Домашний запах: космонавтам доставят печь на орбиту

Членам экипажа Международной космической станции в скором времени предстоит испытать инновационный агрегат – новую электрическую печь, способную разогревать продукты в условиях невесомости. Об этом сообщают американские СМИ. Печь будет доставлена на станцию в субботу в грузовом корабле Cygnus, который будет запущен ракетой Antares со космодрома в штате Вирджиния.

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В рамках эксперимента Zero-G Oven будут исследованы особенности теплопередачи при приготовлении пищи в условиях микрогравитации –

максимальная температура внутри печи будет достигать 177°C.

Целью эксперимента станет опробование новых методов приготовления горячей пищи в условиях долгосрочных экспедиций, в том числе к Марсу – такая возможность должна улучшить физиологические и психологические условия пребывания космонавтов.

«Когда вы находитесь в космосе, вам хочется почувствовать запах выпечки, — рассказала представитель разработчика печи Джордана Фихтенбаум. – Для меня кухня — это сердце дома, и печь — это то, где оно находится. Так что печь сделает пространство более комфортабельным и приятным».

В эксперименте участвует техасская компания Nanoracks, которая проектировала и создавала саму электропечь. Процесс приготовления выпечки в новой печи будет долгим – в нее можно загрузить за раз не больше одного предмета, а до начала экспериментов с печью после ее доставки пройдет не одна неделя.

По оценкам главы Nanorack Мэри Мерфи приготовление одной булочки будет занимать от 15 до 20 минут при температуре 163 градуса.

Она считает, что приготовление первой булочки станет настоящим экспериментом, в условиях невесомости она может принять абсолютно круглую форму. Уже известно, что три предмета выпечки будут отправлены на Землю для исследования. «Выпечка не всегда идет по плану, даже в земных условиях», — пояснила Мерфи.

Всего к МКС на борту корабля Cygnus в субботу отправится 3,7 тонн различных грузов, в том числе оборудования для экспериментов и продуктов. Один из факторов вредного воздействия на космонавтов при длительных полетах вне радиационных поясов Земли – радиация. Один из экспериментов, названный AstroRad Vest, призван доказать возможность снижения воздействия радиации. Он представляет из себя костюм, в который могут облачаться космонавты, выполненный из полиэтилена высокой плотности. Несмотря на то, что жилет предназначен для использования в далеком космосе, МКС – идеальное место для того, чтобы понять, могут ли члены экипажа носить его, выполняя повседневные обязанности.

Космонавтам предстоит записывать данные о том, как жилетка сидит на теле и не мешает ли двигаться.

Другой эксперимент проведет в космосе калифорнийская компания Made In Space, которая попытается осуществить на станции переработку пластиковых изделий. В специальной установке ранее напечатанные на 3D-принтере пластиковые изделия будут превращены обратно в полимеры до того состояния, чтобы было возможно их использовать в печати снова. По словам разработчика Майкла Снайдера, полученные образцы будут проанализированы на Земле, чтобы выяснить разницу с изделиями, напечатанными в земных условиях.

Во время будущих пилотируемых миссий на Луну и к Марсу астронавтам придется управлять самоходными роботами, которые помогут в поиске подходящих ресурсов. Для тренировки этих навыков в ходе еще одного эксперимента на МКС астронавты потренируются управлять с орбиты роботом на Земле – при помощи руки-манипулятора собирать различные геологические находки.

Отправится на борт МКС и оборудование, которое поможет астрофизикам в фундаментальных исследованиях. С 2011 года на борту МКС проводится астрофизический эксперимент Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) по поиску во вселенной загадочной темной материи. За последние годы у прибора вышли из строя три из четырех насосов, качающих охлаждающую жидкость. Но поскольку сам прибор остается работоспособным, в NASA решили починить его во время нескольких выходов в открытый космос – астронавтам впервые предстоит перекрыть трубки с охлаждающей жидкостью и произвести ремонт.

По расчетам специалистов NASA, эта операция даст уникальному прибору до десяти лет дополнительной работы, что с лихвой должно хватить до 2025 года, до которого официально продлена жизнь МКС.