Погорел на мышах: российский креационист ответил по статье

Статью российского биохимика Дмитрия Кузнецова о генетике полевок, которую креационисты использовали как доказательство своих взглядов, через 30 лет после публикации отозвала редакция научного журнала International Journal of Neuroscience из-за «непроверяемой методики ведения эксперимента». Об этом сообщается на сайте издания.

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В своей работе 1989 года Кузнецов идентифицировал мРНК одного вида полевок, которая блокировала синтез белка у одного из родственных видов. Эта же мРНК, однако, не мешала синтезу белка у исходного вида или других, более генетически далеких.

Кузнецов сделал вывод, что данные подтверждают «общую концепцию креационизма о проблемах возникновения безграничных множеств различных и гармонично функционирующих форм жизни».

Пять лет спустя профессор клеточной и молекулярной биологии Дэн Лархаммар из Уппсальского университета в Швеции обратился к редакторам журнала с критикой статьи Кузнецова. Он отметил, что «его подход идет вразрез с существующим научным опытом и заявленные результаты не демонстрируются качественно», а также что «критика Кузнецовым современной молекулярно-генетической концепции биологического развития не имеет никакой научной основы».

Кроме того, он выяснил, что часть ссылок на публикации других авторов, которые поддерживали идеи Кузнецова, была сфабрикована. Многие статьи и даже некоторые журналы просто не существовали в реальности. Критика была опубликована, но статья Кузнецова по-прежнему была доступна.

В 2018 году Лархаммар узнал, что, несмотря на его обращение, статья так и не была отозвана. Тогда он снова обратился к редакции журнала. На этот раз руководство журнала провело расследование, которое подтвердило претензии Лархаммара. После этого статью отозвали.

«Статья была отозвана в связи с ненадежным характером представленных экспериментальных результатов, — отмечается на сайте журнала. — Первоначально озабоченность ее результатами была выражена в письме Дэна Лархаммара (1994) «Отсутствие экспериментальных доказательств критики биологического развития», адресованного редактору... Недавно сомнения насчет выводов работы появились вновь, и после расследования, проведенного нынешним главным и младшими редакторами журнала, было решено, что методология работы не может быть подтверждена ссылками, приведенными в разделе, посвященном методу, а в разделе, посвященном результатам, не было зафиксировано ни качество используемой мРНК, ни белков.

Следовательно, эти выводы являются необоснованными и не могут подкрепить основные аргументы данной статьи».

Интересно, что в то время, когда Лархаммар направил в редакцию журнала свое первое письмо, Дмитрий Кузнецов был членом его редколлегии — по крайней мере, об этом сообщается на сайте РНИМУ Пирогова, где Кузнецов числится профессором кафедры медицинским нанобиотехнологий. Там же сообщается, что Кузнецов — главный редактор журналов British Journal of Medicine & Medical Research и International Research Journal of Pure & Applied Chemistry, что не соответствует действительности.

Он и правда занимал эти посты с 2011 года, когда и появились эти журналы, но уже в 2013 году покинул их после того, как издание The Scientist опубликовало материал с многочисленной критикой его работ со стороны других ученых.

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

В частности, в поле зрения специалистов попала работа Кузнецова 1996 года о Туринской плащанице — он экспериментировал с фрагментами древней ткани из Израиля с целью продемонстрировать ненадежность радиоуглеродного датирования (которое показало, что плащаница была изготовлена столетиями позже описываемой в Библии смерти Иисуса Христа).

Однако одновременно со статьей Кузнецова в том же номере журнала вышла работа, оспаривающая его результаты.

Несколько лет спустя история сделала новый поворот — работой Кузнецова заинтересовался Жан Марко Ринальди, итальянский учитель математики на пенсии. Он выяснил, что исследования финансировал состоятельный креационист, а в других работах Кузнецова анализируемые образцы ткани поступали из несуществующих мест раскопок. Также в статьях Кузнецова встречались ссылки на источники, не поддающиеся проверке.

Подвергали сомнению работы Кузнецова и другие исследователи. Так, профессор Майкл Коуи из Тринити-колледжа в Дублине и его коллеги пытались воспроизвести результаты исследования, показавшего, что магнитное поле способно влиять на синтез аденозинфосфата, вещества, играющего основную роль в обмене энергии в организме. И лаборатория Коуи, и еще одна, работавшая независимо, не смогли получить аналогичные данные. По мнению Коуи, результаты Кузнецова были следствием «спорных методов исследований».

«В результате студенты провели несколько лет своей жизни, идя по ложному следу», — сказал Коуи.

Кузнецов тогда ответил на претензии следующим образом: ссылки на «несуществующие» источники были ссылками на советские, сербские, болгарские и другие журналы, многие из которых перестали выходить в 1990-х годах, а трудности, с которыми столкнулся Коуи — распространенная проблема, так как не всегда можно воспроизвести какие-либо результаты. Также он заявил, что устал объяснять, почему у других не выходит проверить его результаты, и уже лет десять как отказался отвечать на подобную критику.

Кроме исследовательской работы, Кузнецов в 1990-х годах также читал лекции о креационизме, спонсируемые Институтом креационных исследований — американской религиозной НКО, настаивающей на верности буквального прочтения библейских историй о сотворении мира.

«Возможность отойти от принятой в СССР узколобой эволюционной теории Дарвина была принята как привлекательный способ заниматься исследованиями, и, — кто знает, — возможно, привнести что-то в среду антидогматизма»,

— отметил он.

Кузнецов — выпускник лечебного факультета I ММИ Сеченова, доктор биологических наук. За время работы он опубликовал более 150 исследований и получил 12 международных патентов. Отозванная статья Кузнецова стала одной из самых долгоживущих отозванных публикаций за все время существования рецензируемых научных изданий. В этом отношении она уступает лишь шуточной статье о прорастании почки внутри легких молодого человека из Нидерландов, которую журнал Dutch Journal of Medicine опубликовал в 1924 году и аннулировал лишь в 2003 году, после выхода в свет мемуаров одного из ее авторов.

«Газете.Ru» не удалось получить комментарий Кузнецова. В РНИМУ Пирогова нашли объяснение тому, что на сайте указана ложная информация о Кузнецове. «Сейчас сайт переделывается, его давно не обновляли, поэтому там может быть неактуальная информация. Некоторые страницы там запущены», — пояснили в пресс-службе ВУЗа. При этом после звонка «Газеты.Ru» в вузе из биографии профессора оперативно вычеркнули весь раздел «Редакторская деятельность», однако на заархивированной версии страницы упоминание о руководстве им двух журналов осталось.