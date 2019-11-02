Роскосмос отказался от «Ангары»: на чем запустят «Гонца»

Запуск космических аппаратов «Гонец», запланированный на 2021 год, будет осуществлен на ракете-носителе «Союз-2», сообщается на сайте Роскосмоса. Ранее их вывод на околоземную орбиту планировался с помощью ракеты семейства «Ангара».

«Ракеты-носители «Союз-2» полностью адаптированы под космические аппараты «Гонец», — отмечается на сайте.

По всей видимости, причина замены ракеты-носителя в том, что, Роскосмос без публичного объяснения причин расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом сообщает РИА «Новости». Контракт стоимостью более двух миллиардов рублей был подписан 25 июля. Ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года. Она предназначалась для выведения на орбиту спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35.

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О проблемах с производством ракеты известно давно. В июле 2019 года сообщалось, что изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей «Ангара» отстает от запланированных производственных сроков. «Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель «Ангара-А5») до одного года (вторая ступень ракеты-носителя «Ангара-1.2»), — говорилось в приказе, который подписал руководитель филиала Центра Хруничева, директор ПО «Полет» Виктор Шулико.

Омский завод-изготовитель ракет «Ангара» ПО «Полет» (входит в Центр имени Хруничева) назвал ситуацию с производством носителя «критической» и указал факторы, которые привели к задержке производства.

В Центре имени Хруничева сообщили, что руководством дочернего предприятия реализуются «исчерпывающие меры», чтобы нагнать отставание.

«Причинами, послужившими возникновению такой критической ситуации, явились: слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской службой (КБ «Салют») и технологическими службами (отдел главного технолога), несвоевременное обеспечение производства (отдел главного технолога, инструментальное производство, вспомогательное производство, служба снабжения), срыв сроков поставки комплектующих (Ракетный космический завод, Воронежский механический завод)», — говорится в документе.

В результате, как отмечалось в документе, в 2019 году (с января по май) филиал Центра Хруничева не выполнил план выпуска продукции в рублевом и количественном эквиваленте. Согласно приказу, по рублевым показателям в среднем выполнение программы составило 91%, а в мае — лишь 85%. Выпуск валовой продукции за пять месяцев составил 88% от намеченного объема, а по номенклатуре продукции произведено 37% из запланированного.

Кроме того, согласно приказу, сотрудников «Полета» оставили без премий за май из-за невыполнения производственного плана.

«Премию за май месяц 2019 года работникам ПО «Полет» — филиала АО «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева не начислять»,

— говорилось в документе.

«Ангара» — семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонны (на низкой околоземной орбите). С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Легкая «Ангара-1.2ПП» была запущена в июле 2014 года. Первый испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая «Ангара-А5П» тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонны на низкую опорную орбиту, 13,3 тонны — на геопереходную, 8 тонн — на геостационарную. Очередной запуск «Ангары» с Плесецка намечен на конец 2019 года. В перспективе запуски ракет-носителей этого семейства планируется проводить с космодрома Восточный в Амурской области.

«Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей «Ангары» на Омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжелая «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М», — напомнили в госкорпорации. При этом в Роскосмосе указывают, что серийное производство ракет «Ангара» планируется запустить в 2023 году.