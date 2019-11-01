Слабоумных видно с детства: от чего зависит мышление в старости

По когнитивным способностям в восьмилетнем возрасте можно определить, насколько хороши будут мышление и память в старости, выяснили исследователи из Королевского колледжа Лондона. Работа была опубликована в журнале Neurology.

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В исследовании приняли участие 502 добровольца, рожденных на одной неделе в 1946 году. В восьмилетнем возрасте они прошли когнитивные тесты. В 69-71 год они снова прошли ряд тестов. Один из них был идентичен тому, который они выполняли в детстве — рассмотреть ряд геометрических фигур и выбрать недостающий фрагмент из предложенного набора. Другие тесты оценивали память, внимание, языковые способности и ориентацию в пространстве.

Также участники прошли через позитронно-эмиссионную томографию и магнитно-резонансную томографию — это позволило оценить состояние их мозга и наличие амилоидных бляшек.

Оказалось, что результаты новых тестов были связаны с навыками мышления в детстве.

Так, человек, чьи результаты в детстве входили в число 25% лучших, с большой вероятностью оказывался среди лидеров и в 70 лет. Также роль играло и образование — участники, отучившиеся в колледже, набрали примерно на 16% больше баллов, чем те, кто бросил школу до достижения 16 лет. Более высокие показатели также коррелировали с более высоким социально-экономическим статусом, но эта связь была не слишком выраженной. Например, те, кто работал в интеллектуальной сфере, в среднем вспоминали 12 деталей из короткой истории, а то, кто занимался физическим трудом — 11. Женщины превзошли мужчин в тестах на память и скорость мышления.

Кроме того, исследователи обнаружили, что участники с амилоидными бляшками набирают меньше баллов в когнитивных тестах. Например, в задании на поиск отсутствующего фрагмента фигуры они набирали на 8% меньше баллов. Однако наличие бляшек не было связано с полом, когнитивными навыками в детстве, образованием или социально-экономическим статусом.

«Наше исследование показало, что небольшие различия в мышлении и памяти, связанные с амилоидными бляшками в мозгу, обнаруживаются у пожилых людей даже в том возрасте, когда до появления первых симптомов еще далеко, — говорит Джонатан Шотт, ведущий автор исследования. — Было также установлено, что когнитивные навыки, образование и социально-экономический статус ребенка оказывают независимое влияние на будущую когнитивную деятельность в возрасте 70 лет. Дальнейшее наблюдение за этими испытуемыми и дальнейшие исследования необходимы для определения того, как лучше всего использовать эти результаты для более точного прогнозирования изменений мышления и памяти человека по мере старения».

Увеличение возраста — самый большой фактор риска для развития деменции, отмечает Шотт.

«Понимание того, что влияет на когнитивные способности человека в более позднем возрасте важно, если мы хотим разобраться, какие аспекты связаны с патологиями, ведущими к слабоумию, а какие — с факторами, которые могут быть изменены в течение жизни. Наши выводы позволяют предположить, что, хотя некоторые факторы, влияющие на когнитивные способности в позднем возрасте, вряд ли поддаются изменению, на некоторые аспекты можно повлиять, например, с помощью образования», — добавляет он.

Опубликованные ранее результаты масштабного исследования Project Talent показали связь когнитивных способностей в детстве с риском развития болезни Альцгеймера. В исследовании 1960 года оценивались познавательные способности подростков — математические способности, знание языка, пространственное восприятие. Оценив их состояние здоровья в наши дни, исследователи установили — те из участников исследования, которые по результатам тестов в подростковом возрасте набрали меньшее количество баллов, были сильнее предрасположены к болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера чаще развивалась у тех участников, которые подростками могли запомнить меньшее количество слов и испытывали трудности с техническим мышлением.

Мужчины, чей балл оказался ниже среднего, на 17% больше рисковали пострадать от болезни Альцгеймера, чем те, кто оказался в лучшей половине. Для женщин этот показатель составил 16%.

«Мы должны обращать внимание на детей в старшей школе и, возможно, даже раньше, чтобы сохранить их мозг здоровым. Мы можем проводить тесты, чтобы убедиться, что они ничем не рискуют», — подчеркнули авторы работы.