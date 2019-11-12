«Такого не видели с 1917 года»: как возвращали суд присяжных

Как оправдание Засулич повлияло на судьбу суда присяжных

Cуд присяжных для обвиняемых в преступлениях средней и большой тяжести впервые был введен в России в 1864 году как один из основных принципов судебной реформы Александра II. После ряда громких дел эта форма судопроизводства подверглась критике, значительно усилившейся в период реакции конца 1870-х. Наиболее известным случаем стал оправдательный приговор террористке Вере Засулич, совершившей в 1878 году покушение на градоначальника Санкт-Петербурга Федора Трепова. Как подчеркивал революционер Лев Троцкий, вынесший вердикт суд присяжных состоял «в большинстве из рядовых обывателей».

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Внедрение судов присяжных в Российской империи всецело приветствовалось либералами и социалистами, но яростно критиковалось консервативными кругами. Известный юрист и один из основателей кадетской партии Иосиф Гессен отмечал, что суд присяжных противоречил условиям самодержавной России, оказавшись для нее «слишком радикальным нововведением».

«С первых дней обнаружилось, что новый институт вошел в государственный организм инородным телом, которое по общему физиологическому закону должно быть ассимилировано или отвергнуто»,

— констатировал он в 1905 году.

Из-за все фактически революционной ситуации так называемые политические дела были выведены из-под юрисдикции суда присяжных. После 1889 года им остались подсудны только обычные уголовники. Однако и в уголовном судопроизводстве роль суда присяжных, начиная с 1890 года, значительно снизилась.

«В царской России присяжные заседатели не имели право покидать место рассмотрения дела до окончания судебного разбирательства, и они отдыхали и спали в служебных кабинетах, на диванах и стульях, в камерах хранения вещественных доказательств и т.п. Поэтому суд присяжных называли «судом нищих», — заключал заслуженный юрист России Михаил Тащилин.

Как указывается в статье доктора юридических наук, профессора Южного федерального университета Сергея Цыганенко «Суд присяжных: история и современность», после прихода к власти Временного правительства «развитие суда присяжных существенно изменилось за счет отпадения прежних ограничений, вновь была расширена компетенция суда присяжных. Также во всех судебных органах институт сословных представителей заменялся на институт присяжных заседателей». Отныне они получали возможность разбирать государственные преступления, которые никогда прежде не были им доступны. Согласно выводам автора материала, компетенция суда присяжных в 1917 году была наиболее широкой за все время существования «суда общественной совести» в нашей стране.

Кроме того, был создан военный суд присяжных — чрезвычайно редкое явление в мировой истории.

Двуликий Ленин: сначала хвалил, потом запретил

В «Истории государства и права России» юристов Ярославского госуниверситета Станислава Егорова и Артема Иванова сообщается, что Владимир Ленин «весьма уважительно относился к суду присяжных». В 1901 году он – сам, кстати, юрист – писал: «Реакционная печать объявила суд присяжных «судом улицы» и открыла против него травлю. Суд улицы ценен именно тем, что он вносит живую струю в тот дух канцелярского формализма, которым насквозь пропитаны наши правительственные учреждения».

Еще раньше, в юности, Ленин работал помощником присяжного поверенного в Самарском окружном суде: проведя 14 уголовных и два гражданских дела, он добился оправдания для пятерых своих подзащитных, еще в восьми случаях наказание было смягчено, а одно дело прекратили за примирением сторон. В самарский период Ленина, а, вернее, еще Ульянова, называли «мужицким правозаступником». В другой своей работе он отмечал:

«Участие народных представителей в суде есть, несомненно, начало демократическое».

Тем не менее, вскоре после захвата власти в стране большевиками во главе с Лениным, еще до конца 1917 года, а именно 5 декабря, суд присяжных в России – в своем привычном виде – был ликвидирован. Декрет Совнаркома о суде №1 провозгласил упразднение всех существовавших в стране до его принятия судебных учреждений.

В советское время суд присяжных функционировал в сильно урезанном составе: лишь двое заседателей вместо традиционных 12-ти. Выполняли они чисто номинальные функции, оказывая, за редким исключением, лишь минимальное влияние на исход дела.

Что говорили о суде присяжных в позднем СССР

Возрождение суда присяжных в классическом формате активно обсуждалось с началом либерализации советского общества во второй половине 1980-х годов. Развернулась широкая дискуссия, в которой приняли участие многие именитые юристы страны. Против возвращения суда присяжных высказывался, например, последний председатель Верховного Суда СССР Евгений Смоленцев, считавший подобную инициативу «шагом назад». В поддержку суда присяжных выступал, среди прочих, народный депутат СССР и один из будущих авторов российской Конституции Александр Яковлев. Как следствие, 9 июня 1989 года Съезд народных депутатов — высший орган государственной власти в позднем СССР — впервые поднял соответствующий вопрос в своем постановлении «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР».

А 13 ноября того же года были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве,

в статье 11 которых говорилось о возможности решения виновности подсудимого в преступлениях, за совершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы на срок дольше 10 лет, судом присяжных (расширенной коллегией народных заседателей).

Полгода спустя, 10 апреля 1990-го, Законом СССР вышеуказанная статья 11 была дополнена новой формулировкой: «Законодательством союзных республик могут быть установлены и иные категории дел, подсудных суду присяжных (расширенной коллегии народных заседателей)». Наконец, 24 октября 1991 года Верховный Совет РСФСР одобрил Концепцию судебной реформы, положившую начало новому этапу отечественного правосудия. С принятием 12 декабря 1993-го новой Конституции России право обвиняемых на рассмотрение их дел судом присяжных закрепилось на высшем законодательном уровне.

Первое дело: историческое и неоднозначное

Как следует из материалов сайта «Право.Ru», первый судебный процесс с участием присяжных заседателей в современной России проходил с 15 по 17 декабря 1993 года в Саратовском областном суде над братьями Артуром и Александром Мартыновыми, которые обвинялись в умышленном убийстве трех человек из корыстных побуждений и с особой жестокостью, а также в разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Взоры присутствующих с начала и до конца процесса были прикованы отнюдь не к экзотичным фигурам обвиняемых — цыганам по национальности и лицам без определенного рода занятий. Само по себе уголовное дело по обвинению в убийстве расценивалось как заурядное. И если бы оно рассматривалось в первой инстанции областного суда, то вряд ли вызвало бы столь повышенный интерес в России, а уж тем более — за ее пределами, — рассказывал портал. — В центре всеобщего внимания оказались двенадцать присяжных заседателей. Такого зрелища в России не видели с 1917 года: в судебном разбирательстве самостоятельно и отдельно от профессионального судьи участвовали представители общества, выхваченные методом случайной выборки из их жизненной среды, далекой от тонкостей судопроизводства. Но от присяжных, собственно, и не ждали юридической компетентности, а рассчитывали на их здравый смысл, жизненный опыт, умение сопоставлять и взвешивать услышанное и увиденное в суде».

Заслуженный юрист России и главный инициатор внедрения суда присяжных в нашей стране Сергей Пашин, изложивший свою концепцию по данному поводу в кандидатской диссертации в 1987 году, в 1998-м рассказывал «Коммерсанту» о деле Мартыновых следующее:

«По версии обвинения, убийцы после якобы плясали на трупах — хотя никто таких показаний не давал.

Присяжные решили: убийство не преднамеренное, а совершенное при превышении пределов необходимой обороны. (Да и объективно пострадавшие были люди плечистые, рослые, а цыгане — тщедушные парнишки.) То есть это уже не 102-я, а 105-я статья. И цыгане по ней получили максимальный срок — два года. Одного освободили прямо в зале суда, он уже столько как раз отсидел в СИЗО, а второму оставалось еще полгода».

«Еще было жуткое дело, когда благодаря настойчивости присяжных выяснилось: череп, который шел по делу, не принадлежал тому убитому, за которого судили человека. То есть человек просто пропал, а за его убийство чуть не посадили невиновного», — резюмировал Пашин.

Забавно, но в 2007 году Артур Мартынов вновь попал на скамью подсудимых: как установило следствие, в ходе ссоры со своим знакомым, неким уроженцем Саратовской области, рецидивист кухонным ножом нанес ему многочисленные удары, после чего поставил на колени, вырвав при этом из его головы клок волос, и приставил нож к горлу. Его подельник тем временем нанес потерпевшему ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. На этот раз суд присяжных единогласно признал Мартынова виновным и не заслуживающим снисхождения. Его приговорили к 19 годам лишения свободы.

«Мы, судьи, не без оснований считаем, что возрождение суда с участием присяжных заседателей — это объективный фактор, направленный на становление народного правосудия, — говорил в 2008 году профессор Тащилин. — По своему содержанию суд присяжных — это не столько один из элементов судебной реформы в России, сколько создание подлинной судебной власти, освобождавшейся от партийно-административных оков. В современный период это — единственно правильный путь создания настоящего правосудия, не подмятого государством и выражающего волю большинства граждан государства».