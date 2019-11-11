СССР не смог, Лондон помог: как потопили любимый корабль Гитлера

Почему союзники охотились на «Тирпица»

Линейные крейсеры типа «Бисмарк» были построены на верфях Германии в 1939 году с нарушением лимита водоизмещения Вашингтонского соглашения, имели необычайно мощную броню и являлись настоящей гордостью немецкого флота (кригсмарине). Несмотря на милитаристскую ориентированность своего режима, нацисты успели создать лишь два таких суперкорабля: собственно, «Бисмарк», названный в честь первого канцлера Германской империи, и «Тирпиц», получивший наименование по имени адмирала — основателя современного немецкого флота. Это были наиболее мощные линкоры и самые крупные боевые корабли, когда-либо сконструированные в Германии. Их орудия превосходили боевое оснащение морских судов стран-союзниц.

Тип «Бисмарк» рассматривался как наследник «карманных линкоров» и в основном предназначался для ведения рейдерских операций против торговых кораблей.

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При спуске первого из линкоров, «Бисмарка», на воду присутствовали Адольф Гитлер и внучка Бисмарка. Однако «карьера» гигантского линкора оказалась совсем не долгой. В начале первого же своего похода 24 мая 1941 года корабль-исполин потопил флагман британских ВМС «Худ». После этого флот Великобритании при поддержке американцев устроил погоню за «Бисмарком». Три дня спустя эскадра союзников обнаружила противника, атаковала и отправила ко дну. Следующей их целью стал «Тирпиц». Охота длилась более двух с половиной лет: союзникам удавалось настигать суперлинкор и даже наносить ему ощутимый урон, однако «Тирпиц» всякий раз чинили и возвращали в строй. Немцы дорожили кораблем, старались задействовать его со всей осторожностью и, как следствие, редко.

Гитлер послал линкор топить грузы для Советского Союза

В ночь на 16 января 1942 года «Тирпиц» навсегда покинул порт приписки Вильгельмсхафен. Командование кригсмарине отправило его в норвежские воды для выявления арктических конвоев в СССР и противодействия операции британских коммандос на острове Вогсей. Соответствующее решение принималось лично Гитлером на совещании с главкомом кригсмарине Эрихом Редером, начальником верховного командования вермахта Вильгельмом Кейтелем и руководителем штаба Альфредом Йодлем. Причин тому было две:

во-первых, фюрера беспокоила возможность высадки союзников на севере Норвегии, во-вторых, нехватка дизельного топлива и отсутствие поддержки авианосцев не позволяли послать «Тирпиц» в океан.

«Потеря «Бисмарка» стала концом эпохи рейдерства для больших немецких надводных кораблей, которые во время этих рейдов отправляли на дно торговые суда, и у «Тирпица» уже не было тех возможностей, какими обладали карманные линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау», а также «Хиппер», — отмечается в книге американского историка Дэвида Вудворда «Тирпиц». Боевые действия линкора в 1942-1944 годах». — Большинство моряков этого корабля, шедшего в Норвегию, должно быть, прекрасно понимали это, но подобные безрадостные мысли не смогли погасить их радости от сознания того, что «Тирпиц», наконец, стал полноправным боевым кораблем».

Как капитан Лунин атаковал плавучую крепость

В извилистых заливах со скалистыми берегами линкор простоял почти весь период Второй мировой войны.

Это была настоящая плавучая крепость с командой из 2,5 тыс. человек, ее полное вооружение ПВО составляло 84 ствола, а бортовая броня достигала 15 дюймов, не имея аналогов в мире. Она была способна выдержать удар бомбы любой мощности и защитить корабль от ударов авиации. Достижением немецкой оптической промышленности являлся высококлассный дальномер, способный измерять расстояние до 100 км.

Из-за своих размеров линкор должен был постоянно скрываться в различных фьордах Норвегии, поскольку его было легко обнаружить, да и в стране действовали отряды сопротивления, которые охотно передавали союзникам данные о местоположении «Тирпица». Команда корабля вынуждена была рубить деревья и маскировать с их помощью палубу. Кроме того, нацисты использовали искусственную дымовую завесу на основе ядовитого сульфонилхлорида, которая могла скрывать местоположение корабля от авиации и флота противника.

В июле 1942 года группа немецких кораблей во главе с «Тирпицем» предприняла поиски с целью атаки арктического конвоя PQ-17, отправленного в СССР со стратегическими грузами и военной техникой из США, Канады и Великобритании. Из 35 транспортов до Архангельска добрались только 11: два судна вернулись в Исландию, еще 22 общим тоннажем более 142 тыс. тонн были потоплены немецкими подводными лодками и авиацией. На дно ушли 210 самолетов, 430 танков, 3350 автомобилей и другие грузы. В день выхода на задание «Тирпиц» подвергся атаке советской подводной лодки К-21 под командованием капитана 2-го ранга, а впоследствии контр-адмирала Николая Лунина.

«После фазы активного маневрирования, лодка оказалась в не самом выгодном положении — на расходящихся курсах, на дистанции 18-20 кабельтовых от немецкой эскадры, — указывается в статье Олега Капцова «Атака на «Тирпиц». Обстоятельства подвига К-21». — В этот момент и был произведен четырехторпедный залп из кормовых аппаратов. Скорость цели была определена в 22 узла, ее истинный курс — 60° (по немецким данным эскадра в этот момент шла со скоростью 24 узла курсом 90°).

Акустик подлодки К-21 зафиксировал два отделенных взрыва, а затем, когда немецкая эскадра уже скрывалась вдали — серию взрывов послабее.

Лунин предположил, что одна из торпед попала в линкор, вторая в эсминец, а последовавшая позже серия разрывов — детонация глубинных бомб на тонущем корабле.

Согласно немецким документам, «Тирпиц» и корабли его охранения не заметили факта торпедной атаки и даже не видели следов выпущенных торпед. Эскадра вернулась на базу без потерь».

Борьба продолжается: «Тирпиц» вывели из строя на шесть месяцев

Британцы, в свою очередь, не оставляли попыток обнаружить и уничтожить красу кригсмарине. Так, неудачей окончилась попытка в октябре 1942-го потопить «Тирпиц» с помощью катеров с управляемыми торпедами: тогда линкор спас сильный встречный ветер. Через 11 месяцев мини-подлодки установили под «Тирпицем» мины. Произошел взрыв, и корабль получил серьезные повреждения, в результате которых отправился на полугодичный ремонт, а его скорость значительно снизилась. Когда же в апреле 1944 года линейный крейсер вновь бороздил водные просторы у побережья Норвегии, британцы разработали очередную спецоперацию с кодовым названием «Вольфрам». Атака началась перед выходом «Тирпица» на испытания после починки.

Самолеты ВВС Великобритании забросали немецкое судно бомбами различных типов.

Экипаж «Тирпица» потерял 123 человека убитыми и 300 ранеными. Нападавшие лишились трех бомбардировщиков.

Атаки продолжились в 1944 году. 15 сентября, несмотря на постановку немцами дымовых завес и зенитный огонь, одна из пятитонных авиабомб «Верзила», предназначенных для разрушения подземных бункеров, попала «Тирпицу» в нос. Корабль вышел из строя. Однако немцы не теряли надежды использовать линкор хотя бы как плавучую батарею. Поэтому «Тирпиц» был отведен на юг Норвегии, где ожидалась высадка англичан и американцев.

Кончина исполина

И если 28 октября обездвиженный «Тирпиц» скрыли от британских самолетов густые облака, то 12 ноября не было ни их, ни дымовой завесы. Решающая операция союзников получила обозначение «Катехизис». В цель угодили три бомбы «Верзила». Одна отскочила от башенной брони, но две другие пробили защиту и проделали примерно 60-метровую дыру в левом борту корабля, вызвав пожар и последующий взрыв в пороховом погребе.

«Тирпиц» завалился на борт, а затем перевернулся и примерно через 10 минут после атаки затонул к западу от Тромсе, в бухте Хокейботн.

Жертвой катастрофы стали 950 человек, в том числе капитан линкора Роберт Вебер. Примерно 750 морякам удалось спастись. Загадкой истории остается — почему истребители люфтваффе не помешали атаке британской авиации, ведь сохранение «Тирпица» являлось для Германии задачей, без преувеличения, государственного масштаба. Немецким силам ПВО удалось повредить лишь один самолет. Как следствие, командир эскадрильи люфтваффе, ответственной за прикрытие района Тромсе, был обвинен в преступном пренебрежении служебными обязанностями и приговорен к смертной казни, замененной тремя годами заключения в крепости с предварительной отправкой на фронт в полевой штрафной лагерь до завершения войны.

Уничтожение «Тирпица» устранило последнюю серьезную надводную угрозу для коммуникаций союзников в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Это позволило перевести главные надводные силы британского флота — эскадренные авианосцы, быстроходные легкие авианосцы, линейные корабли и линейный крейсер «Ринаун» — с Атлантического театра войны, где они находились в качестве «сил сдерживания», — в Индийский и Тихий океаны для боевых действий против Японии.

Ученые установили, как «Тирпиц» повлиял на деревья

Уже в наше время ученые выяснили, что присутствие в территориальных водах Норвегии линкора оставило на годичных кольцах деревьев неизгладимый след. Необычное открытие сделала Клаудиа Хартль, специалист по дендрохронологии из Университета Майнца Германия, которая обнаружила аномалию в распределении годичных колец норвежских сосен, произрастающих в определенном месте. По мнению исследовательницы, виной тому – любимый корабль Гитлера.

Изучая сосны в Алте, коммуне на севере Норвегии, Хартль заметила нечто странное.

Некоторые старые деревья не имели годичных колец, соответствующих годам Второй мировой.

Ученые знают, что некоторые внешние факторы, такие как сильные похолодания или нашествия насекомых, могут приостановить появление колец, однако проверка показала, что ничего подобного в те годы в этих краях не наблюдалось. Один из коллег предположил, что феномен мог быть как-то связан с нахождением в этих фьордах немецкого линкора «Тирпиц». И действительно, ученые нашли связь между произрастанием поврежденных деревьев и местами локации корабля, который устраивал здесь ядовитые дымовые завесы.

«Мы считаем, что искусственное задымление повреждало хвою деревьев, — рассказывала исследовательница. — Если дерево теряет хвою, оно не может осуществлять фотосинтез и производить биомассу. У сосен хвоя обычно держится от трех до семи лет, поскольку это вечнозеленые растения.

Поэтому, если сосна теряет свою хвою, на ее восстановление может уйти много времени».

Учеными были взяты образцы с шести точек в районе фьорда. Оказалось, что чем дальше от берега растут сосны, тем меньше в их кольцах аномалий. У ближайших к берегу сосен эффект наблюдался у 60% деревьев, некоторые из них не росли несколько лет после войны.

На одном дереве ученые нашли свидетельства отсутствия хвои в течение девяти лет, начиная с 1945 года.

«В итоге оно восстановилось, однако потребовалось 30 лет, чтобы его рост вошел в норму. Оно все еще там. Оно все еще растет, и это замечательное дерево», — рассказала Хартль.