Одиночество в сети: несчастных нашли по твитам

Каждый пятый американец страдает от одиночества, которое повышает риск депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия и других проблем со здоровьем. Исследователи из Пенсильванского университета нашли способ выявлять одиноких людей по их постам в Twitter. Результаты работы ученые опубликовали в журнале BMJ Open.

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«Одиночество — медленный убийца, — говорит доктор Шарат Чандра Гунтуку, ведущий автор исследования. — Заболевания, связанные с ним, могут проявляться спустя десятилетия.

Если мы сможем выявить одиноких людей и вмешаться до того, как разовьются проблемы со здоровьем, мы сможем помочь им гораздо раньше».

Определив типичные темы и выделив ряд лингвистических маркеров, которые используют одинокие люди при написании постов в социальных сетях, команда смогла прогнозировать риски одиночества у пользователей.

«Социальные медиа обладают потенциалом, позволяющим исследователям и клиницистам пассивно измерять одиночество с течением времени, — говорит соавтор исследования Рейчел Шнайдер. — Проверяя наши данные, мы можем разработать надежный и точный инструмент для проведения таких наблюдений».

Исследователи сосредоточились на пользователях Twitter в Пенсильвании. За 2012-2016 годы ученые нашли 6202 человек, которые за это время более пяти раз употребили слова «одинокий», или «одиноко». Также они отобрали контрольную группу, которая не жаловалась на одиночество.

Как выяснилось, чувствующие одиночество пользователи писали в Twitter в два раза больше и делали это чаще ночью, чем днем.

Лингвистический анализ показал, что содержание сообщений одиночек было связано с гневом, депрессией и тревогой куда чаще, чем у контрольной группы. Также в них упоминалось о проблемах в отношениях, употреблении алкоголя и наркотиков, поднимались вопросы собственных желаний и эмоций.

«Мы обнаружили, что одиночки в Twitter выражают потребность в социальной поддержке, и похоже, использование ругательств и проявление недовольства говорит о том, что они ее не получают, — говорит Гунтуку. — Далее мы должны будем проверить это, чтобы определить — одиночество вызывает гнев или наоборот?»

Пользователи в контрольной группе демонстрировали больше социальных связей. Они чаще участвовали в разговорах, обращались к другим пользователям.

Когда одиночество выявлено, преодолеть его можно несколькими способами, говорит соавтор исследования Райна Мерчант.

«Очевидно, что не существует универсальных методов, — говорит она. — Важно иметь близких друзей, развивать отношения на работе. Существуют терапевтические методы, позволяющие развить навыки для повседневного взаимодействия с людьми».

В будущем исследователи надеются разработать систему более точной оценки различных аспектов одиночества, с которыми сталкиваются пользователи интернета. Гунтуку говорит, что их первые наработки в этой области показывают, что одиночество среди них можно предсказать. Исследователи надеются, что дальнейшее развитие технологии позволит предлагать одиноким пользователям помощь и поддержку, которая поможет им преодолеть трудности.

Ранее исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что слова типа «одинокий», «загнанный», «самоубийственный» появляются в твитах чаще, когда наступают периоды с высокой температурой. Они установили, что повышение температуры на один градус Цельсия над привычной нормой повышает депрессивность языка американцев на 0,79%.

Одновременно с этим группа обнаружила, что повышение температуры приводит к росту самоубийств, так что жара сказывается не только на языке, но и на поведении.

Сравнивая климатические изменения в регионах США и Мексики с уровнями числа самоубийств в этих местах, ученые установили: рост среднемесячной температуры на один градус означает рост числа самоубийств, составляющий для США 0,7 дополнительных процента, а для Мексики — 2,1%.

А те, кто увлечен выкладыванием селфи, рискует пострадать от нарциссического расстройства личности, предупреждают психологи. Они проанализировали изменения в личности 74 человек 18-34 лет, за которыми наблюдали на протяжении четырех месяцев. Те из участников исследования, которые чрезмерно увлекались соцсетями и публикацией селфи, продемонстрировали рост нарциссических черт на 25% за время исследования, отмечают ученые.