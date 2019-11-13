Нацисты помешали: ученые переименовали астероид

Необычный астероид Ультима Туле, который был героем новостных заголовков в первые дни 2019 года, наконец обрел постоянное название. Международный астрономический союз принял решение отказаться от старого, неофициального названия — отныне это замысловатое тело будет именоваться Аррокот.

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Космический зонд NASA New Horizon прислал на Землю первые снимки астероида Ultima Thule в самые первые часы 1 января. Маневр космического зонда вошел в историю как самый дальний пролет рукотворного аппарата мимо космического тела —

он был совершен в так называемом Поясе Койпера, лежащем далеко за орбитой Плутона.

Находится астероид на расстоянии 6,4 млрд километров от Земли, радиосигнал от него идет 6 часов 8 минут. Этот астероид не являлся изначальной целью зонда New Horizons, запущенного еще в 2006 году. В 2015 году аппарат достиг своей главной цели — Плутона и сделал множество открытий, связанных с этой карликовой планетой и ее спутником. После этого, учтя имеющиеся на борту запасы топлива, ученые направили зонд вглубь Пояса Койпера к ранее выбранному астероиду.

По присланным на Землю снимкам видно, что астероид состоит из двух долей и похож на кеглю, что нередко встречается у астероидов, говорят ученые. Скорее всего, такая форма образовалась благодаря взаимному притяжению и слипанию двух ранее бывших отдельными астероидов.

Изначально астероиду, имевшему техническое наименование 2014 MU69, было присвоено неофициальное — Ультима Туле в честь легендарного острова-призрака на севере Европы, предела античной ойкумены. Новое название Аррокот означает на языке поухатанов, одного из индейских племен штата Виргини, «небо». Решение о присвоении названия принималось с учетом мнений старейшин и представителей этого племени, говорится в сообщении миссии New Horizon.

«Название Аррокот отражает воодушевление от взгляда в небеса, удивление звездам и мирам за пределами нашего собственного, — пояснил Алан Штерн, руководитель миссии. — Это желание узнать новое было в сердце нашей миссии, и мы рады быть вместе с племенем поухатанов и населением Мериленда, отмечая это открытие».

«Данные с только что переименованного Аррокота дают нам подсказки о рождении планет и нашем собственном происхождении, — заявил член миссии Марк Бью. — Мы считаем, что это древнее тело, состоящее из двух отдельных долей, которые слились в одно целое, может хранить ответы к вопросам о происхождении жизни на Земле».

В соответствии с правилами Международного астрономического союза, команде, открывшей тело, дается преимущественное право названия этого объекта. Этим правилом и воспользовалась команда ученых, отдав дань уважения штату, в котором находится руководство миссией. Однако пикантности в процесс переименования удаленного астероида добавило наличие тут политического контекста. Почти сразу после открытия некоторыми была замечена отсылка названия Ультима Туле к нацистской идеологии.

Они называли так древнюю прародину арийской расы.

Немецкое оккультное общество Туле появилось в Мюнхене в 1918 году. Многие лица, связанные с этим движением, в том числе Адольф Гитлер, позднее стали основателями Немецкой рабочей партии, затем переросшей в НСДАП.

«Туле было одним из названий, которое они дали тому, что, как они считали, было прародиной арийцев, которая исчезла из-за расового смешения, или наводнения, или что-то типа этого», — пояснил Эрик Курляндер, профессор истории из Стетсонского университета во Флориде.

На связь с нацистской историей впервые указал журнал Newsweek. Марк Шоуолтер, ученый, вовлеченный в процесс присвоения названий космическим телам, рассказал тогда, что за это временное название было отдано 40 голосов. По его словам, ассоциация с нацистским словом возникала и раньше, однако в 2018 году это не стало преградой.

«Вопрос, который мы тщательно изучали, состоял в том, было ли это главной ассоциацией. Главная ассоциация Туле и Ультима Туле возникала с путешествиями, с экзотическими и холодными местами», — сообщил Шоуолтер. Обратил внимание на эту деталь и сам глава миссии Алан Штерн позднее в 2019 году, когда ученые распространили первые четкие снимки космического тела. «Термин Ультима Туле, которому много сотен лет или тысяч лет, является прекрасным символом исследования, и вот почему мы выбрали его. Только потому, что какие-то плохие парни когда-то любили его, мы не намерены позволить им заполучить его», — сказал ученый.