Тупее обезьяны: какой была австралопитек Люси

Австралопитеки, в том числе и знаменитая Люси, были глупее современных обезьян, выяснили эволюционные биологи из Аделаидского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Ранее предполагалось, что, раз мозг австралопитека был крупнее, чем у многих современных обезьян, он мог быть более интеллектуально развит чем они. Однако когда ученые решили разобраться в особенностях кровоснабжения мозга наших далеких предков и современных человекоподобных обезьян, они обнаружили некоторые особенности.

Исследователи измеряли скорость кровотока в мозге и кровоснабжение тех частей, которые отвечают за когнитивные функции. Материалом для работы стали 96 черепов современных обезьян и 11 черепов австралопитеков.

Кровоснабжение зависит от размера артерий, питающих мозг. В черепах и австралопитеков, и современных обезьян есть отверстия, через которые проходят эти артерии. Кроме того, в некоторых черепах австралопитеков сохранились остатки мозговых оболочек. Все это позволило приблизительно рассчитать, какой могла быть интенсивность кровоснабжения мозга австралопитеков.

Как оказалось, кровь питала части его мозга, отвечающие за когнитивные способности, хуже, чем у современных обезьян.

Размеры отверстий в черепах современных приматов указывают на то, что их мозг снабжается кровью (и, следовательно, кислородом) едва ли не вдвое лучше, чем у австралопитеков.

Скорость кровотока связана с метаболизмом мозга и уровнем интеллекта. Полученные результаты согласуются с данными о том, что у современных людей, чей мозг снабжался кровью куда лучше, чем мозг австралопитеков, интеллект развивался быстрее.

«Результаты были неожиданными, потому что считалось, что интеллект напрямую связан с размером мозга, - говорит профессор Роджер Сеймур, ведущий автор исследования. — На первый взгляд, это выглядит логично, потому что размер связан с количеством нейронов. Однако способность к познанию зависит не только от количества нейронов, но и от количества синапсов — связей между ними. Эти связи управляют потоком информации в мозге, и большая синаптическая активность приводит к обработке большего количества информации».

Человеческий мозг расходует 70% своей энергии на синаптическую активность. Количество энергии пропорционально зависит от кровоснабжения, обеспечивающего мозг кислородом. Хотя наш мозг занимает всего 2% массы тела, он потребляет 15-20% энергии и на его обеспечение кислородом уходит около 15% крови.

Человекоподобные обезьяны очень умны, говорит профессор Сеймур, вспоминая гориллу Коко, освоившую язык жестов, шимпанзе Уошо, выучившую более 350 «слов» на жестовом языке и бонобо Канзи, который понимал английский язык и самостоятельно делал каменные инструменты.

«Что представляет собой интеллект современных обезьян по сравнению с нашими древними предками вроде Люси? Мозг человекоподобных обезьян меньше или равен по размеру мозгу австралопитеков, исходя из останков их мозговых оболочек, поэтому Люси, как правило, считается умнее, — говорит Сеймур. — Известно, что человеческий мозг выглядит как увеличенный по размеру мозг обезьяны и в нем больше нейронов. Однако исследование показывает, что скорость кровотока в мозге у предков человека значительно ниже, чем у современных человекоподобных обезьян. Основываясь на результатах, можно предположить, что кровоток в мозге Коко был примерно в два раза интенсивнее, чем у Люси.

Поскольку скорость кровотока может быть лучшим показателем способности обработки информации, чем только лишь размер мозга, Коко, похоже, была умнее».

Лишь несколько лет назад стало известно, что Люси погибла, свалившись с дерева. На это указал необычная для ископаемых останков деформация края плечевой кости — в нем сохранились острые, видные трещины с присутствием более мелких осколков.

«Такие компрессионные трещины получаются, когда рука ударяется о землю при падении,

двигая части плеча друг против друга, что создает уникальные следы на плечевой кости», — пояснили ученые. Такие травмы характерны для падения человека в сознании с большой высоты, когда он вытягивает руки вперед, пытаясь смягчить удар.

Схожие повреждения были найдены также на левом плече и ряде других костей, в том числе на правой лодыжке, левом коленном суставе и тазе, а трещина на первом ребре — вообще «отличительный признак тяжелой травмы». Все эти признаки характерны для падения с большой высоты. Поскольку на трещинах костей не обнаружено следов заживания, авторы пришли к выводу, что переломы были прижизненными или получены незадолго до смерти.

Исходя из характера травм, исследователи восстановили хронологию событий. Люси забралась на дерево на высоту около 13 м, но сорвалась оттуда. Падая, она приземлилась на ноги, после чего выбросила вперед руки, пытаясь смягчить удар. Но это не помогло — смерть наступила мгновенно.