«УБИТЬ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ»: что скрывала кнопка на Як-130

В российской авиастроительной корпорации «Иркут» прокомментировали необычный документ, фотография которого вот уже несколько дней циркулирует в интернете и касается необычного замечания, которое было выявлено в Иркутске при приемке нового самолета Як-130.

Судя по выходным данным письмо было отправлено в марте 2015 года гендиректору петербургского ОКБ «Электроавтоматика» («Концерн Радиоэлектронные технологии» — КРЭТ), специализирующемся на разработке бортовой авионики, и касалось странного сообщения, которое высвечивалось на индикаторе в кабине новых самолетов Як-130.

diana-mihailova.livejournal.com

«Уважаемые господа, сообщаем Вам, что в ЭТД (Эксплуатационно-техническая документация – «Газета.Ru») и в ЭТД на комплекс К-130.01 отсутствует описание второй справа кнопки («безымянной») наборного поля пульта ПУИ-130, — говорилось в письме. — При нажатии на данную кнопку на экране ПУИ формируется технологическая страница с индикацией бегущей строки «ФГУП ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА ИМ. ЕФИМОВА.

СЛАВА РОБОТАМ! УБИТЬ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ».

Считаем подобное проявление юмора недопустимым. Просим Вас сообщить сроки и методы устранения указанного замечания».

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Письмо было подписано заместителем технического директора Иркутского авиазавода Александром Балком и начальником военного представительства Минобороны на этом заводе Заниным.

Письмо сопровождается коротким видеороликом, на котором действительно виден включенный дисплей пульта с указанной бегущей строкой.

В корпорации «Иркут» «Газете.Ru» подтвердили,

что документ подлинный, случай имел место в 2015 году, и замечание было быстро исправлено «Электроавтоматикой».

«Эта надпись просто так не появляется ни в каком режиме, а выскакивает при нажатии резервной кнопки. Это выползло при испытании самолета, пошутил кто-то из программистов «Электроавтоматики», так что документ подлинный, — рассказал «Газете.Ru» источник в авиационной отрасли, знакомый с ситуацией. – Ни на управление самолета, ни на безопасность полета это не влияло».

Некорректная надпись была действительно выявлена на Иркутском заводе в ходе тестирования совместно с представителем «Электроавтоматики». Пульт управления индикации самолета Як-130 (ПУИ-130) предназначен для управления самолетом на этапе предполетной подготовки и управления отдельными системами в полете.

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Упомянутая безымянная кнопка расположена справа в верхнем ряду из восьми кнопок над дисплеем пульта и служит для вызова технологического меню разработчика, которое используется только при проведении отладочных работ при установке программного обеспечения. Для активации программы технологического меню необходимо ввести пароль, который известен только разработчику, при этом в эксплуатацию пароль не поставляется.

«Если нажать на эту кнопку, она потребует пароль. Пароль этот знает только разработчик, больше никто, в том числе летчик. Эти операции проводит только представитель разработчика («Электроавтоматики»). Поэтому кнопка не имеет названия», — пояснил источник.

– Шутку эту написал молодой парень, разработчик, он осознал ошибку, и был уволен по собственному желанию».

Специальные летные испытания Як-130 (никак не связанные с данной кнопкой) были завершены в августе 2015 года и в программное обеспечение всех самолетов Як-130 (этой партии и ранее выпущенных) были внесены изменения по совершенствованию программного обеспечения. «Тогда же были внесены корректировки относительно упомянутой кнопки», — добавил источник.

Получить комментарий в концерне КРЭТ и в ОКБ «Электроавтоматика» не удалось.

Як-130

Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 обеспечивает основную и повышенную подготовку летчиков современных и перспективных боевых самолетов, в том числе, истребителей поколений «4» и «5». Серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе.

К разработке нового учебно-боевого самолета для ВВС России «ОКБ им.А.С.Яковлева» приступило в начала 1990-х годов. Строился самолет в кооперации с итальянской фирмой Aeromacchi (в настоящее время является структурным подразделением корпорации Leonardo, ранее Finmeccanica).

Испытывался и доводился самолет в Италии по той причине, что в России в сложный период 1990-х годов не было денег на дорогие этапы создания перспективной машины. После создания Як-130 этот самолет в качестве основного учебно-боевого был выбран Военно-воздушными силами России. В 2002 году он одержал победу в конкурсе Министерства обороны. На позднем этапе Як-130 конкурировал с разработкой ОКБ Микояна самолетом МиГ-АТ. Всего в настоящее время в строю 160 самолетов Як-130 у 6 стран-эксплуатантов. Вначале машина поставлялась в Алжир, затем в Белоруссию, потом в Лаос, Мьянму и Бангладеш.