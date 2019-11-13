«Свергнуть Сталина»: о чем мечтал генерал Власов

Чего хотел генерал Власов

14 ноября 1944 года бывший генерал-лейтенант Красной армии Андрей Власов, попавший в плен и перешедший на сторону нацистской Германии в ходе Второй мировой войны, провозгласил в Праге манифест Комитета освобождения народов России (КОНР). Основным положением состоявшего из 14 пунктов программного документа являлось «свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года».

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Своей целью КОНР ставил прекращение войны и заключение почетного мира с Германией, затем – «создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров». В тексте также упоминалось об «утверждении национально-трудового строя», «всемерном развитии международного сотрудничества», «ликвидации принудительного труда», «ликвидации колхозов» и «предоставлении интеллигенции права свободно творить».

Так окончательно оформилась в политическом смысле власовская ветвь антисоветского движения людей, в той или иной степени связанных в прошлом с Россией или Советским Союзом.

Идеологическую основу политсилы Власова составили традиции Российской империи, идеи февралистов, а также некоторые элементы несталинского коммунизма.

С созданием КОНР у Власова, с июня 1943 года находившегося под домашним арестом, появилась возможность сформировать вооруженные силы. Надо отметить, что КОНР часто путают с Русской освободительной армией (РОА), поскольку личный состав обеих войсковых структур носил одинаковые шевроны. Однако в КОНР вошли далеко не все добровольческие формирования, на тех или иных правах принявшие сторону Адольфа Гитлера.

Почему в манифесте не говорилось о белогвардейцах

Предпосылки к созданию КОНР были заложены после провала операции «Валькирия» — покушения на фюрера, организованного высшими армейскими чинами Германии. После кадровых чисток в вермахте кураторство над власовцами перешло к СС, чей шеф Генрих Гиммлер встретился с самым известным изменником СССР и одобрил создание глобального антибольшевистского центра.

Одним из составителей Пражского манифеста был архитектор Николай Троицкий, который пережил арест в 1937 году, затем ушел добровольцем на фронт и попал в плен под Вязьмой. Помимо него над документом поработали и другие антисоветски настроенные представители интеллигенции.

Любопытно, что накануне оглашения манифеста Власов увиделся с руководителем крупнейшей белогвардейской воинской организации – Русского общевойскового союза (РОВС) – генералом Алексеем фон Лампе, который во время Второй мировой также сотрудничал с нацистской Германией. Лампе желал, чтобы КОНР выразил свое отношение к белой эмиграции в манифесте.

Власов отказал, сославшись на то, что текст уже составлен и изменить его сложно, но пообещал заняться следующим воззванием, адресованным к белым.

При этом вождь Белого движения генерал Антон Деникин крайне отрицательно относился к любым видам взаимодействия с немцами и клеймил позором каждого из белогвардейской эмиграции, кто был замечен в подобном.

КОНР стремился к демократической России?

Известный немецкий военный историк Йоахим Хоффманн в своей работе «Власов против Сталина. Трагедия Русской освободительной армии, 1944–1945» акцентировал внимание на том, что «Пражский манифест не имел практически никакого отношения к политическим взглядам национал-социализма». Гиммлер хотел включить в текст пассаж, способный привязать русских к близкой для него «борьбе с еврейством» и тем самым скомпрометировать их. Однако данное требование, подчеркивает Хоффманн, было отвергнуто Власовым «со всей решительностью».

«Пражский манифест действительно свободен от антисемитских тенденций. «Нойе Цюрхер Цайтунг», которая 6 декабря 1944 года основательно осветила первый номер печатного органа КОНР «Воля народа», отметила как примечательный факт, что уже название этой газеты связано с известной по русской революционной истории организацией «Народная воля», из которой позже развилась крупнейшая партия России – партия прокрестьянских социалистов-революционеров», — резюмировал Хоффманн.

Англо-американский историк и специалист по истории СССР Джордж Конквест, в свою очередь, утверждал, что

в своей программе Власов демонстрировал только «заботу о демократической России» и не питал никаких симпатий к нацизму.

Манифест предназначался для потомков?

Писатель Николай Коняев в книге «Генерал из трясины. Судьба и история Андрея Власова. Анатомия предательства», напротив, приводит мнение о том, что Пражский манифест предназначался его инициаторами не столько для прямого действия, сколько для историков, и его сверхзадача заключалась в том, чтобы «объяснить потомкам, что предатели, собравшиеся в Праге, предавали страну не для того, чтобы принести ей зло, а для того, чтобы освободить ее».

Впрочем, пребывание членов Комитета в Праге было очень кратковременным, писал Коняев.

«Сама поездка в Прагу была нужна только для того, чтобы этот акт состоялся не в Германии, а на славянской земле. Это, как говорил протоирей Александр Киселев, было категорическим условием генерала Власова», — добавлял он.

Историк Федор Синицын в своем труде «За русский народ! Национальный вопрос в Великой Отечественной войне» также подчеркивал, что на момент создания КОНР Прага оставалась последней из неосвобожденных РККА славянских столиц.

Манифест был торжественно провозглашен на заседании в Испанском зале пражского замка.

Свои подписи под текстом поставили 50 видных членов Комитета. Всего на мероприятии присутствовали около 600 человек. С немецкой стороны приняли участие высокопоставленные лица: один из руководителей оккупационного режима в Богемии и Моравии Карл Герман Франк, представитель германского правительства обергруппенфюрер СС Вернер Лоренц, президент протектората Богемии и Моравии Эмиль Гаха.

Согласно Синицыну, за счет их присутствия создавалась видимость того, что КОНР учреждается как альтернатива советскому правительству. Руководящим органом КОНР стал возглавленный Власовым президиум. Сам Комитет состоял из 50 членов и 12 кандидатов. Кроме этнических русских в него вошли украинцы, белорусы, представители народов Кавказа и Средней Азии. Многим из них было предложено отложить решение вопроса о независимости до того момента, пока советская власть не будет свергнута.

Какая судьбу постигла участников КОНР

Впрочем, многим офицерам КОНР было понятно, что борьба уже проиграна. Так, будущий автор нашумевшей книги «Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным» Сергей Фрелих констатировал:

«Мы все понимали, что это начинание пришло слишком поздно. То, что Гитлер раньше не мог решиться в пользу власовского движения, определило судьбу всех нас».

28 января 1945 года самостоятельное существование вооруженных сил КОНР под командованием бывшего заместителя командующего Волховским фронтом Власова стало юридическим фактом, подытоживал историк Кирилл Александров. В тот день Гитлер официально назначил генерала главнокомандующим ВС КОНР и подчинил ему все русские подразделения помимо ВС КОНР, интегрированные в вермахт и СС.

13 апреля 1945 года по приказу гитлеровского командования 1-я дивизия вооруженных сил КОНР была направлена на Восточный фронт. Однако, согласно решению, принятому КОНР на своем последнем заседании о выводе войск в Югославию,

Власов отдал секретный приказ «беречь и во что бы то ни стало спасти личный состав дивизии», несмотря на указания немцев.

На основании этого приказа 15 апреля 1945 года командир 1-й дивизии КОНР Сергей Буняченко, оказав неповиновение гитлеровцам, вывел дивизию с фронта на территорию Чехословакии, где войска КОНР помогли чешским повстанцам в освобождении Праги от нацистов.

После капитуляции Германии вооруженные силы КОНР, как и другие «восточные формирования», сдались в плен союзникам. Согласно решению Крымской конференции, все советские граждане, воевавшие на стороне Гитлера, подлежали выдаче СССР.