показал — щенку около 10 недель и он практически здоров, за исключением глистов, от которых его пролечили.

Как показали рентгеновские снимки, в хвосте на лбу Нарвала нем нет костей, он не связан с черепом и, в общем-то, совершенно бесполезен. Но щенку он совершенно не мешает, поэтому причин для его удаления нет.

Сотрудники и подписчики организации в соцсетях даже немного расстроились, что Нарвал не может вилять «лобовым» хвостом. Они уже прозвали его «щенкорогом» и активно делятся его историей на Facebook. Некоторые, впрочем, возмутились, что щенка все же не прооперировали, упрекнув команду в привлечении внимания СМИ. Однако медицинских показаний к удалению хвоста нет, поясняют представители организации, поэтому не стоит подвергать песика ненужным хирургическим вмешательствам.

«Хвост на мордочке не беспокоит Нарвала, он активен, как и любой другой щенок», — сообщают сотрудники организации.

Вместе со щенком был взрослый пес, предположительно — его отец, метис таксы. Сам Нарвал напоминает таксу короткими лапками, но у него более светлая и мягкая шерсть, которая чаще встречается у ретриверов.

Ветеринар Брайан Херинг, осматривавший щенка, отметил, что за годы практики видел много аномалий, но хвост на лбу встретился ему впервые. Впрочем, он уверен, что на качество жизни Нарвала такая особенность не повлияет.

«Этот щенок счастлив, как никогда», — говорит он. Херинг затрудняется сказать, что привело к такой необычной аномалии.

Он предполагает, что дело может быть во внутриутробном поглощении одного плода другим.

Это происходит в 10-15% случаев собачьих беременностей — один из плодов ассимилируется другими или матерью. Когда это происходит на поздних стадиях развития, дело может кончиться выкидышем, но на ранних это не приносит серьезных проблем.

Неизвестно, как Нарвал и его предполагаемый отец оказались на улице. Но сейчас обе собаки здоровы, находятся в центре внимания местных СМИ и ждут новых хозяев.

Нарвал — яркий пример того, что индивидуальные особенности животного делают его еще более любимым, говорит Рошель Штеффен, создательница организации Jackson, которая взяла на себя заботу о Нарвале. Она надеется, что всплеск внимания вокруг щенка поможет найти дом и другим собакам с аномалиями.

Вероятнее всего, это вообще не хвост: нет ни костей, ни мышц, — рассказал «Газете.Ru» Антон Марков, генеральный директор клиники «Зооген».— Кожная структура, визуально похожая на хвост.

Можно было бы предположить, что это химера, но тогда, скорее всего, формировался бы именно хвост, хотя, с учетом того, что он расположен на голове – собака, скорее, просто не выжила бы из-за костных деформаций.

Очень сомнительно, что это вообще какое-либо генетическое отклонение, скорее, случайное нарушение развития. Конкретно такого случая я не встречал, но похожие ситуации могут происходить.

Тот факт, что «хвост» образовался именно на лбу, объясняется особенностями эмбриогенеза, поясняет Марков.

«Дело в том, что в процессе эмбриогенеза эктодермальные (кожные) покровы, после заращения нервной трубки, смыкаются над ней по верхней продольной полосе (над позвоночником) и должны остановиться в делении клеток, причем смыкание завершается именно в области головы, начинаясь с задних отделов тела и является завершающим в эмбриогенезе. В данном случае после смыкания эктодермальных валиков, в самом конце не произошло вовремя отключение деления клеток и они проложили рост, сформировав такой кожный вырост. Это может быть связано с гормональными нарушениями, положением плода, механическим препятствием», — говорит он.